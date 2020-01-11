54 отзыва оставили туристы

Давайте вообразим себя хозяевами калош Счастья из одноименной сказки, переместимся во времени и отправимся на прогулку по андерсеновскому Копенгагену. Вы убедитесь, что это действительно волшебный город! Уютные дворики и улочки, замки 🏰 и церкви, колокольни и пряничные башенки, красивые 🤩 мосты через морские каналы и изящные фонари... Приготовьтесь увидеть город 🏙️, насквозь пропитанный духом сказок Ганса Христиана Андерсена!

«Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади»... так начинается сказка сказочника на все времена Ганса Христиана Андерсена — «Калоши Счастья». «Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место и любую эпоху — куда он только пожелает, — и он, таким образом, сразу обретет счастье»...

Мы зайдем в маленький увитый розами старый дворик, ведь именно здесь начались удивительные приключения Кая и Герды из сказки «Снежная королева», пройдем мимо старого дома, где на полке над камином любовались друг другом фарфоровые трубочист и пастушка, постоим на мосту через морской канал, в который водосточная канава вынесла лодочку из бумаги, в которой плыл стойкий оловянный солдатик. В канале солдатика проглотила большая рыба, попавшаяся вскоре на крючок и оказавшаяся на рыбном рынке, на который мы заглянем.

Взойдем на ступеньки одного из четырёх особняков королевского дворца Амалиенборг, где два портных день и ночь ткали невесомо-невидимую материю для нового платья короля.

Зайдем на мост, ведущий к воротам замка Розенборг, в которые ночью в пасмурный ненастный вечер постучалась принцесса, слишком нежная для того, чтобы спать на горошине.

Подойдем к эшафоту на Старой городской площади, где приговорили к сожжению на костре немую Элизу, но одиннадцать белых лебедей погасили огонь своими могучими крыльями и спасли ее. На этой же площади готовились казнить солдата, дерзнувшего видеться с принцессой. Палачи ведь не знали, что у солдата в кармане есть чудесное огниво.

Поднимемся на Круглую Башню из «Огнива» и попробуем представить размеры собаки, описанной в этой сказке. «Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса!»

От Башни по набережной выйдем к каналу Hюхавн, с двух сторон окруженному пряничными разноцветными домами, в которых жили андерсеновские герои. В свое время здесь в домах № 18, 20 и 67 жил и сам сказочник.

Зайдем в знаменитую кондитерскую Копенгагена «La Glace», куда любил ходить Ганс Христиан, и попробуем торты и пирожные, которые он любил.

Копенгаген тронет каждого — даже взрослые люди с удовольствием окунутся в чудесный сказочный мир и с удивлением будут узнавать места, о которых в далеком детстве читали в «Снежной королеве», «Огниве», «Принцессе на горошине» или «Стойком оловянном солдатике».

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия для детей и их родителей