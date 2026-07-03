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и его команде было не просто нас удивить, так как мы не первый раз в Хургаде и не первый раз на ознакомительной экскурсии по городу, но! Ребятам это удалось👌👌👌 если вы не первый раз, а тем более первый!, то вам к Махмуду и его команде, не пожалеете точно.

Во-вторых, сам Махмуд отлично владеет русским языком, разговорным, совершенно не было недопониманий, наоборот, это здорово, что ты можешь с местным жителем узнать всё о прекрасном городе и особенностях жизни, нам даже преподали урок чтения и арабских цифр👌😁 В-третьих, мы окунулись в быт и жизнь без прекрас, настоящие местные рынки (продуктов, овощей, рыбы, морепродуктов), улочки и дома, жизнь рыбаков, настоящий местный колоритный ресторан на рынке👌 купили рыбки и креветок и нам тут же за 1доллар это приготовили👌🍀да не просто приготовили, а так вкусно, что хотелось там остаться или возвращаться.

Махмуд Аббас отличный экскурсовод, для нас уже известная Хургада, была открыта заново, мы посетили все заявленные локации, но рассказы и информация очень глубокая и с душой, особенно его истории о пальмах, будете в восторге!

Особо хочется отметить, что желание посетить Музей древности, превзошли все ожидания, это не просто помогли купить билет и три слова сказали, Махмуд заботливо пригласил одного из участников своей команды (к нам непосредственно присоединился в музее Мухамед). Отличное знание истории и владение русским языком, так как не просто гид, а историк, развёрнутая информация о Древнем Египте, о каждом экспонате, мы будто побывали в Луксоре и Каире, не выходя из здания Музея!



Хочу сказать огромное спасибо ребятам за это чудесное путешествие! Великолепная, познавательная и незабываемая экскурсия в приятной и дружелюбной атмосфере❣️