Мини-группа
до 1 чел.
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$60 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$48 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$58 за человека
Водная прогулка
«Египетская Венеция» - супер Эль-Гуна на яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIvan30 марта 2025Спасибо, все отлично
- VValeria2 марта 2024Хорошая экскурсия, комфортабельный автобус. Остановка по пути в Луксор была одна: небольшой магазин (кофе, чай, безалкогольные напитки, снеки) и WC.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Район Саккала»
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