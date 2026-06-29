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Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов

Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Луксор — лучшее место для изучения шедевров древнеегипетской культуры, именно здесь находится треть культовых памятников эпохи.

Вы осмотрите Карнакский комплекс и погрузитесь в один из интереснейших религиозно-мифологических миров человечества. Услышите о легендарных гробницах и колоссах Мемнона. А в конце отправитесь в путешествие по великому Нилу.
5
246 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов

Описание экскурсии

Комплекс Карнакских храмов

В Городе живых, на восточном берегу Нила, вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства. Проследите историю формирования ансамбля, который заложили еще в 20 веке до н. э. и непрерывно застраивали две тысячи лет. Исследуете символику главных памятников, осознаете мощь жреческого культа и увидите, как фараоны стремились превзойти в величии предшественников.

Луксорский храм

Как и Карнакский комплекс, это величественное строение возвели в честь бога солнца Амон-Ра. До 19 века храм был скрыт от глаз под грудой песка, но благодаря работе археологов сейчас мы можем любоваться им. Его огромные обелиски, статуи и колонны достойны не меньшего внимания, чем другие достопримечательности Египта.

Аллея Сфинксов

Будьте готовы к необыкновенной энергетике у этой священной тропы, которая соединяет два храма — Карнакский и Луксорский. Строительство 2700-метровой аллеи с 1200 расположенными по обеим сторонам мифическими сфинксами началась при знаменитой царице Хатшепсут. Вы узнаете о процессиях во время празднования фестиваля Опета и перенесётесь в тот далёкий мир богов и фараонов.

Долина царей

На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых — здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения.

Храм царицы Хатшепсут

Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них — двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона.

Поющие колоссы Мемнона

У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.

Поездка на Банановый остров

Украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Организационные детали

  • Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит: трансфер для 1–3 человек на современном комфортабельном кроссовере с кондиционером Mitsubishi Xpander или Chery Tiggo 8 2025 года
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога

Дополнительно оплачиваются:

— Карнакский храм — $14
— Луксорский храм — $12
— Долина Царей — $16
— храм царицы Хатшепсут — $12 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)
— (по желанию) прогулка по Нилу с посещением Бананового острова — цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке
— обед — $10

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в любом месте в Хургаде и привезём обратно
  • Гид заберёт вас из отеля или встретит в Луксоре
  • Планируется ранний выезд, в 05:00, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой
  • Дорога до Луксора занимает 4 часа, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Луксоре закончится примерно в 16:00, к 20:00 вы будете в отеле.
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности поездки
  • По предварительному согласованию с гидом можно заехать в Дендеру (70 км севернее Луксора) для посещения храма Хатхор — богини неба, радости, женственности, материнства

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3596 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
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экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 246 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
240
4
3
3
2
2
1
1
В
Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
Все было четко по договоренности. Забрали из отеля в Сахль-Хашише в 4 утра, одна остановка в туалет и ранним утром мы были
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у Карнакского храма. Туристов было еще немного и нам удалось сделать великолепные фото без толп народа. Мамдух очень интересно рассказывал про историю Египта и храмы. Далее посетили Луксорский храм и аллею Сфинксов.
Потом обед, переезд через Нил и колосы Мемноса с храмом Хатшепсут. После этого по согласованию с гидом заменили гробницы Долины Царей на храм Рамзеса. Очень рекомендую - великолепно сохранившийся храм с крайне малым количеством посетителей.
Ну и обратная дорога пролетела быстро.

Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
Очень благодарны организаторам экскурсии, гиду Мамдуху и водителю Юсуфу.
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А
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был очень дружелюбный и активный, на все вопросы были всегда ответы, мы остались довольны 🙌🏻 С нами был гид Мамдух, огромная ему благодарность за решение всех вопросов и поддержку. Обязательно будем обращаться снова при следующей поездке в Египет 🙏🏻
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был+1
Были на экскурсии 4 июня, все прошло отлично. Тайминг и программа были полностью соблюдены. Гид был
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Алена
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Действительно: очень удобно - забрали у отели, вернули в отель, в машине были только мы - с
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детьми очень удобно, водитель Мохамед очень аккуратный, гид Дима внимательный. Впечатлений масса! Взяли дополнительно экскурсию на Банановый остров: зашли в дом к местным жителям, попробовали свежего хлеба, выпили по свежевыжатому соку, пофоткались с крокодилом и обезьянкой.
Побывали в Луксорском храме, гид показывал, рассказывал, подсвечивал лазерной указкой - было очень интересно! Также Дима сделал нам массу прекрасных фотографий с инетерсных ракурсов. В общем - рекомендуем от души!

Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
Выбрали эту эксурсию задолго до поездки в Египет, выбирали по отзывам: очень много позитивных.
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Елена
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет от туроператора - я в этом убедилась. Успели посетить в 2 раза больше, предлагается
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на автобусе.
Но это выбор каждого.
Наша семья ездила с Мамдухом. Это чудо экскурсовод! Жизнерадостный, хорошо знающий историю. Готов рассказать все, о чем ни спросишь. У нас было и время свободное на «погулять», и как то слаженно все происходило. Все рядышком. Первые посещения с минимумом людей там. Понятно, что потом приезжало все больше народу. Но нас это не смущало.
По моей просьбе заехали в магазин специй. Именно по моей, насильно никто не завозит. Приобрели себе чай-кофе и специи.
Очень приятным был обед в кафе ориентальной кухни. Вкусно.
По договорённости заменили долину царей на храм Рамзеса lll. И это было великолепно!
В общем, это был познавательный, интересный и насыщенный день. В 5,30 были уже в отеле близ Хургады.

Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет+2
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
Для начала хочется отметить, что не совсем дешевле удовольствие, но оно того стоит. Даже полистав буклет
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Е
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно, открывал новые исторические факты и помогал разбираться в прочтении Египетских иероглифов. Можно сказать, мы теперь можем прочитать Картуши и понять, что написано на старых стенах Храмов. Водитель - отдельная благодарность, когда едешь и чувствуешь себя в безопасности.
Рекомендуем:)
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,+2
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
Это была замечательная экскурсия. Гид Мамдух и водитель Амр профессионалы своего дела. Мамдух рассказывал очень интересно,
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Анна
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Мамдух за эту невероятную поездку!
Поездка была организована идеально: нас встретили вовремя, комфортабельный автомобиль, маршрут без лишней суеты. Но главное — это конечно же сам
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Люксор! Мы гуляли по Карнакскому и Люксорскому храму, увидели прекраснейшие колонны, благодаря рассказам Мамдуха узнали многое о Древнем Египте, научились понимать иероглифы. Долина Царей- это что то фантастическое, спускаться в гробницы и видеть те самые фрески вживую — это незабываемо.
Отдельное спасибо за то, что нас не торопили, а дали время насладиться прекраснейшими видами и сделать шикарные фото(и за это тоже отдельное спасибо нашему гиду 😊)
Спасибо за этот день!!!

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