Откройте для себя новую туристическую локацию — пляж Hula-Hula на острове Гифтун, от создателей знаменитого пляжа Paradise. Вас ждут красивые фотолокации и зоны отдыха, ласковое море и гавайская атмосфера. Мы отвезём вас туда на большой яхте из центра Хургады.
Будем снорклить на красивых рифах, загорать на пляже, кататься на банане и, если повезет, встретим дельфинов.
Будем снорклить на красивых рифах, загорать на пляже, кататься на банане и, если повезет, встретим дельфинов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Программа поездки
- Трансфер из отеля до пристани.
- Две остановки в море по 40-45 минут на коралловых рифах для плавания с маской и ластами. Вы увидите множество красивых рыбок и целые коралловые сады. Иногда можно встретить мурену, рыбу-наполеона или дельфинов.
- Обед на яхте: пока вы плаваете, наш повар заботливо приготовит обед. Кстати, безалкогольные напитки (чай, кофе, Кола, Спрайт, вода) — целый день на яхте бесплатно.
- Высадка на пляже Hula-Hula. Для нашей группы выделяется отдельная линия под зонтиками. 1,5-2 часа вы можете купаться, загорать, фотографироваться.
- Возвращение на яхту, катание на надувном банане и таблетке.
- Прибытие в порт.
- Трансфер в отель.
Организационные детали
- В течение поздки вас будет вопровождать один из гидов нашей команды.
- При бронировании экскурсии нужно будет указать название отеля, номер комнаты и количество человек. Очень важно указать номер комнаты — это ваш идентификатор для водителя-представителя, чтобы избежать путаницы, так как из одного отеля одновременно выезжает на экскурсии десятки других туристов.
- Дополнительные расходы: трансфер в отдаленные районы (Макади Бэй, Эль-Гуна, Сафага, Сахл Хашиш) от 10€ за машину,
- На яхте есть все снаряжение: ласты, маски, спасательные жилеты и круг. Тем, кто плохо плавает или не умеет плавать, будет индивидуальное сопровождение гида.
ежедневно в 08:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$28
|Дети 5-11 лет
|$17
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. Почти 20 лет мы организуем морские экскурсии для туристов на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!Задать вопрос
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