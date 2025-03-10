Водная прогулка
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$16 за человека
Водная прогулка
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
$21 за человека
Круиз
Круиз на Оранжевый остров с дайвингом
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
10 апр в 07:45
12 апр в 07:45
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 марта 2025Экскурсия понравилась, море и остров как всегда красивы и прекрасны. Организация не подвела, за такую сумму, более чем достаточно. Спасибо
- ААлексей6 марта 2025Все хорошо, только водичка прохладная и ветерок не слабый
- VVIKTOR10 декабря 2024Очень красивая яхта, отличный капитан,хорошая команда, вкусная еда на яхте, очень хороший инструктор по дайвингу с ним не первый раз погружаюсь! Очень красивый остров Оранж!достаточно свободного времени
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Коралловые рифы Карлос и Карлос II»
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