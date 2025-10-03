Эта экскурсия для тех, кто устал от отелей и хочет увидеть настоящую Хургаду.
Вы познакомитесь с городом в то время, когда улочки наполняются огнями, а в воздухе смешиваются ароматы специй, свежего хлеба и фруктов. Туристов здесь почти нет, да и магазины в программу не входят.
Вы посетите колоритные кварталы, зайдёте в Коптскую церковь и узнаете о жизни, вере и традициях египтян.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- улочки Старого города — сердце Хургады.
- Коптскую церковь.
- самую старую мечеть города.
- кварталы, где кипит повседневная жизнь.
- шумный рынок с ароматными фруктами и овощами.
- кафе в восточном стиле на берегу моря, где можно попробовать местные напитки и сделать атмосферные фотографии.
Вы узнаете:
- как живёт Хургада без туристов и куда ходят сами горожане.
- каким образом в Египте уживаются мечети и церкви.
- как выбирать фрукты на рынке и не прогадать с ценой.
- чем отличается жизнь бедуинов от жизни местных.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Hyundai либо на микроавтобусе Toyota Hiace (в зависимости от количества человек).
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля в Хургаде и обратно.
- Длительность программы — 4–4,5 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительно оплачиваются (по желанию):
- угощения в кафе: напитки — $1–3, десерты — около $3, основные блюда — $3–4.
- покупки на рынке.
- трансфер из отелей Сахль-Хашиша, Макади и Эль-Гуна — $10 за чел., из отелей Сафаги — $15 за чел.
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$32
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
|Дети от 2 до 11 лет
|$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 205 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Алина
3 окт 2025
Отличная экскурсия на вечер. Настоящая жизнь города с разных сторон. Колоритно, необычно, интересно, самобытно. Для контраста с отельным отдыхом на «все включено» то, что нужно. Екатерина прекрасный гид, внимательна, пунктуальна и комфортна.
Входит в следующие категории Хургады
