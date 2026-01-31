Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
11 июл в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сфинкс зовёт
Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $300 за всё до 3 чел.
Групповая
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник, среду и субботу в 01:00
11 июл в 01:00
14 июл в 01:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
11 июл в 05:30
12 июл в 05:30
от $950 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
$320 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет и его столица: путь фараонов
Из Хургады - к гробницам и храмам Луксора с гидом-историком
11 июл в 05:30
12 июл в 05:30
от $380 за всё до 3 чел.
-
9%
Групповая
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
Отправляйтесь в Луксор, чтобы увидеть Долину Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм. Узнайте тайны древнего Египта за один день
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 03:00, 03:30 и 04:00
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
$68
$75 за человека
Групповая
до 25 чел.
Из Хургады - в древний Луксор
Почувствуйте дух древнего Египта на экскурсии из Хургады в Луксор. Восхититесь величием Долины царей и Карнакского храма, полетайте на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$385 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Отправляйтесь в захватывающее двухдневное путешествие из Хургады, чтобы увидеть величественные пирамиды, древние катакомбы и другие чудеса Египта
Завтра в 01:30
11 июл в 01:30
от $900 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
1 день в Древнем Египте: Дендера и Луксор
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храм Хатхор и Карнакский комплекс, а также Долину царей с Колоссами Мемнона
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
от $380 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Посетили эту замечательную двухдневную экскурсию. Благодарю организатора Муххамеда за грамотно выстроенную программу и множество восхититетельных эмоций, клторые мы получили. Мы
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Х
Мохаммед и водитель сделали все для комфорта. Вместо Долины Царей, который был в программе, предложил посетить Мединет Абу, так как там меньше народу. Хорошо, что согласились. Красота этого храма неописуема.
Спасибо за ваш труд!
Спасибо за ваш труд!
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И
Были на двухдневной экскурсии Луксор - Абу Симбел 28-29 декабря 2025 с гидом Мухамедом и водителем Мухамедом. Получили массу позитивных
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Д
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
+6
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И
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что такое уникальное предложение есть
+1
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А
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности бессмысленно, это нужно видеть
+6
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Ю
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий, потому что хочется выложить
+6
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Я могу порекомендовать этого гида и водителя. Они хорошо работали. Было интересно и комфортно.
Но вот сама экскурсия очень тяжелая из-за
Но вот сама экскурсия очень тяжелая из-за
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П
Отличная двухдневная поездка экскурсия с гидом Мухаммадом и водителем Вахидом. Мухаммад отлично знает русский язык, очень грамотный, и вежливый. Он
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Всего 290 отзывов в Хургаде в категории "Абу-Симбел"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Абу-Симбел»
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