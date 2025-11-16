Вы отправитесь в Каир, чтобы увидеть древние чудеса Египта и почувствовать атмосферу города. Маршрут охватит ключевые исторические вехи, религии и ремёсла. Вы познакомитесь с зарождением христианства в Египте и увидите золото Тутанхамона. Обед и прогулка по Нилу включены в стоимость поездки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Плато Гиза. Увидите три главные пирамиды Египта — Хеопса, Хефрена и Микерина. Узнаете, почему именно их считают чудом света, и как устроена охрана в лице Сфинкса, стоящего у подножия.

Египетский музей — сокровищница древностей с уникальной коллекцией артефактов, включая золото Тутанхамона.

Коптский Каир. Прогулка по христианскому кварталу. Посетите Подвешенную церковь, построенную над воротами древней римской крепости. Вы узнаете о первых христианах Египта и значении этого места.

Исламский Каир. Побываете в старейшей мечети Африки — Амра ибн аль-Аса. Обсудим, как менялся Каир с приходом ислама и почему эта часть города так важна для египетской истории.

Обед. Шведский стол с блюдами египетской кухни — включён в стоимость.

Прогулка по Нилу. Вода, ветер, лодки и панорамы города с нового ракурса.

Примерный тайминг

1:00–1:30 — выезд из Хургады (время зависит от вашего отеля), остановка на отдых в пути (комплекс с кафе и туалетом)

8:00 — прибытие в Каир

9:00–11:00 — плато Гиза

12:00–13:00 — музей

14:00–15:00 — обед

15:00–16:00 — коптская и исламская части города

17:00–17:30 — прогулка по Нилу

18:00 — выезд обратно, прибытие в Хургаду около полуночи

Очерёдность программы может меняться исходя из трафика на дорогах и загрузки объектов.

Организационные детали

Поездка проходит на новых больших экскурсионных автобусах

Прогулка по Нилу, вход в музей и обед включены в стоимость. Напитки оплачиваются отдельно, можно купить их на месте или взять с собой

Завтрак (ланч-бокс) вы заказываете самостоятельно и заранее на ресепшене своего отеля

При бронировании указывайте название отеля и номер вашей комнаты

Дополнительные расходы