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Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела

Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
Приглашаем вас познакомиться с древнейшими памятниками: крупнейшим храмовым комплексом Египта, высеченными в скале впечатляющими храмами в Абу-Симбеле и другими знаковыми местами. Мы не будем ограничивать вас строгими временными рамками.

Поездка пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы успели тщательно осмотреть все локации под увлекательные рассказы гида.
5
9 отзывов
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела

Описание экскурсии

1 день

  • Выезд из Хургады в Луксор. В 5 утра мы заедем за вами в отель. Дорога на минивэне займёт 4 часа с остановкой для отдыха.
  • Карнакский храм. Мы посетим один из самых больших религиозных комплексов в мире, посвящённый богу Амону-Ра. Здесь сохранились колонны высотой более 20 метров.
  • Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Увидим уникальное сооружение, вытесанное прямо в скале. Этот храм отличают изящные архитектурные формы и росписи с изображениями торговых караванов.
  • Обед в местном ресторане.
  • Колоссы Мемнона. Впечатлимся двумя огромными гранитными статуями на подступах к Фивам. 18-метровые колоссы высечены из цельных монолитов породы.
  • Долина Царей. Отправимся к месту захоронения фараонов Нового царства. В скальных гробницах сохранились роскошные росписи с изображениями из древнеегипетской мифологии.
  • Ужин и заселение в отель.

2 день

  • Выезд в Абу-Симбел из Асуана на минивэне в 5 утра. Дорога займёт 3 часа с остановкой на отдых.
  • Храмовый комплекс в Абу-Симбел, высеченный прямо в скале высотой 100 метров. Большой храм создан в честь египетского фараона Рамзеса II. Он спроектирован таким образом, что дважды в год — 22 октября и 22 февраля — солнечный луч освещает сидящие статуи богов внутри здания. Малый храм воздвигнут в честь супруги фараона — царицы Нефертари Меренмут.
  • Переезд обратно в Асуан, обед и отправление в Хургаду до вашего отеля.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на индивидуальном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида.
  • Для группы из 2-3 человек поездка пройдёт на Mitsubishi Xpander 2025 года выпуска, для 4-6 человек — на Toyota Hiace 2025 года выпуска.
  • При необходимости помогу с покупкой билетов и бронированием номера в отеле.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • Билеты в Карнакский храм — $15.
  • Билеты в храм царицы Хатшепсут — $12.
  • Билеты в Долину Царей — $20.
  • Билеты в храмовый комплекс в Абу-Симбеле — $25.
  • Билеты на Асуанскую плотину — $10.
  • Номер в отеле — $90-100 (в зависимости от уровня комфорта).
  • Обед в Луксоре — от $15.
  • Ужин в Асуане — от $15.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
И
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что такое уникальное предложение есть только у Мохамеда, когда за два дня можно увидеть самые
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градиозные храмы Египта. Мохамед прекрасный рассказчик, отлично знает историю Египта. Помогал нам с нашими вопросами на протяжении всей поездки. На ночь мы останавливались в Асуане, ужинали в приятном ресторане, в который надо добираться на лодке по Нилу. Храмы, конечно, впечатляют, это даже не описать. Водитель у нас тоже был отличный, были с ним в полной безопасности. Несмотря на то, что поездка очень долгая, она несомненно стоит того. Усталось пройдет, а впечатления останутся. Очень рекомендуем эту экскурсию.

Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
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Д
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать+2
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
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Оксана
Посетили эту замечательную двухдневную экскурсию. Благодарю организатора Муххамеда за грамотно выстроенную программу и множество восхититетельных эмоций, клторые мы получили. Мы побывали в прекраснейших местах, узнали много интересного от сопровождающего нас
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гида Омара, который был с нами все эти два дня, прекрасного рас казчика,особенно на русском языке. Огромное спасибо водителю Мохамеду, благодаря которому мы всегда и везде успевали, а также за его тактичность, доброту и чувство юмора! Мы с дочкой счастливы, что выбрали данную экскурсию, всем очень рекомендую!!!

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И
Были на двухдневной экскурсии Луксор - Абу Симбел 28-29 декабря 2025 с гидом Мухамедом и водителем Мухамедом. Получили массу позитивных эмоций и знаний. Благодарим гида Мухамеда за глубокое погружение в
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историю древнего Египта, знание и профессионализм были на самом высоком уровне. Также огромное спасибо водителю Мухамеду за безопасное и комфортное вождение. Все было отлично, начиная от организационных моментов (трансфер, питание, гостиница) и заканчивая очень познавательной и эмоциональной информацией.

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А
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности бессмысленно, это нужно видеть своими глазами. Нам очень повезло с гидом. Мохамед профессионал своего
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дела, прекрасно знает русский язык, замечательный рассказчик. Мы узнали очень много интересной информации об увиденных достопримечательности и о стране.
Экскурсия была прекрасно организована. Все было чётко по времени. Отдельное спасибо водителю за его внимание и профессионализм. Обедали и ужинали мы в хороших ресторанах. Гидом помог нам забронировать номер в отеле в Асуане с прекрасным видом на Нил, за что ему большая благодарность. По нашей просьбе была немного изменена программа. Вместо Асуанской плотины мы посетили замечательный храм Рамзеса III,которого нет ни в одной другой экскурсионной программе.

Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности+2
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
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Ю
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий, потому что хочется выложить гораааааздо больше! Была очень впечатлена хорошим знанием русского нашего гида
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Мохамеда, прекрасный рассказчик и профессионал своего дела, сразу видно любит свою страну и ее историю. Луксор прекрасен, хоть и были здесь очень давно, но с удовольствием обновили восприятия и узнали много нового. Гробницы - отдельное впечатление, как и храм Хатшепсут. Оказывается история Древнего Египта очень многогранная и все зависит от гида, в чем я еще раз убедилась познакомившись с Мохамедом, который старается дать своим гостям не только стандартные версии, но и расширить кругозор интересными фактами из жизни тех, кто построил и оставил потомкам все это великолепие!) Если вы хотите съездить в Асуан и на Абу-Симбел, то знайте, лучше брать индивидуальные туры, так как большой толпой это тяжело и крайне не удобно. Из Луксор, мы переехали в Асуан, посетили плотину и посмотрели Нил с его знаменитыми корабликами. Утром второго дня приехали на Абу-Симбел- это просто восторг! 🤩 здесь надо побывать! Чтобы увидеть эту монументальность! И оказывается, все, что я читала про Абу-Симбел не совсем так, как казалось мне ранее. Храм открывает много интересных страниц в истории и не только Египта- а еще его можно назвать первым в истории человечества пиаром государственного правителя!) Мохамед, спасибо большое за твою открытость и то, что нам, туристам, помогаешь лучше узнать твою страну!)

Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,+2
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
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