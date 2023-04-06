Нанесите визит великолепным храмам городов Дендера и Луксор — это идеальный способ узнать о древней истории и культуре Египта и ощутить дух этого древнего государства.
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Описание
Что вас ожидает:
- Древнейшая история Египта.
- Храм Богини Хатор в Дендере — одно из самых значимых мест для почитания богини Хатор. Храм посвящен ее культу и является одним из лучших образцов древнеегипетской архитектуры. Храм был построен в эпоху Нового царства, его стены украшены яркой живописью и рельефами.
- Храм царицы Хатшепсут — один из самых потрясающих храмов в Городе Луксор. Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов Древнего Египта, и ее храм стал одним из наиболее впечатляющих памятников ее правления. Храм уникален своей архитектурой и внутренней отделкой, а также ее великолепной лиственницей.
- Карнакский храм — один из самых больших и важных храмов в Городе Луксор. Он служил святилищем Амона, наиболее важного божества Древнего Египта, и был построен из камня более чем 1500 лет назад. На сегодняшний день Карнакский храм стал одним из самых популярных туристических мест в Египте.
- Храм Колоссов Мемнона — один из наиболее впечатляющих образцов колоссальной архитектуры Древнего Египта. Храм был построен в времена Амон-Ра, и две колоссальных статуи в его входе были скульптурно вырезаны из одного камня. Это является впечатляющей технической задачей, которую выполнитель считал величайшей среди всех своих достижений.
Важная информация:
- Дорога занимает 4 часа;
- Уточняем детали экскурсии за один день до экскурсии;
- Необходимо отправить фото паспортов / название отеля / номер комнаты;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Индивидуальный минивэн
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Напитки
- Прогулки по Нилу
- Место начала и завершения?
- Отель в Хургаде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Дорога занимает 4 часа
- Уточняем детали экскурсии за один день до экскурсии
- Необходимо отправить фото паспортов / название отеля / номер комнаты
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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