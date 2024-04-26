Экскурсии на острова из Хургады

Найдено 6 экскурсий в категории «На острова» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
«Запланируйте время для снорклинга и водных развлечений на острове, а мы отвезём вас туда в группе до 30 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
«По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«А после пересядете на лодку с прозрачным дном — она отвезет вас на остров, а вы по пути полюбуетесь красочным подводным миром»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
«После расслабляющего времяпрепровождения на острове вы возвращаетесь на корабль, точно к вашему приходу подготовят обеденный стол»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • М
    Марина
    1 марта 2024
    Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
    Поездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональная. Очень мало времени провели в трюме с прозрачным дном. Хотелось бы иметь возможность находиться там в течение всей поездки,а не 1 посещение,ограниченное по времени.
    Поездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональная
  • I
    Ismet
    19 февраля 2024
    Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
    Всё было очень хорошо. Цена качество очень даже совпадает. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    16 февраля 2024
    Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
    Экскурсия супер! Если хотите одновременно насыщенно провести день и отдохнуть - вам сюда:) прогулка по красивейшему морю, осмотр кораллового рифа,
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    шикарный остров, прекрасный обед, сноркелинг, катание на бананах:) всё отлично организовано, вам не придется ни о чем заботиться. команда корабля очень дружелюбна! На острове есть возможность купить коктейли, кальян, имейте при себе наличку на всякий случай. Берите экскурсию и хорошего отдыха!

    Экскурсия супер! Если хотите одновременно насыщенно провести день и отдохнуть - вам сюда:) прогулка по красивейшемуЭкскурсия супер! Если хотите одновременно насыщенно провести день и отдохнуть - вам сюда:) прогулка по красивейшемуЭкскурсия супер! Если хотите одновременно насыщенно провести день и отдохнуть - вам сюда:) прогулка по красивейшемуЭкскурсия супер! Если хотите одновременно насыщенно провести день и отдохнуть - вам сюда:) прогулка по красивейшему
  • В
    Виталий
    25 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
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    и посещение райского острова(1,5 часа)! Единственный момент (который я не назову негативным - скорее забавным) это погрузка на катер с территории отеля проходящего реновацию, выглядит как декорации фильма-апокалипсиса))) отношение всей команды к путешественникам очень внимательное и дружелюбное. Соотношение цена-качество просто супер!

  • J
    Julia
    15 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
  • И
    Иван
    28 сентября 2022
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Все было супер, Ирина прекрасный гид, который присмотрит за детьми, капитан старый пират, настоящий профи и рыба наловит и приготовит ее, все душевно и мило.
  • I
    Irina.po
    13 ноября 2021
    Путешествие на остров Утопия
    Отличная экскурсия, замечательные организаторы, море вообще выше всяких похвал.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На острова»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На острова" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 600. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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