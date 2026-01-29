54 отзыва оставили туристы

Представьте, что вы обладаете калошами Счастья, способными перенести вас в любую эпоху и место.Ваше путешествие начинается в Копенгагене, где каждый уголок пропитан духом сказок Ганса Христиана Андерсена.Вы пройдете по уютным

дворикам и улочкам, увидите замки и церкви, колокольни и пряничные башенки, а также красивые мосты через морские каналы. Ваш путь пролегает мимо старого дома, где фарфоровые трубочист и пастушка любовались друг другом, через мост, где водосточная канава вынесла лодочку стойкого оловянного солдатика, и к воротам замка Розенборг, где в пасмурный вечер постучалась принцесса, слишком нежная для горошины. Вас ждет восхождение на Круглую Башню, где вы попытаетесь представить размеры собаки из сказки «Огниво». И, конечно, не обойдется без прогулки по каналу Нюхавн, окруженному разноцветными домами, в которых жили андерсеновские герои. Эта экскурсия - настоящее путешествие в сказку, где каждый сможет коснуться волшебства и обрести свое счастье

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по андерсеновскому Копенгагену - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться прогулками по его живописным улочкам и историческим местам.

Сейчас август — это идеальное время.