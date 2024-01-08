Путешествие в Луксор и Дендеру открывает двери в удивительный мир Древнего Египта, где каждый камень хранит тайны тысячелетий.
Экскурсия начинается с комфортабельного трансфера из отеля, ведущего к первой остановке - храму
Экскурсия начинается с комфортабельного трансфера из отеля, ведущего к первой остановке - храму
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Программа тура:
- Трансфер из отеля.
- Посещение храма богини Хатхор в Дендере. Дендера — город, расположенный в Египте в среднем течении Нила, на левом (западном) берегу реки. Город известен во всем мире благодаря древнеегипетскому храму богини Хатхор. В храме также можно увидеть знаменитый дендерский зодиак. В Дендере находится знаменитый Маммиси — комната рождения божества.
- Посещение Карнакского храма в Городе живых. Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Город-музей под открытым небом. Именно здесь находилась столица Древнего Египта — Фивы. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм строили на протяжении двух тысячелетий.
- Переправа по Нилу.
- Обед.
- Посещение колоссов Мемнона. Колоссы Мемнона — знаменитые каменные фигуры (высотой 20 метров) сидящего фараона Аменхотепа III. Вес каждой статуи составляет 700 тонн. Расположены на западном берегу Нила.
Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:.
Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:.
• Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III. Важная информация:
- Экскурсия проводится на современном микроавтобусе.
- Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм богини Хатхур в Дендере
- Карнакский храм
- Колоссы Мемнона
- Долина Царей
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входные билеты: Карнакский храм - 10$, Храм Дендера - 7$, Долина царей - 15$
- Обед - 8$
- Прогулка по Нилу - 15$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в любой точке в хургады
Завершение: В любой точке хургады
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Экскурсия проводится на современном микроавтобусе
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
8 янв 2024
Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная программа: времени у нас было совсем немного, но за день мы успели посетить самые важные достопримечательности Луксора, составили максимально полное представление о городе и о великом наследии Египта!
А
Андрей
7 янв 2024
Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная программа: времени у нас было совсем немного, но за день мы успели посетить самые важные достопримечательности, составили максимально полное представление о городе и о великом наследии Египта! Спасибо большое.
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