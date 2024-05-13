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была в нашем распоряжение, с огромным кол-вом персонала, мы плавали в открытом море в ластах с трубками, не было особо никакого тайминга, те кто плохо плавал сопровождал инструктор, нас кормили вкусным обедом, а еще мы отмечали ДР одной участницы, много танцевали, и заранее заказали торт, он был огромный, на яхте нас сопровождал фотограф и сделал классные фото и видео, в том числе с подводной съемкой, отдельно мы запланировали поездку на остров, нас привезли на Orange и так как это был фитнес тур, организовали место где мы смогли записать танцевальную связку совершенно в нелюдимой локации, единственное о чем я не позаботилась и хорошо бы прописать это в описании, чаевые команде, мы оставили 20$, так как просто не взяли участники деньги с собой, но команда большая как и яхта и надо бы конечно, было прихватить с собой деньги или заранее заложить это в стоимость, благодарим вас от всей души и желаем много позитивных отзывов