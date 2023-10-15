Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
Приглашаем вас познакомиться с древнейшими памятниками: крупнейшим храмовым комплексом Египта, высеченными в скале впечатляющими храмами в Абу-Симбеле и другими знаковыми местами. Мы не будем ограничивать вас строгими временными рамками.
Поездка пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы успели тщательно осмотреть все локации под увлекательные рассказы гида.
Поездка пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы успели тщательно осмотреть все локации под увлекательные рассказы гида.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1 день
- Выезд из Хургады в Луксор. В 5 утра мы заедем за вами в отель. Дорога на минивэне займёт 4 часа с остановкой для отдыха.
- Карнакский храм. Мы посетим один из самых больших религиозных комплексов в мире, посвящённый богу Амону-Ра. Здесь сохранились колонны высотой более 20 метров.
- Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Увидим уникальное сооружение, вытесанное прямо в скале. Этот храм отличают изящные архитектурные формы и росписи с изображениями торговых караванов.
- Обед в местном ресторане.
- Колоссы Мемнона. Впечатлимся двумя огромными гранитными статуями на подступах к Фивам. 18-метровые колоссы высечены из цельных монолитов породы.
- Долина Царей. Отправимся к месту захоронения фараонов Нового царства. В скальных гробницах сохранились роскошные росписи с изображениями из древнеегипетской мифологии.
- Поездка на поезде в Асуан.
- Ужин и заселение в отель.
2 день
- Выезд в Абу-Симбел из Асуана на минивэне в 5 утра. Дорога займёт 3 часа с остановкой на отдых.
- Храмовый комплекс в Абу-Симбел, высеченный прямо в скале высотой 100 метров. Большой храм создан в честь египетского фараона Рамзеса II. Он спроектирован таким образом, что дважды в год — 22 октября и 22 февраля — солнечный луч освещает сидящие статуи богов внутри здания. Малый храм воздвигнут в честь супруги фараона — царицы Нефертари Меренмут.
- Переезд обратно в Асуан и посещение Асуанской плотины — гордости Египта, спроектированной в 1960-х годах советскими инженерами.
- Обед и отправление из Асуана поездом в Луксор, а потом переезд на минивэне в Хургаду до вашего отеля.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на индивидуальном микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида.
- Для группы из 2-3 человек поездка пройдёт на Mitsubishi Xpander 2023 года выпуска, для 4-6 человек — на Toyota Hiace 2023 года выпуска.
- При необходимости помогу с покупкой билетов и бронированием номера в отеле.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Билеты на поезд — $15-25 (в зависимости от класса).
- Билеты в Карнакский храм — $14.
- Билеты в храм царицы Хатшепсут — $10.
- Билеты в Долину Царей — $17.
- Билеты в храмовый комплекс в Абу-Симбеле — $20.
- Билеты на Асуанскую плотину — $7.
- Номер в отеле — $30-40 (в зависимости от уровня комфорта).
- Обед в Луксоре — от $10.
- Ужин в Асуане — от $15.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 249 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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