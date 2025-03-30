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Обязательно возьмите с собой головные уборы и крем с высокой степенью защиты!! Обязательно!! В автобусе предлагают обменять доллары на египетские фунты, 1$=40 L.E., также есть вода 1$ = 2шт по 0,5л и WC. Всё что заявлено в экскурсии Вы увидите, согласитесь на банановый остров (стоимость 10$, лучше там чем 1,5ч сидеть в автобусе и ждать других туристов). До острова плывёте на катере ~20 минут, небольшая прогулка и свежие фрукты (клубника, гуава, дыня, мандарин, апельсин, гранат, финики, бананы). Обязательно возьмите головной убор!!! Лучше шляпу с полями ✨