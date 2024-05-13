1 чел.
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Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Круиз
8 часов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария13 мая 2024Хорошая организация, молодцы. Команда дружная, веселая, ответственная. Были и взрослые и дети, всем было комфортно и интересно. Рекомендую.
- ММария8 мая 2024Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
- ААнастасия9 октября 2023Это просто кайФ! Без раздумий всем рекомендую сюда! Определенно 5 баллов!
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
- ККристина30 июля 2023Экскурсия была супер! Парни на борту отличные молодцы, команда)! Обед вкусный, море просто чудесное. Спасибо за такую поездку)
- GGolyshev25 июля 2023Морская прогулка на Оранжевый островПоездка однозначно понравилась Хорошие моменты: - хороший снорклинг у красивых рифов - в целом неплохая яхта для путешествия - привезли на оранжевый остров - прокатили
- ДДенис9 июля 2023Морская прогулка на Оранжевый островПонравилось всё! Отличная возможность провести время с пользой вне отеля.
- AAnastasiia4 июля 2023Круиз на Оранжевый остров с дайвингомВсе прошло хорошо, отличные инструкторы по дайвингу, персонал, вкусный обед. Менеджер был на связи. По факту не было банана и
- AAlbert10 февраля 2023Роуал VIP - Оранжевый остров и батискафПолучили огромное удовольствие от экскурсии на Оранжевый остров. Не ожидали, что будем купаться в море, ведь февраль не самый теплый
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «оранжевый остров»
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