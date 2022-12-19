Поездка в Каир в мини-группе

Для тех, кто не любит большие группы

Для тех, кто не любит большие группы. В этом туре максимальное количество путешественников до 9 человек. Поездка проходит в комфортабельном минивэне. Это очень удобно! Вы можете поехать как своей компанией или пригласить соседа по номеру.

Вместе веселей и выгодней! Гид будет уделять вам больше внимания и у вас будет больше времени для фотосессии.
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Пирамиды Гизы
  • Большого Сфинкса
  • Египетский музей
  • Нил
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Египетский национальный музей

Вы побываете в Египетском национальном музее. Это главное хранилище всех древностей этой страны. Увидите то, что находилось в единственной, сохранившейся до наших дней, гробнице Тутанхамона, а так же знаменитую Золотую гробницу и маску юного фараона. В музее представлены самые древние мумии, а так же более 150 000 экспонатов. После этого вас ожидает вкусный обед в ресторане.

Путешествие в Гизу

Далее вы отправитесь в пригород Каира в Гизу, где увидите седьмое чудо света — знаменитые на весь мир Великие пирамиды Хеопса, его сына Хефрена и внука Микерина, а также загадочного Сфинкса, окутанного тайнами. Это единственная статуя такого большого размера, высеченная из цельной скалы. Вид пирамид и сфинкса поразят ваше воображение своей мощью и красотой!
При желании вы можете совершить прогулку по Нилу.

Важная информация:

Свяжитесь с нами и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.

Понедельник, среда, пятница, суббота (время 1:30-22:00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт
  • Русскоговорящий гид
  • Обед (напитки за дополнительную плату)
  • Пирамиды и сфинкс
  • Посещение Каирского национального музея
Что не входит
  • Личные расходы
  • Прогулка по Нилу (10$)
  • Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Макады бай и Сафага (5$/чел доплата)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота (время 1:30-22:00)
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
  • Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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