Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)

Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Откройте для себя новую туристическую локацию — пляж Hula-Hula на острове Гифтун, от создателей знаменитого пляжа Paradise. Вас ждут красивые фотолокации и зоны отдыха, ласковое море и гавайская атмосфера. Мы отвезём вас туда на большой яхте из центра Хургады.

Будем снорклить на красивых рифах, загорать на пляже, кататься на банане и, если повезет, встретим дельфинов.
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

Программа поездки

  • Трансфер из отеля до пристани.
  • Две остановки в море по 40-45 минут на коралловых рифах для плавания с маской и ластами. Вы увидите множество красивых рыбок и целые коралловые сады. Иногда можно встретить мурену, рыбу-наполеона или дельфинов.
  • Обед на яхте: пока вы плаваете, наш повар заботливо приготовит обед. Кстати, безалкогольные напитки (чай, кофе, Кола, Спрайт, вода) — целый день на яхте бесплатно.
  • Высадка на пляже Hula-Hula. Для нашей группы выделяется отдельная линия под зонтиками. 1,5-2 часа вы можете купаться, загорать, фотографироваться.
  • Возвращение на яхту, катание на надувном банане и таблетке.
  • Прибытие в порт.
  • Трансфер в отель.

Организационные детали

  • В течение поздки вас будет вопровождать один из гидов нашей команды.
  • При бронировании экскурсии нужно будет указать название отеля, номер комнаты и количество человек. Очень важно указать номер комнаты — это ваш идентификатор для водителя-представителя, чтобы избежать путаницы, так как из одного отеля одновременно выезжает на экскурсии десятки других туристов.
  • Дополнительные расходы: трансфер в отдаленные районы (Макади Бэй, Эль-Гуна, Сафага, Сахл Хашиш) от 10€ за машину,
  • На яхте есть все снаряжение: ласты, маски, спасательные жилеты и круг. Тем, кто плохо плавает или не умеет плавать, будет индивидуальное сопровождение гида.

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$28
Дети 5-11 лет$17
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Хургады

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньРомантическиеРечные прогулкиСкидкиАктивностиПляжиОт вашего отеля

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