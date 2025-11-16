Мои заказы

Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)

Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Вы отправитесь в Каир, чтобы увидеть древние чудеса Египта и почувствовать атмосферу города. Маршрут охватит ключевые исторические вехи, религии и ремёсла. Вы познакомитесь с зарождением христианства в Египте и увидите золото Тутанхамона. Обед и прогулка по Нилу включены в стоимость поездки.
Описание экскурсии

Плато Гиза. Увидите три главные пирамиды Египта — Хеопса, Хефрена и Микерина. Узнаете, почему именно их считают чудом света, и как устроена охрана в лице Сфинкса, стоящего у подножия.

Египетский музей — сокровищница древностей с уникальной коллекцией артефактов, включая золото Тутанхамона.

Коптский Каир. Прогулка по христианскому кварталу. Посетите Подвешенную церковь, построенную над воротами древней римской крепости. Вы узнаете о первых христианах Египта и значении этого места.

Исламский Каир. Побываете в старейшей мечети Африки — Амра ибн аль-Аса. Обсудим, как менялся Каир с приходом ислама и почему эта часть города так важна для египетской истории.

Обед. Шведский стол с блюдами египетской кухни — включён в стоимость.

Прогулка по Нилу. Вода, ветер, лодки и панорамы города с нового ракурса.

Примерный тайминг

1:00–1:30 — выезд из Хургады (время зависит от вашего отеля), остановка на отдых в пути (комплекс с кафе и туалетом)
8:00 — прибытие в Каир
9:00–11:00 — плато Гиза
12:00–13:00 — музей
14:00–15:00 — обед
15:00–16:00 — коптская и исламская части города
17:00–17:30 — прогулка по Нилу
18:00 — выезд обратно, прибытие в Хургаду около полуночи

Очерёдность программы может меняться исходя из трафика на дорогах и загрузки объектов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на новых больших экскурсионных автобусах
  • Прогулка по Нилу, вход в музей и обед включены в стоимость. Напитки оплачиваются отдельно, можно купить их на месте или взять с собой
  • Завтрак (ланч-бокс) вы заказываете самостоятельно и заранее на ресепшене своего отеля
  • При бронировании указывайте название отеля и номер вашей комнаты

Дополнительные расходы

  • Доплата за трансфер для отелей в районах Эль-Гуна, Сахл Хашиш, Макади Бей и Сафага
  • Спуск в пирамиду можно оплатить дополнительно на месте (по договорённости с гидом): пирамида Хеопса — 1500 ег. фунтов (около $30), пирамида Микерина — 280 ег. фунтов (около $7)

во вторник, среду и субботу в 01:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$71
Дети до 11$37
Дети до 5Бесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 526 туристов
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!

Отзывы и рейтинг

Локтев
Локтев
16 ноя 2025
В целом за эти деньги очень насыщенная программа.
Немного тяжело было ехать на автобусе туда и обратно. Если вы с ребенком - лучше не стоит. Наша дочь 5 лет еле выдержала.
По
читать дальше

поводу гида - в целом хороший парень, он точно много знает, но скорее всего не хватает русского словарного запаса, чтобы более подробно описать некоторые вещи. Потому что вся экскурсия была в стиле: «древний древний, старый старый, настоящий настоящий». Хотелось бы больше конкретики.
Прогулка по Нилу - не очень приятно было слушать арабскую музыку на полную громкость, было бы интереснее послушать интересные факты, связанные с рекой.
Гиду большое спасибо за организацию бюджетного прохода к пирамидам на верблюдах и дешевые сувениры. Действительно за 10 долларов купили то, что ранее предлагали за 50.
Также прошу обратить внимание, что трипстер берет комиссию за экскурсию.

Х
Хомякова
9 окт 2025
Немного переживала насчет поездки, тк на нее не было отзывов, но все прошло отлично! 🥰 Нашим гидом был действующий археолог, который также работает в египетском музее в Каире. Очень интересно
читать дальше

преподнес информацию, рассказал много интересных фактов! Экскурсией очень довольны, за один день успели посетить много мест, так еще и цена приятная. Всем рекомендую съездить✨

Из минусов только то, что в автобусе постоянно работает кондиционер, из-за чего ночью очень прохладно ехать. Берите с собой плед)

Немного переживала насчет поездки, тк на нее не было отзывов, но все прошло отлично! 🥰 Нашим
Залина
Залина
27 авг 2025
Я никогда не оставляю негативные отзывы, так как мне всегда жалко ребят. Но в этот раз захотелось. Бронировала этот тур с определенной программой. Программа по факту частично оказалась другой. В
читать дальше

моей программе не было музея и поэтому, когда меня туда привезли, у меня не оказалось билета. Мне предложили погулять где-нибудь в ожидании группы 1,5 часа в Каире. Меня это, мягко говоря, удивило. Почему я должна ожидать группу, когда я купила программу и хочу ее реализовать. Мне пришлось купить билет в музей, так как я боялась одна быть в Каире, еще и на жаре. В туре не показали Исламский район.
Тур оказался скомканным, из-за опозданий и задержек. В целом, это еще ничего. Такое бывает. Обеда не было, то есть, нас покормили, но практически вечером. То есть, можно это было назвать ужином.
Писала организатору программы свои возмущения. Я считаю, что мне должны возместить деньги за билет в музей, который не предвиделся по программе. Мне предложили скидки на другие экскурсии. Конечно же, я уже не буду выбирать ничего от организатора. Рекомендовать тоже не буду.

