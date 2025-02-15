На скоростном катере мы доберёмся до острова с мягким песком и кристальной водой. Здесь можно не только отдохнуть, но и сделать яркие фото. А затем отправимся на встречу с удивительным подводным миром! Опытный инструктор выберет лучшее место для снорклинга и подскажет вам, как правильно нырять. Вы поплаваете с маской, разглядите коралловый риф и полюбуетесь морскими обитателями.

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание водной прогулки

8:30 — встреча в порту Хургады. Гид проведёт для вас инструктаж по технике безопасности во время плавания.

9:00 — отправление на остров Ола-Ола. Вас ждёт захватывающая поездка к райскому острову, известному своими идиллическими песчаными пляжами и кристально чистой водой.

9:30 — прибытие на остров. Вы расслабитесь на мягком песке, примете солнечные ванны и искупаетесь в Красном море.

11:30 — снорклинг. Мы отправимся в отличное место для подводного плавания! Вы увидите яркие коралловые рифы и разнообразную морскую флору и фауну. Опытный дайвер покажет вам, как нырять, и будет рядом, если понадобится помощь.

12:30 — отправление в Хургаду. Вы насладитесь обратной поездкой и осмотрите достопримечательности побережья.

13:00 — возвращение в порт Хургады.

Организационные детали