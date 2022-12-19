Египетский национальный музей

Вы побываете в Египетском национальном музее. Это главное хранилище всех древностей этой страны. Увидите то, что находилось в единственной, сохранившейся до наших дней, гробнице Тутанхамона, а так же знаменитую Золотую гробницу и маску юного фараона. В музее представлены самые древние мумии, а так же более 150 000 экспонатов. После этого вас ожидает вкусный обед в ресторане.

Путешествие в Гизу

Далее вы отправитесь в пригород Каира в Гизу, где увидите седьмое чудо света — знаменитые на весь мир Великие пирамиды Хеопса, его сына Хефрена и внука Микерина, а также загадочного Сфинкса, окутанного тайнами. Это единственная статуя такого большого размера, высеченная из цельной скалы. Вид пирамид и сфинкса поразят ваше воображение своей мощью и красотой!

При желании вы можете совершить прогулку по Нилу.

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