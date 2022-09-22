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Описание
Об экскурсии:
Приезжайте в гранд аквариум Хургады, где сможете исследовать природные экосистемы мира и взаимодействовать с морской жизнью и фауной совершенно по-новому! Этот крытый аквапарк, расположенный в Хургаде, является домом для ряда из 24 галерей, определяющих природные экосистемы мира и вмещающих до 1200 видов морской жизни.
Вы можете столкнуться со скатами, акулами и черепахами и даже быть интерактивными в сенсорном аквариуме. В парке также есть зона тропических лесов, где можно узнать о усилиях по улучшению управления и охраны животных.
Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда и обратно из отеля на автомобиле с кондиционером
́ Входной билет Гранд Аквариум
Что не входит
Фотосессия предоставляется по запросу и за дополнительную плату.
(Трансфер из < Макади, Сахль-хашеш, Ахия > за дополнительную плату в размере 5 $ с человека)
(Трансфер из < Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей > за дополнительную плату в размере 10 $ с человека)
Или
25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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