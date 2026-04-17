Красное море известно кристально чистой водой, красочными коралловыми рифами и экзотическими рыбками всех цветов радуги. Прогулка на лодке с прозрачным дном позволит вам увидеть всё это своими глазами. Вы отдохнете, позагораете, искупаетесь, поплаваете с маской. Проведете время весело и беззаботно!
Описание экскурсии
Живописный и яркий отдых
Три с половиной часа в вашем распоряжении будет лодка с прозрачным дном, где будете только вы и опытный капитан. Вы отправитесь на ней в открытое Красное море, где сможете поплавать с масками и, при желании, порыбачить на леску. На лодке нет кухни, но можно взять с собой еду и напитки с и насладиться ими с видами на сказочные окружающие пейзажи.
Организационные детали
- Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения
- Трансфер до порта и обратно включён в стоимость. Если вы живёте в отдалённых районах (Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна), доплата составит $25 за машину
- За группу больше 4 человек дополнительный сбор за трансфер — $10, больше 5 человек — $15
- Экскурсию можно начать с 08:00 до 09:00 или с 13:00 до 14:00, в зависимости от расположения вашего отеля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 192 туристов
Наша компания уже более 15 лет организовывает экскурсии для путешественников со всего мира. Мы одни из немногих, кто имеет лицензию и все разрешения для работы с туристами. С нами вы проведете свой отпуск не только комфортно, но и безопасно!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что мы ни разу не пожалели о своем выборе. Я хочу оставить подробный отзыв обо
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Спасибо большое за эту поездку. Капитан выбрал маршрут в соответствии с нашим составом, были с детьми.
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Е
Отличная экскурсия! До корабля нас доставили на комфортабельном автомобиле с кондиционером - в летнюю жару это очень актуально (а вот обратно везли не с таким комфортом, к сожалению).
Сама лодка чистая,
Сама лодка чистая,
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Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить по морю, покупаться в чистой воде и не встречать толпы народа. Все запросы на
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У нашего отеля был не очень хороший пляж, поэтому взяли данную экскурсию с целью поплавать без толп туристов в красивой прозрачной воде Красного моря. От отеля нас забрал русскоговорящий водитель,
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А
Заказали данную экскурсию для первого знакомства с красным морем детей 11 и 12 лет. Все прошло отлично, начиная от организации, заканчивая морем. Поплавали с рыбками, Красное море прекрасно!
Понравилось абсолютно все! Начиная от трансфера, заканчивая капитаном) отдельное спасибо за вкусные фрукты 🌸
Понравилось абсолютно все! Начиная от трансфера, заканчивая капитаном) отдельное спасибо за вкусные фрукты 🌸
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