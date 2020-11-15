Как добраться до Острова Пасхи на самолёте
На Острове Пасхи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mataveri International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Острова Пасхи
- Матавери IPCMataveri International Airport
Самые дешёвые билеты на Остров Пасхи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.11.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|17 659
|5ч 15м
|15.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|25 973
|18ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇪Лимы
|29 351
|11ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|60 809
|43ч 5м (⇵2)
|24.05.2021
|из 🇮🇹Рима
|62 211
|47ч 30м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇷🇺Москвы
|74 199
|37ч 20м (⇵2)
|18.07.2021
|из 🇺🇸Сан-Диего
|89 136
|35ч 25м (⇵2)
|12.07.2021
|из Таити
|131 419
|44ч 45м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|132 610
|51ч 20м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|156 903
|50ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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