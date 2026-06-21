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в автобусе целый день ходить по таким интересным местам тяжело, и на музей отводится всего час, это для старого то мало, а для нового тем более. Но все равно при условии такой долгой дороги это тяжело.

У нас был замечательный гид Бассимо, он отлично знает историю и очень любит свою страну и пытается донести это до нас простым языком. Может сначала показаться что он слишком громкий и напористый но потом привыкаешь. Ничего лишнего он не предлагает, рассказывает простым языком и приводит примеры так что все хорошо запонтманется. Активно общается со слушателями, экзаменирует и раздает призы. Ничего не навязывает, маршрут не предполагает никаких фабрик и магазинов. Но в конце после пирамид будет время пройти по торговым рядам.

Так же особенно хочется отметить помощника гида Мухамеда! Он красавчик! Большой ему привет из альбатрос макади и лайк!

Обед в нашем случае был после пирамид только в три часа поэтому стоит запастись быстрым и удобным перекусом чтобы можно было поесть в автобусе. Либо ещё будет такая возможность на прогулке по Нилу, но она длится буквально 10 минут.

Про кафе в котором организовано питание особо хорошего сказать нечего. Очень скромный выбор после шведских столов в отелях, очень душно и тесно. Если у организатора есть возможность то может лучше поискать другое место.

В целом для тех кто ищет бюджетный вариант съездить на пирамиды это самое то. Но конечно Каир, пирамиды и музеи заслуживают отдельного путешествия не на один день.