Район Саккала – экскурсии в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Саккала» в Хургаде, цены от $48. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
На автобусе
18 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$60 за человека
Луксор «стандарт» из Хургады
На автобусе
17 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$48 за человека
Луксор и Долина Цариц из Хургады
На автобусе
18 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$58 за человека
«Египетская Венеция» - супер Эль-Гуна на яхте
На яхте
8 часов
Водная прогулка
«Египетская Венеция» - супер Эль-Гуна на яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ivan
    30 марта 2025
    Луксор «стандарт» из Хургады
    Спасибо, все отлично
  • V
    Valeria
    2 марта 2024
    Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
    Хорошая экскурсия, комфортабельный автобус. Остановка по пути в Луксор была одна: небольшой магазин (кофе, чай, безалкогольные напитки, снеки) и WC.
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    Обязательно возьмите с собой головные уборы и крем с высокой степенью защиты!! Обязательно!! В автобусе предлагают обменять доллары на египетские фунты, 1$=40 L.E., также есть вода 1$ = 2шт по 0,5л и WC. Всё что заявлено в экскурсии Вы увидите, согласитесь на банановый остров (стоимость 10$, лучше там чем 1,5ч сидеть в автобусе и ждать других туристов). До острова плывёте на катере ~20 минут, небольшая прогулка и свежие фрукты (клубника, гуава, дыня, мандарин, апельсин, гранат, финики, бананы). Обязательно возьмите головной убор!!! Лучше шляпу с полями ✨

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Район Саккала»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
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  3. Луксор и Долина Цариц из Хургады
  4. «Египетская Венеция» - супер Эль-Гуна на яхте
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Остров Гифтун
  7. Остров Махмея
  8. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Район Саккала" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 60. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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