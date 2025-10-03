Мои заказы

Вечерняя Хургада без глянца

Проехать по улочками Старого города, погулять по базару и зайти в восточное кафе на берегу моря
Эта экскурсия для тех, кто устал от отелей и хочет увидеть настоящую Хургаду.

Вы познакомитесь с городом в то время, когда улочки наполняются огнями, а в воздухе смешиваются ароматы специй, свежего хлеба и фруктов. Туристов здесь почти нет, да и магазины в программу не входят.

Вы посетите колоритные кварталы, зайдёте в Коптскую церковь и узнаете о жизни, вере и традициях египтян.
5
1 отзыв
Вечерняя Хургада без глянца© Ваэль
Вечерняя Хургада без глянца© Ваэль
Вечерняя Хургада без глянца© Ваэль

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • улочки Старого города — сердце Хургады.
  • Коптскую церковь.
  • самую старую мечеть города.
  • кварталы, где кипит повседневная жизнь.
  • шумный рынок с ароматными фруктами и овощами.
  • кафе в восточном стиле на берегу моря, где можно попробовать местные напитки и сделать атмосферные фотографии.

Вы узнаете:

  • как живёт Хургада без туристов и куда ходят сами горожане.
  • каким образом в Египте уживаются мечети и церкви.
  • как выбирать фрукты на рынке и не прогадать с ценой.
  • чем отличается жизнь бедуинов от жизни местных.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Hyundai либо на микроавтобусе Toyota Hiace (в зависимости от количества человек).
  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля в Хургаде и обратно.
  • Длительность программы — 4–4,5 часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительно оплачиваются (по желанию):

  • угощения в кафе: напитки — $1–3, десерты — около $3, основные блюда — $3–4.
  • покупки на рынке.
  • трансфер из отелей Сахль-Хашиша, Макади и Эль-Гуна — $10 за чел., из отелей Сафаги — $15 за чел.

в понедельник, вторник, четверг и субботу в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$32
Дети до 2 летБесплатно
Дети от 2 до 11 лет$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 205 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алина
3 окт 2025
Отличная экскурсия на вечер. Настоящая жизнь города с разных сторон. Колоритно, необычно, интересно, самобытно. Для контраста с отельным отдыхом на «все включено» то, что нужно. Екатерина прекрасный гид, внимательна, пунктуальна и комфортна.
Входит в следующие категории Хургады

