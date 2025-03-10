С Светлана Морская прогулка на Райский остров Paradise Экскурсия понравилась, море и остров как всегда красивы и прекрасны. Организация не подвела, за такую сумму, более чем достаточно. Спасибо

А Алексей Морская прогулка на Райский остров Paradise Все хорошо, только водичка прохладная и ветерок не слабый