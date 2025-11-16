Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Вы отправитесь в Каир, чтобы увидеть древние чудеса Египта и почувствовать атмосферу города. Маршрут охватит ключевые исторические вехи, религии и ремёсла. Вы познакомитесь с зарождением христианства в Египте и увидите золото Тутанхамона. Обед и прогулка по Нилу включены в стоимость поездки.
Описание экскурсии
Плато Гиза. Увидите три главные пирамиды Египта — Хеопса, Хефрена и Микерина. Узнаете, почему именно их считают чудом света, и как устроена охрана в лице Сфинкса, стоящего у подножия.
Египетский музей — сокровищница древностей с уникальной коллекцией артефактов, включая золото Тутанхамона.
Коптский Каир. Прогулка по христианскому кварталу. Посетите Подвешенную церковь, построенную над воротами древней римской крепости. Вы узнаете о первых христианах Египта и значении этого места.
Исламский Каир. Побываете в старейшей мечети Африки — Амра ибн аль-Аса. Обсудим, как менялся Каир с приходом ислама и почему эта часть города так важна для египетской истории.
Обед. Шведский стол с блюдами египетской кухни — включён в стоимость.
Прогулка по Нилу. Вода, ветер, лодки и панорамы города с нового ракурса.
Примерный тайминг
1:00–1:30 — выезд из Хургады (время зависит от вашего отеля), остановка на отдых в пути (комплекс с кафе и туалетом) 8:00 — прибытие в Каир 9:00–11:00 — плато Гиза 12:00–13:00 — музей 14:00–15:00 — обед 15:00–16:00 — коптская и исламская части города 17:00–17:30 — прогулка по Нилу 18:00 — выезд обратно, прибытие в Хургаду около полуночи
Очерёдность программы может меняться исходя из трафика на дорогах и загрузки объектов.
Организационные детали
Поездка проходит на новых больших экскурсионных автобусах
Прогулка по Нилу, вход в музей и обед включены в стоимость. Напитки оплачиваются отдельно, можно купить их на месте или взять с собой
Завтрак (ланч-бокс) вы заказываете самостоятельно и заранее на ресепшене своего отеля
При бронировании указывайте название отеля и номер вашей комнаты
Дополнительные расходы
Доплата за трансфер для отелей в районах Эль-Гуна, Сахл Хашиш, Макади Бей и Сафага
Спуск в пирамиду можно оплатить дополнительно на месте (по договорённости с гидом): пирамида Хеопса — 1500 ег. фунтов (около $30), пирамида Микерина — 280 ег. фунтов (около $7)
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 526 туристов
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!
Локтев
16 ноя 2025
В целом за эти деньги очень насыщенная программа. Немного тяжело было ехать на автобусе туда и обратно. Если вы с ребенком - лучше не стоит. Наша дочь 5 лет еле выдержала. По читать дальше
поводу гида - в целом хороший парень, он точно много знает, но скорее всего не хватает русского словарного запаса, чтобы более подробно описать некоторые вещи. Потому что вся экскурсия была в стиле: «древний древний, старый старый, настоящий настоящий». Хотелось бы больше конкретики. Прогулка по Нилу - не очень приятно было слушать арабскую музыку на полную громкость, было бы интереснее послушать интересные факты, связанные с рекой. Гиду большое спасибо за организацию бюджетного прохода к пирамидам на верблюдах и дешевые сувениры. Действительно за 10 долларов купили то, что ранее предлагали за 50. Также прошу обратить внимание, что трипстер берет комиссию за экскурсию.
Х
Хомякова
9 окт 2025
Немного переживала насчет поездки, тк на нее не было отзывов, но все прошло отлично! 🥰 Нашим гидом был действующий археолог, который также работает в египетском музее в Каире. Очень интересно читать дальше
преподнес информацию, рассказал много интересных фактов! Экскурсией очень довольны, за один день успели посетить много мест, так еще и цена приятная. Всем рекомендую съездить✨
Из минусов только то, что в автобусе постоянно работает кондиционер, из-за чего ночью очень прохладно ехать. Берите с собой плед)
Залина
27 авг 2025
Я никогда не оставляю негативные отзывы, так как мне всегда жалко ребят. Но в этот раз захотелось. Бронировала этот тур с определенной программой. Программа по факту частично оказалась другой. В читать дальше
моей программе не было музея и поэтому, когда меня туда привезли, у меня не оказалось билета. Мне предложили погулять где-нибудь в ожидании группы 1,5 часа в Каире. Меня это, мягко говоря, удивило. Почему я должна ожидать группу, когда я купила программу и хочу ее реализовать. Мне пришлось купить билет в музей, так как я боялась одна быть в Каире, еще и на жаре. В туре не показали Исламский район. Тур оказался скомканным, из-за опозданий и задержек. В целом, это еще ничего. Такое бывает. Обеда не было, то есть, нас покормили, но практически вечером. То есть, можно это было назвать ужином. Писала организатору программы свои возмущения. Я считаю, что мне должны возместить деньги за билет в музей, который не предвиделся по программе. Мне предложили скидки на другие экскурсии. Конечно же, я уже не буду выбирать ничего от организатора. Рекомендовать тоже не буду.