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Индивидуальная морская прогулка в Хургаде

Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Красное море известно кристально чистой водой, красочными коралловыми рифами и экзотическими рыбками всех цветов радуги. Прогулка на лодке с прозрачным дном позволит вам увидеть всё это своими глазами. Вы отдохнете, позагораете, искупаетесь, поплаваете с маской. Проведете время весело и беззаботно!
4.8
17 отзывов
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде

Описание экскурсии

Живописный и яркий отдых

Три с половиной часа в вашем распоряжении будет лодка с прозрачным дном, где будете только вы и опытный капитан. Вы отправитесь на ней в открытое Красное море, где сможете поплавать с масками и, при желании, порыбачить на леску. На лодке нет кухни, но можно взять с собой еду и напитки с и насладиться ими с видами на сказочные окружающие пейзажи.

Организационные детали

  • Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения
  • Трансфер до порта и обратно включён в стоимость. Если вы живёте в отдалённых районах (Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна), доплата составит $25 за машину
  • За группу больше 4 человек дополнительный сбор за трансфер — $10, больше 5 человек — $15
  • Экскурсию можно начать с 08:00 до 09:00 или с 13:00 до 14:00, в зависимости от расположения вашего отеля

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 192 туристов
Наша компания уже более 15 лет организовывает экскурсии для путешественников со всего мира. Мы одни из немногих, кто имеет лицензию и все разрешения для работы с туристами. С нами вы проведете свой отпуск не только комфортно, но и безопасно!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катерина
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что мы ни разу не пожалели о своем выборе. Я хочу оставить подробный отзыв обо
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всех моментах, которые могут быть полезны и другим.
Во-первых, я выражаю благодарность всей команде: организатору, нашему водителю, координатору, помогавшему выйти к лодке и, конечно же, нашему капитану и его помощнику Али. Ни одного грубого слова, ни одного бестактного действия, все оперативно, качественно, по-человечески.
Во-вторых, вопрос по лодке: в одном из отзывов туристы были недовольны лодкой и я опасалась, что и у нас будет что-то не так. Не хочу кого-то обидеть, но кажется, некоторые гости слишком привередливы и забывают, что это не яхта Фотиния или Nord. Наша лодка была чистой, с красивым прозрачным дном, как и заявлено в описании. Все прилично и очень достойно с учетом цены. Аккуратные мягкие подушки, чистая палуба, урна в уголочке для мусора с мешком. Все маски для снорклинга, которые были на борту, также были в порядке.
В-третьих, мы с мужем хотим особенно отметить заботу капитана и его помощника Али. Я не ожидала, что к нашим запросам будут настолько внимательны. Даже маску для снорклинга капитан помог мне надеть как настоящий джентльмен, а Али в воде аккуратно держал за руку, не допуская лишнего внимания в мою сторону. Я испугалась плавать (неожиданно обнаружилась фобия), и в итоге вернулась на лодку. Мне было максимально комфортно и безопасно наедине с капитаном, он не был навязчив, напротив, очень вежлив, деликатен и учтив. Муж плавал вместе с Али и остался в восторге! Риф, который он увидел, живой и разнообразный, колоритный. На обратной дороге мужа настигла морская болезнь, и мы попросили сократить наш маршрут по времени. Нам не очень повезло с ветром. Наша лодка снизила скорость, все были максимально чуткими, выдали пакетик, поддерживали и пр. Были предложены медикаменты. Также во время поездки Али предлагал нам сделать фотографии на наш телефон, а капитан подсказывал куда сесть на лодке, чтобы во время волн не укачивало. Когда мы были уже на берегу, Пли помог донести наши вещи до машины (поскольку мужу было сильно нехорошо).
В-четвертых, само плавание. Мы видели дельфинов, рыбок (даже я успела, хотя на риф не поплыла), видели невероятного цвета море. В том числе, многое было видно через стеклянное дно лодки. Я не знаю куда возят других туристов, недалеко от нас проплывали другие корабли и лодочки. но мы не были в толпе, как и хотели.
В-пятых, чаевые. Я знаю, что это добровольно, но поверьте, вы пожалеете, что не взяли больше денег, поскольку на такой сервис хочется отвечать добром. Я надеюсь, что мой отзыв будет приятным дополнением к чаевым от моего мужа.
P.S. Мы не делали много снимков, поскольку старались насладиться моментом. И это получилось!
P.P.S. Мы обязательно будем рекомендовать вас нашим знакомым, дорогая команда, вы - супер! Отдых с вами был невероятным! Желаем доброжелательных щедрых гостей и хорошей погоды!

Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что
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Елена
Спасибо большое за эту поездку. Капитан выбрал маршрут в соответствии с нашим составом, были с детьми.
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Е
Отличная экскурсия! До корабля нас доставили на комфортабельном автомобиле с кондиционером - в летнюю жару это очень актуально (а вот обратно везли не с таким комфортом, к сожалению).
Сама лодка чистая,
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комфортная, подходит для большой компании. На борту есть туалет. Капитан и его помощник очень приветливые. Привезли нас на удивительный Белый остров с шикарными видами, где мы нафотографировались и искупались.
Жаль, что на протяжении всей экскурсии рыб через стеклянное дно увидеть не удалось, хотя вода была прозрачная. Но после острова мы отправились на снорклинг. Для него хотелось бы оставить пожелание - выдавать туристам спасательные жилеты или круги. К сожалению, я не очень хороший пловец. А чтобы посмотреть рыб, нужно было уплыть далеко от лодки. Мне пришлось отказаться и этой идеи развернуться на полпути, потому что не смогла плыть так далеко. Спасибо гиду, он мне помогал и поддерживал, когда я выдыхалась!
А в целом экскурсия очень впечатлила. Такое море, такие краски! Всё прошло хорошо и вовремя - ни на одном из этапов не пришлось долго ждать. Спасибо!

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Ирина
Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить по морю, покупаться в чистой воде и не встречать толпы народа. Все запросы на
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100% реализовали. Более того, мы поздно спохватились и дата, которая нам была нужна уже была заблокирована. Я написала прямой вопрос Наталье и она смогла в течение часа решить в нашу пользу ситуацию. За это прямо отдельное спасибо 🙏. Капитан и его помощник - прекрасные ребята: не навязчивые, внимательные, дружелюбные и юмористы в меру. На риф мы не ходили, оценить снорклинг не могу. Это не было нашей целью. Но нас привезли в прекраснейшее место для купания, прямо топ. А дальше приятным бонусом стала встреча а дельфинами, которую организовали ребята. Трансфер чистый, своевременный и безопасный. Сама лодка - не ожидайте лакшери яхту и не будете разочарованы, вполне достойная за свои деньги. В общем - рекомендую ♥️.

Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить
Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить
Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить
Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить
Посетили индивидуальную морскую прогулку и остались совершенно довольны. Она соответствовала всем нашим запросам: мы хотели походить
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Софья
У нашего отеля был не очень хороший пляж, поэтому взяли данную экскурсию с целью поплавать без толп туристов в красивой прозрачной воде Красного моря. От отеля нас забрал русскоговорящий водитель,
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по пути купил нам фрукты и воду, проводил до нашей лодки. На лодке был капитан и помощник, они уже по русски почти не говорили, но тем не менее вся минимальная коммуникация сложилась. Сначала отвезли на песчаную косу погулять, капитан сопровождал нас, набирал нам ракушек. Дальше отвезли на место для снорклинга. Лучше иметь свои личные маски (об этом организатор предупреждала нас), потому что их маски уже видно пожившие, сколько туристов их до нас надевало - неизвестно. Капитан сопровождал во время снорклинга, за руку вел вокруг рифа, увидели очень много красивых рыб. Дальше дают свободное время поплавать, можно на глубине, либо отвезут в место, где помельче.
Из минусов: стеклянное дно лодки было снизу все в иле, было плохо видно подводный мир. Капитан потом погрузился и почистил все, но это было уже на обратном пути, когда мы уже не проезжали почти через рифы.
Но в целом нам поездка очень даже понравилась!

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А
Заказали данную экскурсию для первого знакомства с красным морем детей 11 и 12 лет. Все прошло отлично, начиная от организации, заканчивая морем. Поплавали с рыбками, Красное море прекрасно!
Понравилось абсолютно все! Начиная от трансфера, заканчивая капитаном) отдельное спасибо за вкусные фрукты 🌸
Заказали данную экскурсию для первого знакомства с красным морем детей 11 и 12 лет. Все прошло
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