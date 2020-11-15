Летим на Остров Пасхи

Как добраться до Острова Пасхи на самолёте

На Острове Пасхи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mataveri International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Острова Пасхи

  1. Матавери IPC
    Mataveri International Airport

Самые дешёвые билеты на Остров Пасхи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.11.2020из 🇨🇱Сантьяго17 6595ч 15м
15.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу25 97318ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇪Лимы29 35111ч 25м (⇵1)
20.11.2020из 🇲🇽Мехико60 80943ч 5м (⇵2)
24.05.2021из 🇮🇹Рима62 21147ч 30м (⇵2)
13.05.2021из 🇷🇺Москвы74 19937ч 20м (⇵2)
18.07.2021из 🇺🇸Сан-Диего89 13635ч 25м (⇵2)
12.07.2021из Таити131 41944ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇩🇰Копенгагена132 61051ч 20м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга156 90350ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Острова Пасхи