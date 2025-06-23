Чистейшая морская вода и белоснежный песок островов Хула-Хула и Оранжевый ждут вас в этой поездке. Комфортабельная яхта доставит к райским уголкам Красного моря. Отдых на пляже, плавание с маской и

ластами, а также обед на борту - всё включено в программу. Вас встретят в отеле и доставят к причалу, где начнётся ваше приключение. Безопасность на воде обеспечена инструктажем и необходимым оборудованием. Путешествие подарит незабываемые впечатления и фотографии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание водной прогулки

Приключение на Красном море

Что вас ожидает? Наш представитель с радостью встретит вас в отеле и доставит к причалу, где вы сможете подняться на большой современный корабль. На борту вам предоставят всё необходимое оборудование для активного отдыха на воде, включая маски, трубки, ласты и жилеты.

Безопасность на первом месте

Перед началом нашего увлекательного путешествия мы проведем инструктаж по технике безопасности, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом без лишних забот.

Круиз по живописным островам

Мы отправимся в круиз по Красному морю к одному из двух удивительных мест: Оранжевому острову или острову Хула-Хула. Эти острова славятся своим мелким белым песком и живописными пляжами.

Отдых и развлечения

У вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться на райском пляже и запечатлеть незабываемые моменты на фотографии. Каждый сможет найти занятие по душе:

Для любителей активного отдыха мы предложим прокатиться по волнам на банане или таблетке.

Если вы хотите исследовать подводный мир, вам выдадут маски и ласты, и вы сможете поплавать рядом с красивыми коралловыми рифами и увидеть местных морских обитателей.

Вкусный обед на борту

На борту вас также ждёт вкуснейший обед, который дополнит ваше прекрасное времяпрепровождение на воде.

Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения на Красном море!