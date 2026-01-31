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Абу-Симбел – экскурсии в Хургаде

Найдено 11 экскурсий в категории «Абу-Симбел» в Хургаде, цены от $68, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
На машине
13 часов
244 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
11 июл в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
Сфинкс зовёт
На машине
На микроавтобусе
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сфинкс зовёт
Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $300 за всё до 3 чел.
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
На автобусе
13 часов
15 отзывов
Групповая
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник, среду и субботу в 01:00
11 июл в 01:00
14 июл в 01:00
$80 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $395 за всё до 2 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
11 июл в 05:30
12 июл в 05:30
от $950 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
$320 за человека
Древний Египет и его столица: путь фараонов
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет и его столица: путь фараонов
Из Хургады - к гробницам и храмам Луксора с гидом-историком
11 июл в 05:30
12 июл в 05:30
от $380 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
На автобусе
13 часов
-
9%
1 отзыв
Групповая
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
Отправляйтесь в Луксор, чтобы увидеть Долину Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм. Узнайте тайны древнего Египта за один день
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 03:00, 03:30 и 04:00
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
$68$75 за человека
Из Хургады - в древний Луксор
На машине
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
до 25 чел.
Из Хургады - в древний Луксор
Почувствуйте дух древнего Египта на экскурсии из Хургады в Луксор. Восхититесь величием Долины царей и Карнакского храма, полетайте на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$385 за человека
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Отправляйтесь в захватывающее двухдневное путешествие из Хургады, чтобы увидеть величественные пирамиды, древние катакомбы и другие чудеса Египта
Завтра в 01:30
11 июл в 01:30
от $900 за всё до 3 чел.
1 день в Древнем Египте: Дендера и Луксор
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
1 день в Древнем Египте: Дендера и Луксор
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храм Хатхор и Карнакский комплекс, а также Долину царей с Колоссами Мемнона
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
от $380 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Посетили эту замечательную двухдневную экскурсию. Благодарю организатора Муххамеда за грамотно выстроенную программу и множество восхититетельных эмоций, клторые мы получили. Мы
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побывали в прекраснейших местах, узнали много интересного от сопровождающего нас гида Омара, который был с нами все эти два дня, прекрасного рас казчика,особенно на русском языке. Огромное спасибо водителю Мохамеду, благодаря которому мы всегда и везде успевали, а также за его тактичность, доброту и чувство юмора! Мы с дочкой счастливы, что выбрали данную экскурсию, всем очень рекомендую!!!

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Х
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Мохаммед и водитель сделали все для комфорта. Вместо Долины Царей, который был в программе, предложил посетить Мединет Абу, так как там меньше народу. Хорошо, что согласились. Красота этого храма неописуема.

Спасибо за ваш труд!
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И
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Были на двухдневной экскурсии Луксор - Абу Симбел 28-29 декабря 2025 с гидом Мухамедом и водителем Мухамедом. Получили массу позитивных
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эмоций и знаний. Благодарим гида Мухамеда за глубокое погружение в историю древнего Египта, знание и профессионализм были на самом высоком уровне. Также огромное спасибо водителю Мухамеду за безопасное и комфортное вождение. Все было отлично, начиная от организационных моментов (трансфер, питание, гостиница) и заканчивая очень познавательной и эмоциональной информацией.

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Д
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать+6
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
Всë супер организованно, очень много интересного материала, Мухаммад отличный гид, буду его всем рекомендовать
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И
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что такое уникальное предложение есть
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только у Мохамеда, когда за два дня можно увидеть самые градиозные храмы Египта. Мохамед прекрасный рассказчик, отлично знает историю Египта. Помогал нам с нашими вопросами на протяжении всей поездки. На ночь мы останавливались в Асуане, ужинали в приятном ресторане, в который надо добираться на лодке по Нилу. Храмы, конечно, впечатляют, это даже не описать. Водитель у нас тоже был отличный, были с ним в полной безопасности. Несмотря на то, что поездка очень долгая, она несомненно стоит того. Усталось пройдет, а впечатления останутся. Очень рекомендуем эту экскурсию.

Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что+1
Хотим поделиться своими впечатлениями от своей поездки в Луксор и Абу-Симбел. Во-первых, хотелось бы сказать, что
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А
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности бессмысленно, это нужно видеть
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своими глазами. Нам очень повезло с гидом. Мохамед профессионал своего дела, прекрасно знает русский язык, замечательный рассказчик. Мы узнали очень много интересной информации об увиденных достопримечательности и о стране.
Экскурсия была прекрасно организована. Все было чётко по времени. Отдельное спасибо водителю за его внимание и профессионализм. Обедали и ужинали мы в хороших ресторанах. Гидом помог нам забронировать номер в отеле в Асуане с прекрасным видом на Нил, за что ему большая благодарность. По нашей просьбе была немного изменена программа. Вместо Асуанской плотины мы посетили замечательный храм Рамзеса III,которого нет ни в одной другой экскурсионной программе.

Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности+6
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
Эта экскурсия-осуществление нашей мечты! Прекрасная возможность посетить не только Луксор, но и Абу-Симбел. Описывать все достопримечательности
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Ю
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий, потому что хочется выложить
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гораааааздо больше! Была очень впечатлена хорошим знанием русского нашего гида Мохамеда, прекрасный рассказчик и профессионал своего дела, сразу видно любит свою страну и ее историю. Луксор прекрасен, хоть и были здесь очень давно, но с удовольствием обновили восприятия и узнали много нового. Гробницы - отдельное впечатление, как и храм Хатшепсут. Оказывается история Древнего Египта очень многогранная и все зависит от гида, в чем я еще раз убедилась познакомившись с Мохамедом, который старается дать своим гостям не только стандартные версии, но и расширить кругозор интересными фактами из жизни тех, кто построил и оставил потомкам все это великолепие!) Если вы хотите съездить в Асуан и на Абу-Симбел, то знайте, лучше брать индивидуальные туры, так как большой толпой это тяжело и крайне не удобно. Из Луксор, мы переехали в Асуан, посетили плотину и посмотрели Нил с его знаменитыми корабликами. Утром второго дня приехали на Абу-Симбел- это просто восторг! 🤩 здесь надо побывать! Чтобы увидеть эту монументальность! И оказывается, все, что я читала про Абу-Симбел не совсем так, как казалось мне ранее. Храм открывает много интересных страниц в истории и не только Египта- а еще его можно назвать первым в истории человечества пиаром государственного правителя!) Мохамед, спасибо большое за твою открытость и то, что нам, туристам, помогаешь лучше узнать твою страну!)

Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,+6
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
Что сказать про эту экскурсию 😎 - очень жаль, что Трипсиор может публиковать только 10 фотографий,
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Екаьерина
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Я могу порекомендовать этого гида и водителя. Они хорошо работали. Было интересно и комфортно.
Но вот сама экскурсия очень тяжелая из-за
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больших расстояний. К сожалению, не было указано в описании сколько часов надо будет провести в дороге. А во второй день надо 13 часов провести в дороге((

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П
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Отличная двухдневная поездка экскурсия с гидом Мухаммадом и водителем Вахидом. Мухаммад отлично знает русский язык, очень грамотный, и вежливый. Он
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очень хорошо знает свое дело, что включает не только историю и все что связано с египтологией, но а так же как обустроить многодневную поездку со стороны логистики и местной специфики. Расписание создано так, что мы посетили буквально все достопримечательности до наплыва остальных туристов. За нами приехали на внедорожнике в хорошем состоянии и с работающим кондиционером - что очень важно при поездке на юг. Мы посетили Люксор, Асуан, и Абу Симбел, и остановились на плотине, построенной советским союзом по дороге назад. Мы ночевали в гостинице в Асуане, и кушали в хороших местных ресторанах - все организовано гидом. Совершить такую поездку «дикарями» или даже в большой группе на автобусе представляется невозможным - и по стороны логистики и со стороны впечатлений и знаний. Поездкой остались очень и очень довольны.

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Всего 290 отзывов в Хургаде в категории "Абу-Симбел"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Абу-Симбел»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов;
  2. Сфинкс зовёт;
  3. Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады);
  4. Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих;
  5. Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Гиза;
  5. Город мертвых;
  6. Эль-Гуна;
  7. Набережная;
  8. Абу-Симбел;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Аквариум.
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