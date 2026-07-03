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Рыбный рынок Хургады

Найдено 4 экскурсии в категории «Рыбный Рынок» в Хургаде, цены от $25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
На машине
4.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
«Рыбный рынок, где можно купить любые морепродукты и сразу же их съесть»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
$40 за человека
Обзорная экскурсия по Хургаде
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде
Современная и историческая части знаменитого курорта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$27 за человека
Хургада глазами зимовщицы
На машине
3.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Знаменитый Рыбный рынок, где можно купить любые морепродукты и сразу же их съесть»
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
На машине
4 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
Узнать город за пределами курортных зон
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июл в 09:30
$50 за человека
Секреты Хургады: обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Секреты Хургады: обзорная экскурсия
Увидеть Хургаду глазами местных жителей и почувствовать настоящий египетский колорит
Начало: У вашего отеля
«Рыбный рынок, где чувствуется ритм жизни приморского города»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Наталия
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Хочется сказать спасибо организатору Махмуду за экскурсию по Хургаде. Рассказ интересный и содержательный. Мои коррективы поездки были учтены и отдельное спасибо за фото 🙂
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П
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Очень понравилась данная экскурсия! Отдельное спасибо Махмуду за прекрасный рассказ о Хургаде, было много интересной информации о жизни местных людей,
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религии, национальных блюдах, даже анекдоты были! Махмуд показал местный колорит: фруктовый рынок и рыбный базар,- в такие места стоит ходить только с местным сопровождающим, с которым чувствуешь себя безопасно и уверенно! Также в музее для нас был отдельно предоставлен гид-историк, который во время посещения музея очень занимательно увлёк нас рассказом о Египте, его культуре и описанием всех представленных экспонатов. Махмуд всегда был на связи, вовремя забрал из отеля, в качестве комплимента в машине нас ждали вода и сок! Ожидания от экскурсии оправдались: хотелось именно погулять по Хургаде, посмотреть основные достопримечательности, рекомендую данную экскурсию! Спасибо!

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E
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и сделать мини шоппинг.
Мухмуд учёл
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это и скорректировал экскурсию.
Посетили основные достопримечательности, рассказал о городе, жителях, интересные факты, которые не прочитаешь в интернете.
Это скорее не экскурсия, как у многих, а дружеская беседа, где Махмуд делает все, что бы Хургада осталась в твоём сердце на долго.
Махмуд отлично владеет русским языком, отвечал на все вопросы.

После посещения основных достопримечательностей поехали в музей. Там экскурсию проводил Мухаммед. Этот человек любит свое дело. Глаза горят, когда рассказывает о истории Египта. Он любит свое дело и очень много знает. Ходячая энциклопедия о Египте. Стоит задать вопрос о истории и все, человек будет рассказывать, пока не остановишь.
Музей не большой, но вмещает экспонаты всех периодов. Более двух часов провели в музее как на одном дыхании. Русский язык на высоком уровне.
Восторг.
Ребята не пытаются уложиться в строго отведённое время, а советуются с туристами сколько у них свободного времени. Мы были не ограничены по времени и экскурсия заняла более 6 часов.
Пять звёзд!
Ребята, желаю вам процветания

Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и+6
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
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И
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Полный восторг от экскурсии, Махмуд великолепный рассказчик, прекрасно владеет русским языком, человек с отличной энергетикой, знает много интересных фактов о
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городе, экскурсия прошла на одном дыхании, много интересного узнала про Хургаду, местный колорит. Посетили мечеть, коптскую церковь с прекрасными витражами,набережную, местные рынки. Познакомилась с исторей города, современной жизнью, местом где вкусно готровят морепродукты. Отдельное спасибо за интереснейшую экскурсию по музею, приятно удивила экспозиция, очень интересные экспонаты, а прекрасная подача истории Египта от гида Мухаммеда просто поразила, сразу понятно насколько человек увлечен историей, хотелось его слушать еще и еще. Очень рекомендую этих ребят, познавательная, интересная и комфортная экскурсия доставила много удовольствия.

