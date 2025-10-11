Приглашаем вас познакомиться с древнейшими памятниками: крупнейшим храмовым комплексом Египта, высеченными в скале впечатляющими храмами в Абу-Симбеле и другими знаковыми местами. Мы не будем ограничивать вас строгими временными рамками.
Поездка пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы успели тщательно осмотреть все локации под увлекательные рассказы гида.
Поездка пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы успели тщательно осмотреть все локации под увлекательные рассказы гида.
Описание экскурсии
1 день
- Выезд из Хургады в Луксор. В 5 утра мы заедем за вами в отель. Дорога на минивэне займёт 4 часа с остановкой для отдыха.
- Карнакский храм. Мы посетим один из самых больших религиозных комплексов в мире, посвящённый богу Амону-Ра. Здесь сохранились колонны высотой более 20 метров.
- Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Увидим уникальное сооружение, вытесанное прямо в скале. Этот храм отличают изящные архитектурные формы и росписи с изображениями торговых караванов.
- Обед в местном ресторане.
- Колоссы Мемнона. Впечатлимся двумя огромными гранитными статуями на подступах к Фивам. 18-метровые колоссы высечены из цельных монолитов породы.
- Долина Царей. Отправимся к месту захоронения фараонов Нового царства. В скальных гробницах сохранились роскошные росписи с изображениями из древнеегипетской мифологии.
- Ужин и заселение в отель.
2 день
- Выезд в Абу-Симбел из Асуана на минивэне в 5 утра. Дорога займёт 3 часа с остановкой на отдых.
- Храмовый комплекс в Абу-Симбел, высеченный прямо в скале высотой 100 метров. Большой храм создан в честь египетского фараона Рамзеса II. Он спроектирован таким образом, что дважды в год — 22 октября и 22 февраля — солнечный луч освещает сидящие статуи богов внутри здания. Малый храм воздвигнут в честь супруги фараона — царицы Нефертари Меренмут.
- Переезд обратно в Асуан, обед и отправление в Хургаду до вашего отеля.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на индивидуальном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида.
- Для группы из 2-3 человек поездка пройдёт на Mitsubishi Xpander 2025 года выпуска, для 4-6 человек — на Toyota Hiace 2025 года выпуска.
- При необходимости помогу с покупкой билетов и бронированием номера в отеле.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Билеты в Карнакский храм — $15.
- Билеты в храм царицы Хатшепсут — $12.
- Билеты в Долину Царей — $20.
- Билеты в храмовый комплекс в Абу-Симбеле — $25.
- Билеты на Асуанскую плотину — $10.
- Номер в отеле — $90-100 (в зависимости от уровня комфорта).
- Обед в Луксоре — от $15.
- Ужин в Асуане — от $15.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что такое уникальное предложение есть только у Мохамеда, когда за два дня можно увидеть самые
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Д
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
+2
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Посетили эту замечательную двухдневную экскурсию. Благодарю организатора Муххамеда за грамотно выстроенную программу и множество восхититетельных эмоций, клторые мы получили. Мы побывали в прекраснейших местах, узнали много интересного от сопровождающего нас
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И
Были на двухдневной экскурсии Луксор - Абу Симбел 28-29 декабря 2025 с гидом Мухамедом и водителем Мухамедом. Получили массу позитивных эмоций и знаний. Благодарим гида Мухамеда за глубокое погружение в
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А
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности бессмысленно, это нужно видеть своими глазами. Нам очень повезло с гидом. Мохамед профессионал своего
+2
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Ю
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий, потому что хочется выложить гораааааздо больше! Была очень впечатлена хорошим знанием русского нашего гида
+2
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