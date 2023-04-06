Дендера и Луксор за один день

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Нанесите визит великолепным храмам городов Дендера и Луксор — это идеальный способ узнать о древней истории и культуре Египта и ощутить дух этого древнего государства.
Дендера и Луксор за один день
Дендера и Луксор за один день
Дендера и Луксор за один день
Дендера и Луксор за один день
Дендера и Луксор за один день
Дендера и Луксор за один день
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Описание

Что вас ожидает:

  • Древнейшая история Египта.
  • Храм Богини Хатор в Дендере — одно из самых значимых мест для почитания богини Хатор. Храм посвящен ее культу и является одним из лучших образцов древнеегипетской архитектуры. Храм был построен в эпоху Нового царства, его стены украшены яркой живописью и рельефами.
  • Храм царицы Хатшепсут — один из самых потрясающих храмов в Городе Луксор. Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов Древнего Египта, и ее храм стал одним из наиболее впечатляющих памятников ее правления. Храм уникален своей архитектурой и внутренней отделкой, а также ее великолепной лиственницей.
  • Карнакский храм — один из самых больших и важных храмов в Городе Луксор. Он служил святилищем Амона, наиболее важного божества Древнего Египта, и был построен из камня более чем 1500 лет назад. На сегодняшний день Карнакский храм стал одним из самых популярных туристических мест в Египте.
  • Храм Колоссов Мемнона — один из наиболее впечатляющих образцов колоссальной архитектуры Древнего Египта. Храм был построен в времена Амон-Ра, и две колоссальных статуи в его входе были скульптурно вырезаны из одного камня. Это является впечатляющей технической задачей, которую выполнитель считал величайшей среди всех своих достижений.

Важная информация:

  • Дорога занимает 4 часа;
  • Уточняем детали экскурсии за один день до экскурсии;
  • Необходимо отправить фото паспортов / название отеля / номер комнаты;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Индивидуальный минивэн
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Напитки
  • Прогулки по Нилу
Место начала и завершения?
Отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дорога занимает 4 часа
  • Уточняем детали экскурсии за один день до экскурсии
  • Необходимо отправить фото паспортов / название отеля / номер комнаты
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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