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И
Обзорная экскурсия по Хургаде
Была на экскурсии по Хургаде с гидом Мухамедом. Экскурсия понравилась - получила много интересной информации по Хургаде, посетили знаковые достопримечательности
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города - мечеть, марину, рыбный рынок. Мухамед, как житель Хургады, показал мне город глазами местного жителя, что всегда интересно. Все было хорошо организовано, экскурсию рекомендую.

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Куянов
Обзорная экскурсия по Хургаде
Мохамед очень интересно рассказывает и с ним легко общаться. Экскурсия очень понравилась. Мы прошлись по всем значимым местам города, слушая
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историю со времён первых поселенцев, как появлялись районы и много всего интересного. так же Мохамед помог сделать красивые фотографии. однозначно рекомендую 👍 посетить экскурсию

Мохамед очень интересно рассказывает и с ним легко общаться. Экскурсия очень понравилась. Мы прошлись по всем
Мохамед очень интересно рассказывает и с ним легко общаться. Экскурсия очень понравилась. Мы прошлись по всем
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игорь
Музей древностей в Хургаде и прогулка
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
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Алена
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Во-первых, сразу сделаю акцент на то, что Махмуду
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и его команде было не просто нас удивить, так как мы не первый раз в Хургаде и не первый раз на ознакомительной экскурсии по городу, но! Ребятам это удалось👌👌👌 если вы не первый раз, а тем более первый!, то вам к Махмуду и его команде, не пожалеете точно.
Во-вторых, сам Махмуд отлично владеет русским языком, разговорным, совершенно не было недопониманий, наоборот, это здорово, что ты можешь с местным жителем узнать всё о прекрасном городе и особенностях жизни, нам даже преподали урок чтения и арабских цифр👌😁 В-третьих, мы окунулись в быт и жизнь без прекрас, настоящие местные рынки (продуктов, овощей, рыбы, морепродуктов), улочки и дома, жизнь рыбаков, настоящий местный колоритный ресторан на рынке👌 купили рыбки и креветок и нам тут же за 1доллар это приготовили👌🍀да не просто приготовили, а так вкусно, что хотелось там остаться или возвращаться.
Махмуд Аббас отличный экскурсовод, для нас уже известная Хургада, была открыта заново, мы посетили все заявленные локации, но рассказы и информация очень глубокая и с душой, особенно его истории о пальмах, будете в восторге!
Особо хочется отметить, что желание посетить Музей древности, превзошли все ожидания, это не просто помогли купить билет и три слова сказали, Махмуд заботливо пригласил одного из участников своей команды (к нам непосредственно присоединился в музее Мухамед). Отличное знание истории и владение русским языком, так как не просто гид, а историк, развёрнутая информация о Древнем Египте, о каждом экспонате, мы будто побывали в Луксоре и Каире, не выходя из здания Музея!

Хочу сказать огромное спасибо ребятам за это чудесное путешествие! Великолепная, познавательная и незабываемая экскурсия в приятной и дружелюбной атмосфере❣️

Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.+3
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
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Е
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Экскурсия просто супер!
Гид в музее очень интересно все рассказывал, о каждом экспонате. Прямо очень познавательно, много разных подробностей.

И сама экскурсия по Хургаде тоже отличная. Гид внимательный человек и интересный собеседник, учитывал все мои просьбы. Я открыла для себя этот город!
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Е
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Была на экскурсии по городу и в музее Хургады. Очень интересно и познавательно, хорошо организовано. Гид рассказал всё доступно и увлекательно. Осталась довольна, рекомендую. Спасибо.
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Всего 10 отзывов в Хургаде в категории "Рыбный Рынок"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Рыбный Рынок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Музей древностей в Хургаде и прогулка;
  2. Обзорная экскурсия по Хургаде;
  3. Хургада глазами зимовщицы;
  4. Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный;
  5. Секреты Хургады: обзорная экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Рыбный Рынок" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 50. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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