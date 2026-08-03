На правом берегу Нила находится "город живых" с Карнакским и Луксорским храмами, а на левом - "город мёртвых" с древними некрополями,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Посещение древних храмов и некрополей
- 🚐 Комфортабельный транспорт с кондиционером
- 🗣️ Опытные гиды с глубокими знаниями
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍽️ Остановка на обед в местном ресторане
Что можно увидеть
- Карнакский храм
- Долина царей
- Колоссы Мемнона
- Храм царицы Хатшепсут
- Долина вельмож
Описание экскурсии
Город живых
Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.
Карнакский храм
Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.
Город мёртвых
Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
— Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
— Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
— Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал.
— Храм Рамзеса III в Мединет-Абу — самый большой храм в Луксоре после Карнакского. Это родина древнеегипетского бога Амона и место расположения одного из самых красивых храмов эпохи Древнего Египта.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Карнакский храм 14$
— Долина Царей 16$
— Храм Хатшепсут 12$
— Храм Рамзеса III 10$
- Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Машина была комфортабельная, везде следовала за нами, только успевали с место на место переезжать)
Было достаточно времени на посмотреть/пофотографировать самим)
Также Таха угостил нас вкусными манго ^^
Мы прекрасно провели день, насладилась древним Египтом и влюбились в него заново.