Вдохновиться пейзажами, познакомиться с традициями бедуинов и научиться «звёздной навигации»
В путешествии мы хотим показать красоту пустыни, богатой не только песчаными долинами. Вы проведёте день в заповедных уголках Египта, полюбуетесь видами с гор и ярким звёздным небом.
Но наша главная цель – открыть для вас культуру бедуинов, которые находят счастье, живя простой жизнью в гармонии с природой. В настоящей деревне вы пообщаетесь с ними и увидите, как устроен их быт.
Но наша главная цель – открыть для вас культуру бедуинов, которые находят счастье, живя простой жизнью в гармонии с природой. В настоящей деревне вы пообщаетесь с ними и увидите, как устроен их быт.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По дороге из отеля вы познакомитесь с историей бедуинов. И совсем скоро окажетесь в местах, где начнётся ваше погружение в мир египетской пустыни. Мы поднимемся на несколько горных вершин, с которых в разное время суток вы оцените красоту окрестностей. Вы также посетите оазис, сможете прокатиться на верблюдах и сделать колоритные снимки. И, конечно, в течение дня вы будете встречаться с местными жителями, увидите особый уклад их жизни и станете лучше понимать их традиции.
Будьте открыты к новым культурам — и обретённый опыт поможет вам взглянуть на жизнь с новой перспективы!
План путешествия (тайминг примерный)
- 15:00 — встреча с гидом и начало экскурсии
- 15:30 — прибытие в деревню. Встреча с местными жителями, знакомство с их традициями и образом жизни. Переезд в оазис Ом Далфа. Встреча с бедуинами и знакомство с культурой здешних племён.
- 16:00 — гора Гебель Шеиб-Эль-Банат, подъём на вершину и обзор панорам пустыни
- 16:30 — исследование места с наскальными рисунками, получение навыков ориентирования по звёздам
- 17:00 — гора Абу Харифа, прогулка и фотосессия. Далее гора Аль-Духана, подъём на вершину и встреча заката. Перемещение к горам Абу Аль-Хасан. Наблюдение за звёздами и обучение навигации по звёздам. Ужин с бедуинами, беседы, обмен впечатлениями и возвращение в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от и до отеля, встреча с бедуинами, посещение деревни и оазиса, сопровождение гида
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предвидится
- Пожалуйста, не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь и бутылку воды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 249 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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