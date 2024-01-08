Программа тура:

Трансфер из отеля.

Посещение храма богини Хатхор в Дендере. Дендера — город, расположенный в Египте в среднем течении Нила, на левом (западном) берегу реки. Город известен во всем мире благодаря древнеегипетскому храму богини Хатхор. В храме также можно увидеть знаменитый дендерский зодиак. В Дендере находится знаменитый Маммиси — комната рождения божества.

Посещение Карнакского храма в Городе живых. Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Город-музей под открытым небом. Именно здесь находилась столица Древнего Египта — Фивы. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм строили на протяжении двух тысячелетий.

Переправа по Нилу.

Обед.

Посещение колоссов Мемнона. Колоссы Мемнона — знаменитые каменные фигуры (высотой 20 метров) сидящего фараона Аменхотепа III. Вес каждой статуи составляет 700 тонн. Расположены на западном берегу Нила.

Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:.

Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:.

• Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация: