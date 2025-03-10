Коралловые рифы Карлос и Карлос II – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Коралловые рифы Карлос и Карлос II» в Хургаде, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
На яхте
6 часов
46 отзывов
Водная прогулка
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$16 за человека
Морская прогулка на Райский остров Paradise
На автобусе
8 часов
53 отзыва
Водная прогулка
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
$21 за человека
Круиз на Оранжевый остров с дайвингом
8 часов
1 отзыв
Круиз
Круиз на Оранжевый остров с дайвингом
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
10 апр в 07:45
12 апр в 07:45
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Коралловые рифы Карлос и Карлос II»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
  2. Морская прогулка на Райский остров Paradise
  3. Круиз на Оранжевый остров с дайвингом
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
  7. Остров Гифтун
  8. Остров Махмея
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Коралловые рифы Карлос и Карлос II" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 45. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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