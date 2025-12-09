Вы увидите своими глазами уникальные строения и узнаете, где, когда и как древний египтянин воплощал свою инновационную мысль в возведении пирамидальных гробниц.
Всего за один день, путешествуя с частным гидом-египтологом на комфортабельном личном трансфере с кондиционером, вы познакомитесь с главной загадкой древнеегипетского архитектурного искусства — пирамидами, среди которых есть и одно из чудес света.
Описание экскурсииПутешествие к первым пирамидам человечества Вы увидите те пирамиды, к которым не возят туристов на обычных автобусах, и получите возможность побыть рядом с этими необычными древними объектами один на один. Без суеты, спешки, шума и криков со всех сторон вы осмотрите древние достопримечательности, а гид расскажет вам все тайны первых пирамид в истории человечества. Также я расскажу вам про традиции и обычаи современного Египта. Уверен, что экскурсия оправдает ваши желания.
- Пирамиды фараона Снефру в Дахшуре — Ломаная и Розовая. Мы расскажем, кто и для кого их построил, чем они отличаются от других пирамид Египта. Вы узнаете, почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте!
- Пирамида Джосера в Саккаре — особая ценность Египта. Со Ступенчатой пирамиды — гробницы Джосера, наполненной тайнами, загадками и мистикой, — началось пирамидостроение.
- Пирамида Униса в Саккаре — известна как «Прекрасное место фараона Униса». Стены внутри пирамиды покрыты древнейшими религиозными и заупокойными литературными «Текстами Пирамид».
- Серапеум в Саккаре — Самое тайнственное место в Египте со своими 24 гигантскими соркофагами из гранита под землей.
- Величественные Пирамиды в Гизе — главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света — пирамида Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желания. Организационные моменты:• Отправимся в 03:00, закажите завтрак с собой (сухой паёк), также поздний ужин;
- Дорога до Каира занимает 5-6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15–20 минут — завтрак и туалет);
- Экскурсия заканчивается в Каирe в 16:00, будем в Хургаде к 21:00, вас будет ждать тёплый поздний ужин в отеле;
- В программе не предусмотрены заезды в магазины;
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки;
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды;
- Экскурсия проводится индивидуально для вас без дугих туристов;
- Забeрем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
