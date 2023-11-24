Луксор — это будто бы два разных города, не похожих друг на друга. Правый берег («город живых») известен благодаря Карнакскому и Луксорскому храмам. На левом же берегу (в «городе мёртвых») находятся древние некрополи, Мемнонские колоссы и храм царицы Хатшепсут. Вы посетите все эти места, сравните две части города и сопоставите современный быт и жизнь несколько тысячелетий назад.

Описание

Что вас ожидает

Сквозь века и эпохи

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

А еще здесь находится Карнакский храм — одно из крупнейших сооружений древности. Его строили во времена правления 30 фараонов! Здесь вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

На другой берег Нила

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:

— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.

— Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.

— храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.

— Долина вельмож: порядка 70 гробниц посреди голых скал. Здесь похоронены жёны и дети фараонов, а также вельможи (отсюда и название).

Организационные детали