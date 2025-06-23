5 причин купить эту прогулку
- 🏝️ Белоснежные пляжи
- 🚤 Комфортабельная яхта
- 🤿 Плавание с маской
- 🍽️ Обед на борту
- 📸 Незабываемые фото
Что можно увидеть
- Оранжевый остров
- Остров Хула-Хула
Описание водной прогулки
Приключение на Красном море
Что вас ожидает? Наш представитель с радостью встретит вас в отеле и доставит к причалу, где вы сможете подняться на большой современный корабль. На борту вам предоставят всё необходимое оборудование для активного отдыха на воде, включая маски, трубки, ласты и жилеты.
Безопасность на первом месте
Перед началом нашего увлекательного путешествия мы проведем инструктаж по технике безопасности, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом без лишних забот.
Круиз по живописным островам
Мы отправимся в круиз по Красному морю к одному из двух удивительных мест: Оранжевому острову или острову Хула-Хула. Эти острова славятся своим мелким белым песком и живописными пляжами.
Отдых и развлечения
У вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться на райском пляже и запечатлеть незабываемые моменты на фотографии. Каждый сможет найти занятие по душе:
- Для любителей активного отдыха мы предложим прокатиться по волнам на банане или таблетке.
- Если вы хотите исследовать подводный мир, вам выдадут маски и ласты, и вы сможете поплавать рядом с красивыми коралловыми рифами и увидеть местных морских обитателей.
Вкусный обед на борту
На борту вас также ждёт вкуснейший обед, который дополнит ваше прекрасное времяпрепровождение на воде.
Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения на Красном море!
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оранжевый остров
- Красное море
- Коралловый риф Эль-Фанус
- Райский остров Хула-Хула
- Кораллы рифа
Что включено
- Вход на национальный парк
- Трансфер из отелей Хургады
- Снаряжение для снорклинга
- Обед и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей в районах Макади, Сахль-Хашиш - $3/чел.
- Трансфер из отелей в районах Сафага, Сома-бей и эль гуна - $5/чел.
- Напитки в баре на острове
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сама прогулка на катере понравилась. 2 остановки для купания. Маски, ласты, трубочки - все выдавали. На
Языковой барьер конечно тяжело для русских будет. Вся анимация на Английском. Некоторые организаторы в двух словах нам объясняли на русском языке. День удался. Спасибо за экскурсию 😃