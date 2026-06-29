Луксор — лучшее место для изучения шедевров древнеегипетской культуры, именно здесь находится треть культовых памятников эпохи. Вы осмотрите Карнакский комплекс и погрузитесь в один из интереснейших религиозно-мифологических миров человечества. Услышите о легендарных гробницах и колоссах Мемнона. А в конце отправитесь в путешествие по великому Нилу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комплекс Карнакских храмов

В Городе живых, на восточном берегу Нила, вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства. Проследите историю формирования ансамбля, который заложили еще в 20 веке до н. э. и непрерывно застраивали две тысячи лет. Исследуете символику главных памятников, осознаете мощь жреческого культа и увидите, как фараоны стремились превзойти в величии предшественников.

Луксорский храм

Как и Карнакский комплекс, это величественное строение возвели в честь бога солнца Амон-Ра. До 19 века храм был скрыт от глаз под грудой песка, но благодаря работе археологов сейчас мы можем любоваться им. Его огромные обелиски, статуи и колонны достойны не меньшего внимания, чем другие достопримечательности Египта.

Аллея Сфинксов

Будьте готовы к необыкновенной энергетике у этой священной тропы, которая соединяет два храма — Карнакский и Луксорский. Строительство 2700-метровой аллеи с 1200 расположенными по обеим сторонам мифическими сфинксами началась при знаменитой царице Хатшепсут. Вы узнаете о процессиях во время празднования фестиваля Опета и перенесётесь в тот далёкий мир богов и фараонов.

Долина царей

На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых — здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения.

Храм царицы Хатшепсут

Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них — двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона.

Поющие колоссы Мемнона

У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.

Поездка на Банановый остров

Украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Организационные детали

Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит: трансфер для 1–3 человек на современном комфортабельном кроссовере с кондиционером Mitsubishi Xpander или Chery Tiggo 8 2025 года

Услуги русскоговорящего гида-египтолога

Дополнительно оплачиваются:

— Карнакский храм — $14

— Луксорский храм — $12

— Долина Царей — $16

— храм царицы Хатшепсут — $12 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет 50% скидка)

— (по желанию) прогулка по Нилу с посещением Бананового острова — цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке

— обед — $10

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в любом месте в Хургаде и привезём обратно

Гид заберёт вас из отеля или встретит в Луксоре

Планируется ранний выезд, в 05:00, советуем заказать себе завтрак в отеле с собой

Дорога до Луксора занимает 4 часа, по пути будет одна санитарная остановка (15-20 минут). Экскурсия в Луксоре закончится примерно в 16:00, к 20:00 вы будете в отеле.

В программе не предусмотрены заезды в магазины

По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности поездки

По предварительному согласованию с гидом можно заехать в Дендеру (70 км севернее Луксора) для посещения храма Хатхор — богини неба, радости, женственности, материнства

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.