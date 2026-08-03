Луксор - это уникальное место, где сочетаются два разных мира.На правом берегу Нила находится "город живых" с Карнакским и Луксорским храмами, а на левом - "город мёртвых" с древними некрополями,

Мемнонскими колоссами и храмом царицы Хатшепсут. В ходе экскурсии вы увидите, как современные жители Луксора живут бок о бок с древними памятниками. Вас ждёт посещение Карнакского храма, Долины царей, Колоссов Мемнона и храма Хатшепсут. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру древнего Египта, сравнить быт и традиции разных эпох

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город живых

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

Карнакский храм

Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

Город мёртвых

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:

— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.

— Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.

— Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.

— Храм Рамзеса III в Мединет-Абу — самый большой храм в Луксоре после Карнакского. Это родина древнеегипетского бога Амона и место расположения одного из самых красивых храмов эпохи Древнего Египта.

Организационные детали