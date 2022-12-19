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Описание
Египетский национальный музей
Вы побываете в Египетском национальном музее. Это главное хранилище всех древностей этой страны. Увидите то, что находилось в единственной, сохранившейся до наших дней, гробнице Тутанхамона, а так же знаменитую Золотую гробницу и маску юного фараона. В музее представлены самые древние мумии, а так же более 150 000 экспонатов. После этого вас ожидает вкусный обед в ресторане.
Путешествие в Гизу
Далее вы отправитесь в пригород Каира в Гизу, где увидите седьмое чудо света — знаменитые на весь мир Великие пирамиды Хеопса, его сына Хефрена и внука Микерина, а также загадочного Сфинкса, окутанного тайнами. Это единственная статуя такого большого размера, высеченная из цельной скалы. Вид пирамид и сфинкса поразят ваше воображение своей мощью и красотой!
При желании вы можете совершить прогулку по Нилу.
Важная информация:
Свяжитесь с нами и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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