54 отзыва оставили туристы

«Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади»... так начинается сказка сказочника на все времена Ганса Христиана Андерсена — «Калоши Счастья». «Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место и любую эпоху — куда он только пожелает, — и он, таким образом, сразу обретет счастье»...
Мы зайдем в маленький увитый розами старый дворик, ведь именно здесь начались удивительные приключения Кая и Герды из сказки «Снежная королева», пройдем мимо старого дома, где на полке над камином любовались друг другом фарфоровые трубочист и пастушка, постоим на мосту через морской канал, в который водосточная канава вынесла лодочку из бумаги, в которой плыл стойкий оловянный солдатик. В канале солдатика проглотила большая рыба, попавшаяся вскоре на крючок и оказавшаяся на рыбном рынке, на который мы заглянем.
Взойдем на ступеньки одного из четырёх особняков королевского дворца Амалиенборг, где два портных день и ночь ткали невесомо-невидимую материю для нового платья короля.
Зайдем на мост, ведущий к воротам замка Розенборг, в которые ночью в пасмурный ненастный вечер постучалась принцесса, слишком нежная для того, чтобы спать на горошине.
Подойдем к эшафоту на Старой городской площади, где приговорили к сожжению на костре немую Элизу, но одиннадцать белых лебедей погасили огонь своими могучими крыльями и спасли ее. На этой же площади готовились казнить солдата, дерзнувшего видеться с принцессой. Палачи ведь не знали, что у солдата в кармане есть чудесное огниво.
Поднимемся на Круглую Башню из «Огнива» и попробуем представить размеры собаки, описанной в этой сказке. «Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса!»
От Башни по набережной выйдем к каналу Hюхавн, с двух сторон окруженному пряничными разноцветными домами, в которых жили андерсеновские герои. В свое время здесь в домах № 18, 20 и 67 жил и сам сказочник.
Зайдем в знаменитую кондитерскую Копенгагена «La Glace», куда любил ходить Ганс Христиан, и попробуем торты и пирожные, которые он любил.
Копенгаген тронет каждого — даже взрослые люди с удовольствием окунутся в чудесный сказочный мир и с удивлением будут узнавать места, о которых в далеком детстве читали в «Снежной королеве», «Огниве», «Принцессе на горошине» или «Стойком оловянном солдатике».
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия для детей и их родителей
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Канал NYHAVN 1, возле якоря Я.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
За два часа, мы получили много информации о городе, стране в целом, интересные факты об Андерсене, советы для самостоятельного пребывания в Копенгагене. Оксана профессионально провела экскурсию, спасибо ей за интересный рассказ!
Анжелика
6 января 2020
Гид Оксана-профи в своём деле. Очень интересно донесла материал, все в восторге. Буду рекомендовать друзьям.
Ирина
27 декабря 2019
Одно слово «Рекомендую» было очень интересно и детям и Взрослым. Оксана большая молодец!!!!
Татьяна
4 декабря 2019
Оксана провела отличную прогулку, все показала и рассказала - и Андерсен, старый город, и фантастические виды на Копен с высоты, нам понравилось!
Марина
4 сентября 2019
Мы на экскурсии были с внучкой 6 лет. Конечно, не просто рассказывать о стране и Андерсене маленькому ребёнку, но Оксане удалось ребёнка заинтересовать и увлечь. И спустя две недели внучка с удовольствием рассказывает, что узнала об Андерсене и про экскурсию. Спасибо, Оксана!
Анна
7 августа 2019
Спасибо Оксане и Александру за отлично организованно экскурсию) за короткий интервал между полётами мне удалось увидеть много красивых мест в городе и узнать много нового и интересного)
елена
20 июля 2019
Вся экскурсия была основана на сказках Андерсена. Но очень органично вплеталась информация о современном Копенгагене, а также история города. Мы смотрели и королевской дворец и прошли по тем местам, где гулял Андерсон, где жили и гуляли его герои. Спасибо, нам понравилось
Assia
12 июля 2019
Были на экскурсии с Анатолием, все было отлично, кроме погоды )) Спасибо за экскурсию!
Елена
13 июня 2019
Великолепно!!!!!!!!
