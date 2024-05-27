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поэтому бронировали за сутки. Дарья с утра написала, договорились о заборе из отеля и других нюансах. По самой поездке: На яхте было примерно 30 отдыхающих. Сначала привезли на локацию, где всех желающих покатали на банане и таблетке. Катали в меру быстро, не переворачивали. Потом были 2 остановки на снорклинк. Очень красивые рифы, много интересных рыбок. Далее был обед: в панировке курица и рыба, креветки, на гарнир рис и рожки, салаты. Всё очень вкусно. Напитки: чай, кофе, кола и др газировки во время всего пути были доступны. Дети 2 раза подходили за курицей. Мы с мужем за креветками. Далее на лодке развезли на острова на 1.5 часа: мы на Немо, кто-то на Парадайз. По факту - это 1 остров, но разные локации. Очень красивый белый песок, есть интересные локации для фото, зонтики из тростника. Само море чистое и риф у острова интересный, видели крылатку и ската.

На обратном пути видели дельфинов:)

Очень рекомендую!