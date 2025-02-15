На скоростном катере мы доберёмся до острова с мягким песком и кристальной водой. Здесь можно не только отдохнуть, но и сделать яркие фото.
А затем отправимся на встречу с удивительным подводным миром! Опытный инструктор выберет лучшее место для снорклинга и подскажет вам, как правильно нырять. Вы поплаваете с маской, разглядите коралловый риф и полюбуетесь морскими обитателями.
А затем отправимся на встречу с удивительным подводным миром! Опытный инструктор выберет лучшее место для снорклинга и подскажет вам, как правильно нырять. Вы поплаваете с маской, разглядите коралловый риф и полюбуетесь морскими обитателями.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание водной прогулки
8:30 — встреча в порту Хургады. Гид проведёт для вас инструктаж по технике безопасности во время плавания.
9:00 — отправление на остров Ола-Ола. Вас ждёт захватывающая поездка к райскому острову, известному своими идиллическими песчаными пляжами и кристально чистой водой.
9:30 — прибытие на остров. Вы расслабитесь на мягком песке, примете солнечные ванны и искупаетесь в Красном море.
11:30 — снорклинг. Мы отправимся в отличное место для подводного плавания! Вы увидите яркие коралловые рифы и разнообразную морскую флору и фауну. Опытный дайвер покажет вам, как нырять, и будет рядом, если понадобится помощь.
12:30 — отправление в Хургаду. Вы насладитесь обратной поездкой и осмотрите достопримечательности побережья.
13:00 — возвращение в порт Хургады.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер от отеля и обратно
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем и очки, шляпу и сандалии, воду и закуски по необходимости
- Мы выдадим вам спасательные жилеты и снаряжение для подводного плавания
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 6 туристов
Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления. У нас большая команда, и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!Задать вопрос
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