Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады

Индивидуальная экскурсия в Хургаде

Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям

Луксор — это будто бы два разных города, не похожих друг на друга. Правый берег («город живых») известен благодаря Карнакскому и Луксорскому храмам.

На левом же берегу (в «городе мёртвых») находятся древние некрополи, Мемнонские колоссы и храм царицы Хатшепсут.

Вы посетите все эти места, сравните две части города и сопоставите современный быт и жизнь несколько тысячелетий назад.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Сквозь века и эпохи

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

А еще здесь находится Карнакский храм — одно из крупнейших сооружений древности. Его строили во времена правления 30 фараонов! Здесь вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

На другой берег Нила

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
— Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
— храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.
— Долина вельмож: порядка 70 гробниц посреди голых скал. Здесь похоронены жёны и дети фараонов, а также вельможи (отсюда и название).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Карнакский храм 10$
    — Долина Царей 13$
    — Храм Хатшепсут 8$
    — Долина вельмож 7$
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из хургады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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