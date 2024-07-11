Рома — Организатор в Хургаде

Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. Почти 20 лет мы организуем морские экскурсии для туристов на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!