Мы привыкли представлять себе викингов дерзкими мореходами, рассекающими на своих быстрых ладьях свинцовые волны где-то в скалистых северных фьордах. А теперь, давайте, отойдем от этого стереотипа и представим себе викингов совсем в другом природном окружении. Вообразите яркое голубое небо, ласковое солнце ☀️, синее море 🌊, по которому скользят острогрудые ладьи. Вот они причаливают к берегу, мягко врезаясь в золотой песок бескрайних пляжей. Это тоже викинги — викинги Сконе. Они спешат в свою крепость Треллеборг…

Современный Тереллеборг — самый южный город 🏙️, самой южной шведской провинции — Сконе. Это очень уютное курортное местечко с пальмами вдоль дорог, с тенистыми парками, где расхаживают важные павлины. Пальмы 🌴, правда, на зиму убирают, а вот гинго билоба растет на улицах города круглый год. Это самая северная точка ее произрастания. Она росла в этих местах еще 250 тыс. лет назад и практически не изменилась. Повсюду в городе чувствуется рука художника, начиная с причудливых цветочных клумб в вазах и кончая замечательной неординарной скульптурой. Однако главная достопримечательность 🏛️ здесь, пожалуй, викингская крепость — Треллеборг — точнейшая реконструкция деревянной крепости по сохранившимся в земле обугленным бревнам и доскам. Иногда, если повезет, можно не только взобраться на стены и в башню крепости, но и увидеть разыгрываемое у этих стен сражение. Такой театрализованный штурм укреплений устраивают время от времени общество энтузиастов любителей старины.

Окунуться в эпоху викингов можно не только здесь. Неподалеку у полуострова Фальстербо расположена викингская деревня — Фотевикен. Это музей 🖼 под открытым небом, где вы можете прогуляться 👣 по улицам, заглянуть в дома, посмотреть, чем занимаются их обитатели (переодетые в одежду викингского времени работники музея), можно самому попробовать смастерить что-то по технологии викингов (опять же под руководством музейных работников), а в пекарне — отведать довольно вкусных викингских медовых лепешек. Деревня реконструирована на территории, которая когда то, более тысячи лет тому назад, действительно была очень важным торговым центром Скандинавии.

Итак, мы приглашаем вас совершить путешествие по следам викингов Сконе. Мы предлагаем маршрут, который начинается в Лунде с посещения знаменитого собора, строительство которого было начано в викингские времена, оттуда мы поедем в викингскую деревню Фотевикен, затем отдохнем на роскошных песчаных пляжах полуострова Фальстербо и, наконец, отправимся в викингский лагерь — Треллеборг, после чего вернёмся в Копенгаген.

Продолжительность экскурсии: 9 часов

Особенности экскурсии: гарантированное погружение в эпоху викингов, за время которого мы увидим строения эпохи викингов, узнаем кем были эти люди на самом деле, где они жили и чем занимались. Экскурсия ⛳ понравится как взрослым так и детям. Рекоммендуется всем поклонникам красивых 🤩 пейзажей, историй и легенд о викингах, а также всем любителям приключений и активного туризма.