Описание экскурсии

Дендера, одна из лучших достопримечательностей Луксора, первоначально называвшаяся Тентирис, была одним из важнейших религиозных центров Древнего Египта. Он расположен на западном берегу Нила, к югу от Кены в Египте. Город был священным благодаря трем святилищам: святилищу Гора, бога неба и защитника фараонов, святилищу Ихи, юного сына Гора, играющего на систре, и святилищу Хатхор. Только последний сохранился практически нетронутым, а от двух других осталось не более нескольких следов. Что вас ожидает Вначале наш представитель заберет вас из отеля около 4:30 утра, чтобы начать день. Нам нужно около 3-4 часов, чтобы добраться до храма Дендера в Кене, и столько же времени, чтобы вернуться в ваш отель. Вы посетите город Дендера. Этот город великолепен, но, несмотря на то, что он засыпан песком и раскопан только в 19 веке, он очень хорошо сохранился. Более того, это не просто город, а самый центр культа одной из главных богинь Египта – Хатхор. Эта богиня олицетворяет радость, любовь, танец, веселье и материнство. Затем вы также увидите множество святынь и других зданий, посвященных другим богам. Пройдете мимо нескольких римских киосков, пройдете через колоссальные ворота Домициана и Траяна, окруженные массивной оградой из сырцового кирпича, и войдете в пещеристый гипостильный зал Тиберия. Затем вы отправитесь в Луксор. Дорога от Дендеры до Луксора занимает около часа. Как только вы приедете в Луксор, мы покажем вам Карнакский храм, построенный примерно с 2055 г. до н. э. до примерно 100 г. н. э. Он был построен как культовый храм и посвящен богам Амону, Мут и Хонсу. Будучи крупнейшим зданием религиозного назначения, Карнакский храм был известен древними египтянами как «самое избранное место», и это проявляется в разнообразии искусства и архитектуры этого египетского объекта. Карнак разделен на три участка: участок Амона, участок Мут и участок Монту; однако для большинства посетителей достаточно самого большого из них, участка Амона. Одна только его сложная планировка затмевает все остальные места, которые вы посетите в Египте. На территории Амона находятся все самые известные части Карнакского комплекса, включая головокружительный Большой Гипостильный зал. Этот зал из 134 массивных колонн — одно из самых впечатляющих мест во всем Египте. Огромный храм Хатшепсут (в Дейр-эль-Бахари) конкурирует с пирамидами как один из величайших погребальных памятников древнего мира. Встроенный в высокую скалу, защищающую Долину Царей на другой стороне, он возвышается на трех огромных террасах, соединенных пандусами, каждый уровень отмечен колоннадой из суровых, практически не украшенных квадратных колонн. Прохладный каменный интерьер обеспечивает долгожданное облегчение от безжалостной жары этого региона и отличается хорошо сохранившимися настенными рельефами и иероглифами, некоторые из которых выполнены в ярких цветах. Также вы посетите Колоссы Мемнона, которые представляют собой две массивные каменные статуи фараона Аменхотепа III. Они стоят перед разрушенным Погребальным храмом Аменхотепа III, крупнейшим храмом в Фиванском некрополе. Статуи содержат 107 надписей римской эпохи на греческом и латыни, датированных между 20 и 250 годами нашей эры.