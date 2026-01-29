54 отзыва оставили туристы

Представьте, что вы обладаете калошами Счастья, способными перенести вас в любую эпоху и место.
Ваше путешествие начинается в Копенгагене, где каждый уголок пропитан духом сказок Ганса Христиана Андерсена.
Вы пройдете по уютным
Ваше путешествие начинается в Копенгагене, где каждый уголок пропитан духом сказок Ганса Христиана Андерсена.
Вы пройдете по уютным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в сказочный мир Андерсена
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🍰 Дегустация любимых сладостей писателя
- 🚶♂️ Увлекательные прогулки по живописным улочкам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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май
июн
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авг
сен
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дек
Лучшие месяцы для экскурсии по андерсеновскому Копенгагену - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться прогулками по его живописным улочкам и историческим местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новая королевская площадь
- Амалиенборг
- Розенборг
- Старая городская площадь
- Круглая Башня
- Канал Hюхавн
- Кондитерская La Glace
Описание экскурсии
«Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади»… так начинается сказка сказочника на все времена Ганса Христиана Андерсена — «Калоши Счастья». «Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место и любую эпоху — куда он только пожелает, — и он, таким образом, сразу обретет счастье»…
- Мы зайдем в маленький увитый розами старый дворик, ведь именно здесь начались удивительные приключения Кая и Герды из сказки «Снежная королева», пройдем мимо старого дома, где на полке над камином любовались друг другом фарфоровые трубочист и пастушка, постоим на мосту через морской канал, в который водосточная канава вынесла лодочку из бумаги, в которой плыл стойкий оловянный солдатик. В канале солдатика проглотила большая рыба, попавшаяся вскоре на крючок и оказавшаяся на рыбном рынке, на который мы заглянем.
- Взойдем на ступеньки одного из четырёх особняков королевского дворца Амалиенборг, где два портных день и ночь ткали невесомо-невидимую материю для нового платья короля.
- Зайдем на мост, ведущий к воротам замка Розенборг, в которые ночью в пасмурный ненастный вечер постучалась принцесса, слишком нежная для того, чтобы спать на горошине.
- Подойдем к эшафоту на Старой городской площади, где приговорили к сожжению на костре немую Элизу, но одиннадцать белых лебедей погасили огонь своими могучими крыльями и спасли ее. На этой же площади готовились казнить солдата, дерзнувшего видеться с принцессой. Палачи ведь не знали, что у солдата в кармане есть чудесное огниво.
- Поднимемся на Круглую Башню из «Огнива» и попробуем представить размеры собаки, описанной в этой сказке. «Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса!»
- От Башни по набережной выйдем к каналу Hюхавн, с двух сторон окруженному пряничными разноцветными домами, в которых жили андерсеновские герои. В свое время здесь в домах № 18, 20 и 67 жил и сам сказочник.
- Зайдем в знаменитую кондитерскую Копенгагена «La Glace», куда любил ходить Ганс Христиан, и попробуем торты и пирожные, которые он любил.
Копенгаген тронет каждого — даже взрослые люди с удовольствием окунутся в чудесный сказочный мир и с удивлением будут узнавать места, о которых в далеком детстве читали в «Снежной королеве», «Огниве», «Принцессе на горошине» или «Стойком оловянном солдатике».
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия для детей и их родителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1693 туристов
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Мы были в Копенгагене три дня в январе и очень благодарны нашему гиду Оксане за необыкновенно приятную прогулку по Копенгагену Андерсена. Копенгаген ожил и заговорил на языке сказочных героев, хорошо
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Оксана очень интересно и увлекательно рассказывает! Ленка адаптировала наш маршрут под особенности семьи и очень внимательно отнеслась ко всем неожиданностям в процессе.
Слушать истории и следовать за Оксаной было очень интересно! Экскурсия прекрасная! Я искренне рекомендую всем, кто приезжает в Копенгаген брать такой формат для знакомства с городом.
Отдельное Спасибо Оксане за фото семьи!
Слушать истории и следовать за Оксаной было очень интересно! Экскурсия прекрасная! Я искренне рекомендую всем, кто приезжает в Копенгаген брать такой формат для знакомства с городом.
Отдельное Спасибо Оксане за фото семьи!
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Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6 лет и 13. Оксана сумела их организовать и увлечь своим
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Е
Нашей семье было очень интересно пройтись с Оксаной по местам Андерсена, послушать о жизни сказочника, о датчанах, послушать отрывки из сказок. Так же получили полезные рекомендации где пообедать и что можно посмотреть самостоятельно. После экскурсии с Оксаной захотелось заново прочитать сказки Андерсена и они уже будут восприниматься по другому. Копенгаген для меня стал городом, куда хочется вернуться.
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Е
Это лучшая экскурсия для первого знакомства с городом. У Оксаны прекрасный голос, который завораживал меня, когда она цитировала сказки Андерсена. Спасибо большое! Рекомендую всем, особенно утром, когда город еще почти пустой и можно легко подойти ко всем достопримечательностям. Андерсена теперь узнала с новой стороны
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A
Спасибо Оксане за познавательную экскурсию. Даже взрослым интересны детали жизни Андерсена. И, конечно, узнать страну изнутри от местного жителя всегда намного интереснее сухих исторических фактов
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