Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
«Рыбный рынок, где можно купить любые морепродукты и сразу же их съесть»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
$40 за человека
Групповая
до 18 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде
Современная и историческая части знаменитого курорта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$27 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Знаменитый Рыбный рынок, где можно купить любые морепродукты и сразу же их съесть»
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
Узнать город за пределами курортных зон
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июл в 09:30
$50 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Секреты Хургады: обзорная экскурсия
Увидеть Хургаду глазами местных жителей и почувствовать настоящий египетский колорит
Начало: У вашего отеля
«Рыбный рынок, где чувствуется ритм жизни приморского города»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хочется сказать спасибо организатору Махмуду за экскурсию по Хургаде. Рассказ интересный и содержательный. Мои коррективы поездки были учтены и отдельное спасибо за фото 🙂
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П
Очень понравилась данная экскурсия! Отдельное спасибо Махмуду за прекрасный рассказ о Хургаде, было много интересной информации о жизни местных людей,
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E
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и сделать мини шоппинг.
Мухмуд учёл
Мухмуд учёл
+6
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И
Полный восторг от экскурсии, Махмуд великолепный рассказчик, прекрасно владеет русским языком, человек с отличной энергетикой, знает много интересных фактов о
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И
Была на экскурсии по Хургаде с гидом Мухамедом. Экскурсия понравилась - получила много интересной информации по Хургаде, посетили знаковые достопримечательности
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Мохамед очень интересно рассказывает и с ним легко общаться. Экскурсия очень понравилась. Мы прошлись по всем значимым местам города, слушая
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«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
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Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Во-первых, сразу сделаю акцент на то, что Махмуду
Во-первых, сразу сделаю акцент на то, что Махмуду
+3
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Е
Экскурсия просто супер!
Гид в музее очень интересно все рассказывал, о каждом экспонате. Прямо очень познавательно, много разных подробностей.
И сама экскурсия по Хургаде тоже отличная. Гид внимательный человек и интересный собеседник, учитывал все мои просьбы. Я открыла для себя этот город!
Гид в музее очень интересно все рассказывал, о каждом экспонате. Прямо очень познавательно, много разных подробностей.
И сама экскурсия по Хургаде тоже отличная. Гид внимательный человек и интересный собеседник, учитывал все мои просьбы. Я открыла для себя этот город!
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Е
Была на экскурсии по городу и в музее Хургады. Очень интересно и познавательно, хорошо организовано. Гид рассказал всё доступно и увлекательно. Осталась довольна, рекомендую. Спасибо.
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Всего 10 отзывов в Хургаде в категории "Рыбный Рынок"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Рыбный Рынок»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Рыбный Рынок" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 50. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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