В путешествии мы хотим показать красоту пустыни, богатой не только песчаными долинами. Вы проведёте день в заповедных уголках Египта, полюбуетесь видами с гор и ярким звёздным небом.
Но наша главная цель – открыть для вас культуру бедуинов, которые находят счастье, живя простой жизнью в гармонии с природой. В настоящей деревне вы пообщаетесь с ними и увидите, как устроен их быт.
Но наша главная цель – открыть для вас культуру бедуинов, которые находят счастье, живя простой жизнью в гармонии с природой. В настоящей деревне вы пообщаетесь с ними и увидите, как устроен их быт.
Описание экскурсии
По дороге из отеля вы познакомитесь с историей бедуинов. И совсем скоро окажетесь в местах, где начнётся ваше погружение в мир египетской пустыни. Мы поднимемся на несколько горных вершин, с которых в разное время суток вы оцените красоту окрестностей. Вы также посетите оазис, сможете прокатиться на верблюдах и сделать колоритные снимки. И, конечно, в течение дня вы будете встречаться с местными жителями, увидите особый уклад их жизни и станете лучше понимать их традиции.
Будьте открыты к новым культурам — и обретённый опыт поможет вам взглянуть на жизнь с новой перспективы!
План путешествия (тайминг примерный)
- 15:00 — встреча с гидом и начало экскурсии
- 15:30 — прибытие в деревню. Встреча с местными жителями, знакомство с их традициями и образом жизни. Переезд в оазис Ом Далфа. Встреча с бедуинами и знакомство с культурой здешних племён.
- 16:00 — гора Гебель Шеиб-Эль-Банат, подъём на вершину и обзор панорам пустыни
- 16:30 — исследование места с наскальными рисунками, получение навыков ориентирования по звёздам
- 17:00 — прогулка и фотосессия, подъём на вершину и встреча заката. Наблюдение за звёздами и обучение навигации по звёздам. Ужин с бедуинами, беседы, обмен впечатлениями и возвращение в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от и до отеля, встреча с бедуинами, посещение деревни и оазиса, сопровождение гида
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предвидится
- Пожалуйста, не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитный крем, удобную обувь и бутылку воды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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