Ольга
30 мая 2019
Я не могу рекомендовать эту экскурсию туристам с детьми. Моему девятилетнему сыну было интересно певые первые 10 минут. Далее были исторические факты, которые младшим школьникам не понятны. Про Андерсона было упомянуто несколько раз. Мы увидели дома, где он жил, театр, в котором учился и два сюжета из сказок. Мне взрослому человеку экскурсия понравилась. Но я очень расстроена, что гид не смог заинтересовать ребенка((((
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
Уверена, название замка Кронборг в Эльсиноре должно вызвать у вас усиленное сердцебиение: ведь это тот самый замок, который Шекспир описал в «Гамлете»! Толпы туристов «осаждают стены» Кронборга, куда — люди верят — до сих пор в полночь приходит дух отца датского принца. Вы совершите историческую прогулку по городу, познакомитесь с историей о прототипе принца Гамлета и заглянете в обширные катакомбы под замком, где также есть, о чем рассказать!
Жизнь и творчество писателя на прогулке по Копенгагену
Без Копенгагена немыслимы многие сказки Андерсена — не только «Калоши счастья» или «Капля воды», где город есть сюжет, но и «Огниво», и «Снежная Королева». Андерсен знал город досконально и любил, как и страну — страну, в которой нет гор, нет лесов, зато много островов, моря и белокурых датчан, а башен, шпилей и колоколен больше чем домов. Прогулка по андерсеновским местам поможет вам ясно представить жизнь сказочника, пребывавшего в ежедневном удивлении перед окружающим миром, и откроет сказочную сторону Копенгагена.
Познакомиться с историей и архитектурой величайшего дворцово-паркового ансамбля Северной Европы
В крупнейшем дворце эпохи Возрождения в Скандинавии вы узнаете о проекте всей жизни короля Кристиана IV и памятнике знакового периода, когда Дания занимала доминирующее положение в регионе. Поговорим о коронации монархов, изысканной реализации стиля голландского Ренессанса и основателе пивоварни Карлсберг, спасшем национальный памятник.
Вкусная прогулка по любимому гастрономическому маршруту Андерсена
Если вы хотите лучше узнать Данию через её национальную кухню, которую предпочитал Ганс Христиан Андерсен, то этот тур для вас! Мы пройдем по каменным мостовым Копенгагена, побываем в доме, где жил сказочник, зайдем в любимые места Андерсена и попробуем блюда, которым он отдавал предпочтение.
Все знаковые места сказочного города на обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Копенгагена: Королевский дворец, Ратушную, Старую и Новую площади, Латинский квартал, парк Тиволи, Круглую башню и датский Парламент. Погуляете по пешеходной улице Стрегет и кварталу «Пьяная гавань», узнаете историю основания города и самые интересные факты о его знаменитых жителях. А еще посмотрите на дом, где жил Андерсен, и шаг за шагом раскроете «сказочную» сторону датской столицы.
Жизнь и традиции города — обзорная прогулка с нетривиальным маршрутом
Эта экскурсия для тех, кто хочет почувствовать себя жителем датской столицы, прогуляться по городу в стороне от исхоженных туристических улиц и площадей и понять, чем живет Копенгаген и его горожане. Я давно живу в Дании, очень хорошо знаю город и с удовольствием познакомлю вас с «моим Копенгагеном».
Архитектурный модерн, дикая природа и современная жизнь города
Забудьте на один день датские музеи, сказочника Андерсена и мощеные улочки! Мы прокатимся на велосипедах по интересным современным районам города, рассмотрим шедевры скандинавского дизайна и поговорим о менталитете самой счастливой нации в мире. Я помогу вам найти самые необычные уголки Копенгагена и почувствовать себя местным жителем!
Погулять по «острову свободы» в центре Копенгагена и узнать его законы
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Христиания, спрятавшееся в сердце Копенгагена. Вы пройдете по его колоритным улицам, заглянете в необычные лавочки и посмотрите на самых экстравагантных жителей датской столицы, ведущих здесь альтернативный образ жизни. Я расскажу, как устроена система управления в этой «отдельной стране» и чем живет местное население. Вы в полной мере ощутите вольный дух Христиании и поймете, почему это одно из самых необычных мест на планете.
Посетить самые колоритные районы и раскрыть все грани датской столицы на автомобильной экскурсии
Вы увидите, каким разным может быть Копенгаген! Спокойным, живописным и пасторальным в рыбацком поселке Драгёр и старинном районе Кристиансхаун. Творческим и свободным в Христиании. Функциональным, ультрасовременным и модерновым в Исланд Брюгге и экспериментальном Эрестаде.