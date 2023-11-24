Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
На левом же берегу (в «городе мёртвых») находятся древние некрополи, Мемнонские колоссы и храм царицы Хатшепсут.
Вы посетите все эти места, сравните две части города и сопоставите современный быт и жизнь несколько тысячелетий назад.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Сквозь века и эпохи
Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.
А еще здесь находится Карнакский храм — одно из крупнейших сооружений древности. Его строили во времена правления 30 фараонов! Здесь вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.
На другой берег Нила
Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
— Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
— храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.
— Долина вельмож: порядка 70 гробниц посреди голых скал. Здесь похоронены жёны и дети фараонов, а также вельможи (отсюда и название).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Карнакский храм 10$
— Долина Царей 13$
— Храм Хатшепсут 8$
— Долина вельмож 7$
- Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Из хургады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.