Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов

Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов

Индивидуальная
Луксор — лучшее место для изучения шедевров древнеегипетской культуры, именно здесь находится треть культовых памятников эпохи.

Вы осмотрите Карнакский комплекс и погрузитесь в один из интереснейших религиозно-мифологических миров человечества.

Услышите о легендарных гробницах и колоссах Мемнона.

А в конце отправитесь в путешествие по великому Нилу.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
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Что вас ожидает

Комплекс Карнакских храмов

В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства. Проследите историю формирования ансамбля, который заложили еще в 20 веке до н. э. и непрерывно застраивали две тысячи лет. Исследуете символику главных памятников, осознаете мощь жреческого культа и увидите, как фараоны стремились превзойти в величии предшественников.

Долина царей

На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых — здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения.

Храм царицы Хатшепсут

Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них — двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона.

Поющие колоссы Мемнона

У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.

Поездка на Банановый остров

Украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на современном микроавтобусе Тойота 2022 года с кондиционером
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Карнакский храм — 13 $, Луксорский храм — 11 $, Долину Царей — 16 $, храм царицы Хатшепсут — 9 $, прогулка по Нилу с посещением Бананового острова — 10 $, обед — 5-7 $

Как проводится экскурсия

  • Мы встретим вас в любом месте в Хургаде и привезём обратно
  • Планируется ранний выезд, в 04:30, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой
  • Дорога до Луксора занимает 4-5 часов, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Луксоре закончится примерно в 18:00, к 22:00 вы будете в отеле.
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По желанию группы возможна замена одной достопримечательности

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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