После прибытия на яхту вас ждут развлечения: катание на банане и таблетке.Прогулка по каналам Эль-Гуны, известной как «Египетская Венеция», впечатлит своей архитектурой и зеленью. Затем - прогулка по берегу с

посещением бара. На яхте будет обед с морепродуктами. После обеда - экскурсия на полу-подводной лодке для изучения рифов. Завершится программа снорклингом на коралловом рифе и прогулкой в бухте с возможностью увидеть дельфинов

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и нет сильной жары. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть высокой, но море тёплое и идеально для снорклинга. Зимой, с декабря по февраль, возможны ветра, но экскурсия всё равно остаётся доступной и интересной.

