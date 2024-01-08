Из хургады в дендеру и луксор

Погрузитесь в мир древнеегипетской истории и культуры, посетив легендарные храмы, гробницы и колоссы Мемнона
Путешествие в Луксор и Дендеру открывает двери в удивительный мир Древнего Египта, где каждый камень хранит тайны тысячелетий.

Экскурсия начинается с комфортабельного трансфера из отеля, ведущего к первой остановке - храму
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богини Хатхор в Дендере.

Этот храм известен не только своей величественной архитектурой, но и знаменитым дендерским зодиаком, который до сих пор будоражит умы исследователей.

Далее путь лежит в Карнакский храм, самый большой религиозный комплекс в мире, где аллея сфинксов ведет к величественным руинам древней столицы Фив.

Переправа по Нилу добавит пикантности путешествию, а обед на берегу реки позволит насладиться местной кухней.

Завершающим аккордом станет посещение колоссов Мемнона и знаменитой Долины царей, где вы сможете увидеть гробницы великих фараонов, включая усыпальницу Аменхотепа III.

Экскурсия предоставляется с русскоговорящим гидом на современном микроавтобусе, что гарантирует комфорт и погружение в историю без языкового барьера

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные древние храмы
  • 🗿 Величественные статуи фараонов
  • 🌊 Переправа по Нилу
  • 🍽️ Вкусный обед
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 👨‍🏫 Русскоговорящий гид
    • Из хургады в дендеру и луксор
    Из хургады в дендеру и луксор
    Из хургады в дендеру и луксор
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Храм богини Хатхор
  • Дендерский зодиак
  • Маммиси
  • Карнакский храм
  • Аллея сфинксов
  • Колоссы Мемнона
  • Долина царей

    • Описание экскурсии

    Программа тура:

    • Трансфер из отеля.
    • Посещение храма богини Хатхор в Дендере. Дендера — город, расположенный в Египте в среднем течении Нила, на левом (западном) берегу реки. Город известен во всем мире благодаря древнеегипетскому храму богини Хатхор. В храме также можно увидеть знаменитый дендерский зодиак. В Дендере находится знаменитый Маммиси — комната рождения божества.
    • Посещение Карнакского храма в Городе живых. Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Город-музей под открытым небом. Именно здесь находилась столица Древнего Египта — Фивы. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм строили на протяжении двух тысячелетий.
    • Переправа по Нилу.
    • Обед.
    • Посещение колоссов Мемнона. Колоссы Мемнона — знаменитые каменные фигуры (высотой 20 метров) сидящего фараона Аменхотепа III. Вес каждой статуи составляет 700 тонн. Расположены на западном берегу Нила.
    Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:.
    Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:.
    • Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:
    • Экскурсия проводится на современном микроавтобусе.
    • Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом.

    Ежедневно

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Храм богини Хатхур в Дендере
    • Карнакский храм
    • Колоссы Мемнона
    • Долина Царей
    Что включено
    • Трансфер из отеля и обратно
    • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
    Что не входит в цену
    • Входные билеты: Карнакский храм - 10$, Храм Дендера - 7$, Долина царей - 15$
    • Обед - 8$
    • Прогулка по Нилу - 15$
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Начало экскурсии в любой точке в хургады
    Завершение: В любой точке хургады
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
    • Экскурсия проводится на современном микроавтобусе
    • Транспорт включён в стоимость
    • Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    А
    8 янв 2024
    Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная программа: времени у нас было совсем немного, но за день мы успели посетить самые важные достопримечательности Луксора, составили максимально полное представление о городе и о великом наследии Египта!
    А
    7 янв 2024
    Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная программа: времени у нас было совсем немного, но за день мы успели посетить самые важные достопримечательности, составили максимально полное представление о городе и о великом наследии Египта! Спасибо большое.

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