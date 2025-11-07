После прибытия на яхту вас ждут развлечения: катание на банане и таблетке.
Прогулка по каналам Эль-Гуны, известной как «Египетская Венеция», впечатлит своей архитектурой и зеленью. Затем - прогулка по берегу с
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Прогулка на яхте
- 🏝 Уникальные виды Эль-Гуны
- 🐠 Снорклинг на рифах
- 🍽 Обед с морепродуктами
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и нет сильной жары. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть высокой, но море тёплое и идеально для снорклинга. Зимой, с декабря по февраль, возможны ветра, но экскурсия всё равно остаётся доступной и интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эль-Гуна
- Коралловый риф
Описание водной прогулкиПрибытие в порт и водные развлечения Наше путешествие начнётся около 8 утра возле вашего отеля. Вас встретит трансфер и не более, чем через час, мы окажемся в порту. После прибытия на яхту предусмотрены различные развлечения:
- катание на надувном банане • катание на водной таблетке • увлекательное путешествие на лодке по водным каналам Эль-Гуны Этот удивительный оазис в пустыне завораживает своим единым архитектурным стилем, обилием зелени и безупречной чистотой. Многочисленные мосты и каналы соединяют все отели и постройки курорта, расположенные на уютных островках. Благодаря этому он получил прозвище «египетская Венеция». Прогулки на лодках по водным каналам позволяют путешественникам наслаждаться прекрасными видами на дома и здания. Высадка на берег и обед на яхте После водных развлечений вас ждет небольшая прогулка по берегу района и посещение бара, где вы сможете насладиться напитками (стоимость напитков и мороженого составляет $2-4). После прогулки вы вернетесь на яхту, где вас уже будет ожидать горячий обед с морепродуктами в формате шведского стола. Флора и фауна Красного моря После обеда вы отправитесь наслаждаться красотами местных рифов и их морских обитателей:.
- прогулка на полу-подводной лодке, чтобы полюбоваться рифами и исследовать морские глубины • остановка в открытом море для снорклинга на коралловом рифе • заход в бухту, куда часто приплывают дельфины Для приятного времяпровождения на яхте рекомендуется взять с собой: полотенце, бутылку воды, купальник, солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор, power bank для зарядки телефона и теплую одежду (особенно в зимнее время, когда может быть ветрено). Кроме того, мы рекомендуем иметь с собой собственный набор для снорклинга маску и трубку, однако на яхте также имеются это оборудование. Важная информация: Трансфер из отеля будет осуществлен около 08:00 утра. Точное время будет сообщено после подтверждения бронирования. Время в пути до порта составляет от 20 до 60 минут в зависимости от расположения вашего отеля.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Египетская Венеция» - водные каналы Эль-Гуны
- Коралловый риф
- Бухта дельфинов
- Берег района Эль-Гуна
Что включено
- Обед с безалкогольными напитками и подача фруктов на борту яхты
- Предоставление снаряжения для снорклинга (включая маску, ласты, трубку и спасательный жилет)
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Трансфер из курорта Хургады до пристани в районе Эль-Гуны
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей курортов Макади, Сахл Хашиш и Сафага оплачивается дополнительно
- Услуги фотографа на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Трансфер из отеля будет осуществлен около 08:00 утра. Точное время будет сообщено после подтверждения бронирования. Время в пути до порта составляет от 20 до 60 минут в зависимости от расположения вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Вся команда и гиды русскоговорящие, очень доброжелательные и веселые. Понравилось все: и Эль-Гуна, и плавание на яхте, и снорклинг. От батискафа просто в восторге, была бы на него еще отдельная экскурсия, обязательно пошли бы! Команда супер, от заказа экскурсии до приезда в отель!
Н
Наталья
22 авг 2025
Очень понравилось! Эль-Гуна, красиво, чисто, хороший русский гид-Юлия. Группа была смешанная. На корабле команда доброжелательная, веселая. Кормили хорошо. Мало покатали на банане, а в общем всем понравилось. Было интересно, красиво и много места на корабле. Каждый сидел отдельно. На верху можно позагорать. Рекомендую.
И
Ирина
22 июл 2025
Супер экскурсия. Гид удивительная женщина.
К
Казина
15 июл 2025
И
Ирина
15 июл 2025
Д
Дмитрий
15 июн 2025
Все отлично. Из минусов катание на банане 30 секунд, чисто символическое для фото. И на катере чаевые выпрашивают просто ужас. Даже Турции такого нет. Да и в целом не стоит этих денег. Долларов 40 с человека макс
A
Anastasia
13 апр 2025
Все круто❤️❤️
