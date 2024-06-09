Найдено 3 экскурсии в категории « Аквапарки » в Хургаде, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 8 часов Аквапарк Jungle «Поездка в аквапарк Джангл – хорошая возможность разнообразить свой отпуск» Расписание: Ежедневно в 09:30 от $ 91 за человека 🚌 На автобусе Мини-группа 7.5 часов Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха Начало: У вашего отеля «Расположенный на территории четырехзвездочного отеля, аквапарк Джунгли предлагает своим гостям комфортный и веселый отдых» Расписание: ежедневно в 09:30 € 65 за человека Групповая 7 часов Аквапарк в Хургаде на весь день Начало: В холле отеля возле ресепшена «Что вас ждет Проведите веселый день в одном из крупнейших аквапарков Египта» Расписание: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00 от $ 55 за человека Другие экскурсии Хургады

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Аквапарки»

Водные аттракционы, искусственные пляжи, экстремальные горки с парками развлечений, проход без очередей и онлайн билеты в Аквапарки Хургады. Забронируйте билеты в лучшие аквапарки Египта, это идеальное развлечение для семей с детьми и молодых людей. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024