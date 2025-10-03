Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия для тех, кто устал от отелей и хочет увидеть настоящую Хургаду.



Вы познакомитесь с городом в то время, когда улочки наполняются огнями, а в воздухе смешиваются ароматы специй, свежего хлеба и фруктов. Туристов здесь почти нет, да и магазины в программу не входят.



Вы посетите колоритные кварталы, зайдёте в Коптскую церковь и узнаете о жизни, вере и традициях египтян.