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Мохамеда, прекрасный рассказчик и профессионал своего дела, сразу видно любит свою страну и ее историю. Луксор прекрасен, хоть и были здесь очень давно, но с удовольствием обновили восприятия и узнали много нового. Гробницы - отдельное впечатление, как и храм Хатшепсут. Оказывается история Древнего Египта очень многогранная и все зависит от гида, в чем я еще раз убедилась познакомившись с Мохамедом, который старается дать своим гостям не только стандартные версии, но и расширить кругозор интересными фактами из жизни тех, кто построил и оставил потомкам все это великолепие!) Если вы хотите съездить в Асуан и на Абу-Симбел, то знайте, лучше брать индивидуальные туры, так как большой толпой это тяжело и крайне не удобно. Из Луксор, мы переехали в Асуан, посетили плотину и посмотрели Нил с его знаменитыми корабликами. Утром второго дня приехали на Абу-Симбел- это просто восторг! 🤩 здесь надо побывать! Чтобы увидеть эту монументальность! И оказывается, все, что я читала про Абу-Симбел не совсем так, как казалось мне ранее. Храм открывает много интересных страниц в истории и не только Египта- а еще его можно назвать первым в истории человечества пиаром государственного правителя!) Мохамед, спасибо большое за твою открытость и то, что нам, туристам, помогаешь лучше узнать твою страну!)