Приготовьтесь к особенному дню в самом сердце Красного моря! Мы отправимся в заповедник Абу Даббаб, известный невероятным подводным миром.
Здесь вы гарантированно поплаваете с морскими черепахами и, если повезёт, встретите редчайшего дюгоня — загадочную морскую корову.
Описание водной прогулки
5:30 — выезд из отеля в Хургаде на комфортабельном автобусе
9:30 — прибытие в заповедник Абу Даббаб. Инструктаж и получение снаряжения
10:00–13:00 — снорклинг в раю «Ступени Бога». Плавание с черепахами в бухте в сопровождении инструктора. Отдых на комфортабельном пляже (шезлонги, зонтики, душ)
13:30 — обед (за доплату). Сервируется в формате шведского стола или с выбором блюд по меню прямо на пляже или в ресторане Эль-Кусейра
15:00 — выезд в Хургаду
17:00 — прибытие в город. Трансфер до отеля
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Хургады и обратно, входные билеты в заповедник, снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты, жилет)
- Отдельно оплачивается: обед (шведский стол или по меню) с безалкогольными напитками — $15 за чел.; трансфер из удалённых районов: Эль-Гуна, Сахл Хашиш, Макади, Сома бей, Сафага — стоимость уточняйте в переписке
- С вами будет инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 05:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 547 туристов
Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!
