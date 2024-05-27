Проведите день на райском пляже — выберите круиз на яхте к одному из островов, Немо или Магавишу. Они встретят вас чистейшей лазурной водой, белым песком, богатой флорой и фауной.
На борту яхты можно будет выбрать развлечение по душе — прокатиться на банане, заняться снорклингом, а после вас ждет пляжный отдых на острове, где созданы все условия для идеального времяпрепровождения.
На борту яхты можно будет выбрать развлечение по душе — прокатиться на банане, заняться снорклингом, а после вас ждет пляжный отдых на острове, где созданы все условия для идеального времяпрепровождения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30
Что вас ожидает:
- В зависимости от выбранной программы:
- Остров Немо (Гифтун), или
- Остров Магавиш
Описание экскурсии
Чистейшая лазурная вода, белый песок, богатая флора и фауна — острова Красного моря так и манят туристов. Здесь каждый найдет развлечение по душе — можно просто расслабиться и насладиться пляжным отдыхом или же отдать предпочтение более активному отдыху, поплавать с маской и изучить подводный мир. Вы отправитесь в круиз по Красному морю, сделаете остановку для снорклинга, а после доберетесь до райского острова. На борту каждый найдёт себе занятие по душе. Тем, кто любит активный отдых, предложат прокатиться по волнам на банане или таблетке или же заняться снорклингом. Вы можете выбрать маршрут:
- посетить остров Немо, или остров Гифтун, расположенный между знаменитым Райским островом и Оранжевой бухтой. На нём оборудовали пляж с шезлонгами и зонтиками, беседками и качелями;
- отправиться на остров Магавиш — райское место без толп туристов, зато с красивыми пляжами, лежаками и фотолокациями. Какой бы остров вы не выбрали, вас ждут завораживающие виды и все условия для идеального отдыха!
Каждый день
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от $20
|Детский (от 6 до 12 лет)
|$12
|Детский (до 6 лет)
|$0
|Детский (от 5 до 11 лет)
|$12
|Детский (до 5 лет)
|$4
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от выбранной программы:
- Остров Немо (Гифтун), или
- Остров Магавиш
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 мая 2024
Не рекомендую заказывать данную экскурсию! Иначе отдых может быть испорчен. . Началось с того что забрали нас раньше назначенного времени, всё бы ничего, но нам пришлось 1,5 часа ждать до
А
Айгуль
5 мая 2024
Очень понравилась поездка. Всем советую!
Яхта классная (очень красивая, современная, белая), команда весёлая, внимательная к пасажирам. По соотношению цена-качество, поездка выше всяких похвал.
Мы специально ждали погоду, чтобы максимально спокойное море было,
Яхта классная (очень красивая, современная, белая), команда весёлая, внимательная к пасажирам. По соотношению цена-качество, поездка выше всяких похвал.
Мы специально ждали погоду, чтобы максимально спокойное море было,
V
Viktoriia
4 мар 2024
К
Ксения
29 фев 2024
Впечатления положительные, все в целом понравилось, могу рекомендовать. Трансфер четкий, группа была иностранная, команда преимущественно англоязычная, все комфортно и весело. Забрали из порта, катали на банане и таблетке, 2 остановки на снорклинг, далее развозили по островам (сначала оранж, затем парадайз и немо). Пляж красивый, много интересных зон и, главное, почти не было людей. В общем, сочетание цена/качество отличное!
Н
Наталия
3 фев 2024
Всё просто замечательно, катание на катере, посмотрели рыбок на двух локациях, пообедали на яхте, отдохнули на острове, нафоткались и посмотрели закат. Большое спасибо за отличную организацию экскурсии.
О
Ольга
19 янв 2024
Т
Тимур
27 дек 2023
И
Илья
6 дек 2023
Не первый раз на экскурсии (уже 3й), но все понравилось. В первую очередь конечно плавать и смотреть этот неописуемый подводный мир!
Организатор Дарья оперативно смогла решить проблему, когда по моей вине автобус меня не дождался и уехал. .
Организатор Дарья оперативно смогла решить проблему, когда по моей вине автобус меня не дождался и уехал. .
И
Ирина
17 ноя 2023
В
Владимир
24 окт 2023
П
Полина
14 окт 2023
Прекрасное путешествие на остров Немо! По дороге делали остановку для снорклинга у красивого живого рифа, всем выдали маски, трубки, ласты и жилеты. Мы брали свои маски. Все желающие попробовали дайвинг.
Д
Дмитрий
25 июля 2023
Все прошло отлично, организация и гид на высшем уровне, программа интересная. Всем буду советовать Дарью и сам обращусь точно, если ещё раз приеду в Хургаду. Супер, спасибо большое за прекрасный отдых!
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