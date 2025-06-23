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Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом

Погрузитесь в атмосферу отдыха на яхте, отправляясь на острова Хула-Хула и Оранжевый. Пляжи, плавание и обед - всё для вашего удовольствия
Чистейшая морская вода и белоснежный песок островов Хула-Хула и Оранжевый ждут вас в этой поездке. Комфортабельная яхта доставит к райским уголкам Красного моря. Отдых на пляже, плавание с маской и
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ластами, а также обед на борту - всё включено в программу. Вас встретят в отеле и доставят к причалу, где начнётся ваше приключение. Безопасность на воде обеспечена инструктажем и необходимым оборудованием. Путешествие подарит незабываемые впечатления и фотографии

4.6
9 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🏝️ Белоснежные пляжи
  • 🚤 Комфортабельная яхта
  • 🤿 Плавание с маской
  • 🍽️ Обед на борту
  • 📸 Незабываемые фото
Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Оранжевый остров
  • Остров Хула-Хула

Описание водной прогулки

Приключение на Красном море

Что вас ожидает? Наш представитель с радостью встретит вас в отеле и доставит к причалу, где вы сможете подняться на большой современный корабль. На борту вам предоставят всё необходимое оборудование для активного отдыха на воде, включая маски, трубки, ласты и жилеты.

Безопасность на первом месте

Перед началом нашего увлекательного путешествия мы проведем инструктаж по технике безопасности, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом без лишних забот.

Круиз по живописным островам

Мы отправимся в круиз по Красному морю к одному из двух удивительных мест: Оранжевому острову или острову Хула-Хула. Эти острова славятся своим мелким белым песком и живописными пляжами.

Отдых и развлечения

У вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться на райском пляже и запечатлеть незабываемые моменты на фотографии. Каждый сможет найти занятие по душе:

  • Для любителей активного отдыха мы предложим прокатиться по волнам на банане или таблетке.
  • Если вы хотите исследовать подводный мир, вам выдадут маски и ласты, и вы сможете поплавать рядом с красивыми коралловыми рифами и увидеть местных морских обитателей.

Вкусный обед на борту

На борту вас также ждёт вкуснейший обед, который дополнит ваше прекрасное времяпрепровождение на воде.

Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения на Красном море!

Ежедневно в 08:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Оранжевый остров
  • Красное море
  • Коралловый риф Эль-Фанус
  • Райский остров Хула-Хула
  • Кораллы рифа
Что включено
  • Вход на национальный парк
  • Трансфер из отелей Хургады
  • Снаряжение для снорклинга
  • Обед и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Трансфер из отелей в районах Макади, Сахль-Хашиш - $3/чел.
  • Трансфер из отелей в районах Сафага, Сома-бей и эль гуна - $5/чел.
  • Напитки в баре на острове
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
1
A
23 июн 2025
Всё отлично 👍 Забрали из отеля, обед на яхте. Остров очень красивый. Всё понравилось, 5 звёзд
Д
17 июн 2025
A
6 июн 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию, всё прошло отлично от начала организационных вопросов до самой экскурсии)) моментально ответили на все интересующие вопросы, были с детьми маленькими, всё комфортно, трансфер чистенький
Е
6 июн 2025
Отличная прогулка, дружелюбная команда и очень красивый остров. Хорошая цена. Спасибо!
М
5 июн 2025
Не понравилось, корабль старенький, все объяснение на английском. Даже музыку не включили, просто плыли в одну сторону и в другую. Единственный приятный момент, это остров Хула Хула, красиво
Д
16 мая 2025
Д
16 мая 2025
Водитель приехал во время. По русски он не говорил, но по номеру комнаты все сверили.
Сама прогулка на катере понравилась. 2 остановки для купания. Маски, ласты, трубочки - все выдавали. На
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катере было несколько инструкторов, один из них говорил по русски и все переводил, проблем с этим не возникло. Остров, конечно, сильно распаренный. Там очень мелко, и через 20 метров все еще мелко, покупаться там не получиться. Для маленьких деток нормально, но взрослым только ноги помочить. Приехали обратно в порт позже заявленного времени, но это потому что на остановках в море плавали дольше, чем должны были. Вроде, можно как за плюс посчитать.
На борту был сытный обед, был выбор спагетти/рис/ картошка и рыба/нагетсы
Вода/чай/кофе/ лимонады тоже бесплатно на всем времени пути.
Было 2 фотографа, которые делали фото как на яхте, острове так и под водой. Стоило 25$. Я не брала, что за качество у этих фотографий не могу сказать. Еще подъезжала яхта с мороженным, колой, спрайтом и чипсами - это тоже за доп плату.
Отличный вариант экскурсии на целый день. Красивое море, теплое солнце.

K
9 мая 2025
Привезли- увезли. На бананах катались. Ныряли с масками. Потом привезли на остров хула хула. Очень красивый остров. Как мальдивы. Большинство увезли на оранжевый остров. Но издалека он мне не понравился.
Языковой барьер конечно тяжело для русских будет. Вся анимация на Английском. Некоторые организаторы в двух словах нам объясняли на русском языке. День удался. Спасибо за экскурсию 😃
О
29 апр 2025
Забрали из отеля вовремя. Русскоговорящий гид посадил в микроавтобус, далее проводил до яхты. На борту уже было много народу, но всем хватило места) Из команды был русскоговорящий парень, который владел
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несколькими языками. Катали на плюшке в море, были две остановки в открытом море. Всем кому необходимо, выдавали маски, ласты. Кораллы необыкновенные, морская живность тоже. На корабле кормили обедом, некоторые подходили два раза. Мы ездили на остров Хула-Хула, но некоторое ездили на Оранжевый остров. По отзывам наш остров был интереснее, можно было поплавать, сделать много фотографий. В назначенное время, нас забрали с острова на лодке и вернули обратно на яхту. Далее на микроавтобусе доставили в отель.
В целом экскурсия понравилась, немного устаревшая яхта, но ребята стараются. Берите полотенца, крем от загара, можно взять перекус, так как до обеда мы уже проголодались 😁

Входит в следующие категории Хургады

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