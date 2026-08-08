В путешествии мы хотим показать красоту пустыни, богатой не только песчаными долинами. Вы проведёте день в заповедных уголках Египта, полюбуетесь видами с гор и ярким звёздным небом. Но наша главная цель – открыть для вас культуру бедуинов, которые находят счастье, живя простой жизнью в гармонии с природой. В настоящей деревне вы пообщаетесь с ними и увидите, как устроен их быт.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По дороге из отеля вы познакомитесь с историей бедуинов. И совсем скоро окажетесь в местах, где начнётся ваше погружение в мир египетской пустыни. Мы поднимемся на несколько горных вершин, с которых в разное время суток вы оцените красоту окрестностей. Вы также посетите оазис, сможете прокатиться на верблюдах и сделать колоритные снимки. И, конечно, в течение дня вы будете встречаться с местными жителями, увидите особый уклад их жизни и станете лучше понимать их традиции.

Будьте открыты к новым культурам — и обретённый опыт поможет вам взглянуть на жизнь с новой перспективы!

План путешествия (тайминг примерный)

15:00 — встреча с гидом и начало экскурсии

15:30 — прибытие в деревню. Встреча с местными жителями, знакомство с их традициями и образом жизни. Переезд в оазис Ом Далфа. Встреча с бедуинами и знакомство с культурой здешних племён.

16:00 — гора Гебель Шеиб-Эль-Банат, подъём на вершину и обзор панорам пустыни

16:30 — исследование места с наскальными рисунками, получение навыков ориентирования по звёздам

17:00 — прогулка и фотосессия, подъём на вершину и встреча заката. Наблюдение за звёздами и обучение навигации по звёздам. Ужин с бедуинами, беседы, обмен впечатлениями и возвращение в отель.

Организационные детали