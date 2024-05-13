оранжевый остров – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «оранжевый остров» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морской круиз на Оранжевый остров
Круиз
8 часов
57 отзывов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Морской круиз на Оранжевый остров
    Хорошая организация, молодцы. Команда дружная, веселая, ответственная. Были и взрослые и дети, всем было комфортно и интересно. Рекомендую.
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Морская прогулка на индивидуальной яхте
    Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
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    была в нашем распоряжение, с огромным кол-вом персонала, мы плавали в открытом море в ластах с трубками, не было особо никакого тайминга, те кто плохо плавал сопровождал инструктор, нас кормили вкусным обедом, а еще мы отмечали ДР одной участницы, много танцевали, и заранее заказали торт, он был огромный, на яхте нас сопровождал фотограф и сделал классные фото и видео, в том числе с подводной съемкой, отдельно мы запланировали поездку на остров, нас привезли на Orange и так как это был фитнес тур, организовали место где мы смогли записать танцевальную связку совершенно в нелюдимой локации, единственное о чем я не позаботилась и хорошо бы прописать это в описании, чаевые команде, мы оставили 20$, так как просто не взяли участники деньги с собой, но команда большая как и яхта и надо бы конечно, было прихватить с собой деньги или заранее заложить это в стоимость, благодарим вас от всей души и желаем много позитивных отзывов

  • А
    Анастасия
    9 октября 2023
    Морской круиз на Оранжевый остров
    Это просто кайФ! Без раздумий всем рекомендую сюда! Определенно 5 баллов!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
  • К
    Кристина
    30 июля 2023
    Морской круиз на Оранжевый остров
    Экскурсия была супер! Парни на борту отличные молодцы, команда)! Обед вкусный, море просто чудесное. Спасибо за такую поездку)
  • G
    Golyshev
    25 июля 2023
    Морская прогулка на Оранжевый остров
    Поездка однозначно понравилась Хорошие моменты: - хороший снорклинг у красивых рифов - в целом неплохая яхта для путешествия - привезли на оранжевый остров - прокатили
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    на банане - адекватный обед с напитками - есть фотографы, которые снимают все Что не очень: - группа была не 25 человек, а все 40. - на банане покатали формально (2-3 минуты). Таблетки не было. - сам оранжевый остров скучный, только для фоток. Еда и напитки на острове за безумные деньги. - фото платные

  • Д
    Денис
    9 июля 2023
    Морская прогулка на Оранжевый остров
    Понравилось всё! Отличная возможность провести время с пользой вне отеля.
  • A
    Anastasiia
    4 июля 2023
    Круиз на Оранжевый остров с дайвингом
    Все прошло хорошо, отличные инструкторы по дайвингу, персонал, вкусный обед. Менеджер был на связи. По факту не было банана и
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    таблетки, и ездили не на оранжевый остров, а на paradise) забрали из отеля на полчаса позже, но был индивидуальный трансфер. Спасибо!

  • A
    Albert
    10 февраля 2023
    Роуал VIP - Оранжевый остров и батискаф
    Получили огромное удовольствие от экскурсии на Оранжевый остров. Не ожидали, что будем купаться в море, ведь февраль не самый теплый
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    сезон в Египте, но море действительно было ТЕПЛОЕ, купались ВСЕ. Батискаф просто супер, яхта очень красивая. Организация экскурсии очень хорошая, и, главное, ЦЕНА…, она действительно дешевле, чем у отельного гида… Обязательно будем еще заказывать экскурсии на этом сайте, рекомендуем ВСЕМ… Нас было пять человек (две семьи), все остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «оранжевый остров»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "оранжевый остров" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 600. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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