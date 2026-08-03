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Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады

Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Луксор - это уникальное место, где сочетаются два разных мира.

На правом берегу Нила находится "город живых" с Карнакским и Луксорским храмами, а на левом - "город мёртвых" с древними некрополями,
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Мемнонскими колоссами и храмом царицы Хатшепсут. В ходе экскурсии вы увидите, как современные жители Луксора живут бок о бок с древними памятниками. Вас ждёт посещение Карнакского храма, Долины царей, Колоссов Мемнона и храма Хатшепсут.

Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру древнего Египта, сравнить быт и традиции разных эпох

5
87 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Посещение древних храмов и некрополей
  • 🚐 Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • 🗣️ Опытные гиды с глубокими знаниями
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🍽️ Остановка на обед в местном ресторане
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады

Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Долина вельмож

Описание экскурсии

Город живых

Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.

Карнакский храм

Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.

Город мёртвых

Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.
Храм Рамзеса III в Мединет-Абу — самый большой храм в Луксоре после Карнакского. Это родина древнеегипетского бога Амона и место расположения одного из самых красивых храмов эпохи Древнего Египта.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Карнакский храм 14$
    — Долина Царей 16$
    — Храм Хатшепсут 12$
    — Храм Рамзеса III 10$
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из хургады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха
Таха — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1889 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
3
2
1
Лола
Отлично съездили в Люксор. Гидом был Таха. Все рассказал, показал, все в рамках обговоренной программы, никаких лишних мест, очередей) почти везде были без лишнего народу, сделал нам отличные фотографии в 2ем с молодым человеком)
Машина была комфортабельная, везде следовала за нами, только успевали с место на место переезжать)
Было достаточно времени на посмотреть/пофотографировать самим)
Также Таха угостил нас вкусными манго ^^
Отлично съездили в Люксор. Гидом был Таха. Все рассказал, показал, все в рамках обговоренной программы, никаких
Отлично съездили в Люксор. Гидом был Таха. Все рассказал, показал, все в рамках обговоренной программы, никаких
Отлично съездили в Люксор. Гидом был Таха. Все рассказал, показал, все в рамках обговоренной программы, никаких
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A
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным обедом, спелыми плодами манго, мороженным! Несмотря на ранний подъём, длительные трансферы по 4 часа в каждую сторону и очень жаркую погоду, оно того стоило! Рекомендую 😎🙌
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
Всё было отлично и дружелюбно, интересная экскурсия, которую гид Таха наполнил историческими фактами, шутками и вкусным
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Н
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия, куча положительных эмоций. Гид Таха - великолепный рассказчик, заботливый и внимательный, отдельный респект за чувства юмора.

Мы прекрасно провели день, насладилась древним Египтом и влюбились в него заново.
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
Посетили сегодня экскурсию в Луксор, остались в большом восторге. Удобный трансфер, насыщенная и грамотно организованная экскурсия,
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Н
Огромное спасибо Тахе за прекрасные впечатления о волшебном Луксоре. Он исправил испорченные впечатления о неудачном опыте в Каире. И после таких экскурсий хочется вернуться еще и понимаешь сколько еще можно
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интересного узнать и увидеть. Организация на высшем уровне. Нас забирали из Сахл-хашиша, водители просто супер, все безопасно и комфортно. Если перед вами стоит выбор, то не сомневаетесь и выбирайте Таху, это будет самый лучший вариант

Огромное спасибо Тахе за прекрасные впечатления о волшебном Луксоре. Он исправил испорченные впечатления о неудачном опыте
Огромное спасибо Тахе за прекрасные впечатления о волшебном Луксоре. Он исправил испорченные впечатления о неудачном опыте
Огромное спасибо Тахе за прекрасные впечатления о волшебном Луксоре. Он исправил испорченные впечатления о неудачном опыте
Огромное спасибо Тахе за прекрасные впечатления о волшебном Луксоре. Он исправил испорченные впечатления о неудачном опыте
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Я
Шикарная экскурсия!!! Водитель Юсиф умничка, ехал не медленно и предельно аккуратно. Дорога не прямая, заранее брала драмину с собой, но не понадобилось, никого не укачало. Бусик очень комфортный, с ремнями
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и кучей мелких приятностей, типа мусорки и салфеток, и идеально чистый (на обратной дороге разувались, чтоб ноги отдохнули, и белые носки цвет не поменяли). У нас была очень насыщенная программа, так как мы попросили добавить еще и Луксорский храм. С 8 утра до 16 часов все успели. Все четко по плану прошло, все билеты были щаранее куплены. И везде мы попадали перед толпой. На выходе из Карнакского храма видели реку из людей, а мы смогли погулять там без толпы. В Луксорском храме кроме нас было всего человек 10, а на выходе как раз встретили 4 автобуса, которые выгружали туристов. Ахмет очень хороший расказчик и действительно отлично знает и про все локации и русский язык. Очень много информации сразу говорил, но и на все вопросы отвечал не менее подробно!! Спасибо огромное и Тахе и Ахмету с Юсифом, мы получили намного больше и лучше, чем расчитывали. 10 баллов из 5!!!!

Шикарная экскурсия!!! Водитель Юсиф умничка, ехал не медленно и предельно аккуратно. Дорога не прямая, заранее брала
Шикарная экскурсия!!! Водитель Юсиф умничка, ехал не медленно и предельно аккуратно. Дорога не прямая, заранее брала
Шикарная экскурсия!!! Водитель Юсиф умничка, ехал не медленно и предельно аккуратно. Дорога не прямая, заранее брала
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Екатерина
По существу: экскурсия организована правда идеально, везде были без очередей, билеты были куплены заранее, все вовремя, автобус хороший, водитель аккуратный, обед вкусный с хорошим видом, изюминка экскурсии - храм Рамзеса
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III, который не входит в стандартную экскурсию по Луксору - он очень красивый, за него отдельное спасибо.
Не по существу: всё-таки нужно учитывать, что русским жарко 🥵 Понятно, что добросовестный Ахмед хочет всю информацию запланированную передать и все показать, но был момент в Хатшепсут, когда уже было не до информации - выжить бы. И второй момент, мы едем ради детей в такие экскурсии, я, например, была раньше уже в Луксоре, но везу детей в тяжелую экскурсию, чтобы они посмотрели и, если ребёнок задает вопрос про Птолемея или Рамзеса, то мне важнее, чтобы ему не били по рукам, а поговорили, даже если из-за этого я не узнаю информацию о каком-то боге. Понятно, что гиду и учителю удобнее выложить информацию без перебиваний, но мне как родителю важно, чтобы дети были в диалоге иначе зачем это всё. Мы за год с детьми были в Демре-Мире-Кекове, Самарканде, Бухаре, Ангкор-Вате, на других экскурсиях по России, опыт экскурсий большой у нас и у детей. Ну это так, больше как совет по группам с детьми, а не в качестве претензии.
А, и еще, Нил в Луксоре прекрасен, лично я ехала больше всего к нему. Обязательно берите прогулку на кораблике.

По существу: экскурсия организована правда идеально, везде были без очередей, билеты были куплены заранее, все вовремя,
По существу: экскурсия организована правда идеально, везде были без очередей, билеты были куплены заранее, все вовремя,
По существу: экскурсия организована правда идеально, везде были без очередей, билеты были куплены заранее, все вовремя,
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