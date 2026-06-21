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Экскурсии из Каира в Александрию

Найдено 14 экскурсий в категории «Александрия» в Хургаде, цены от $68, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды
На машине
13 часов
93 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды
Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
Начало: В вашем отеле
Завтра в 15:00
11 июл в 02:00
от $325 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
11 июл в 02:00
от $360$600 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
На машине
13 часов
244 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
11 июл в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
На машине
13 часов
180 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $323 за всё до 3 чел.
Сфинкс зовёт
На машине
На микроавтобусе
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сфинкс зовёт
Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $300 за всё до 3 чел.
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
На автобусе
13 часов
15 отзывов
Групповая
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник, среду и субботу в 01:00
11 июл в 01:00
14 июл в 01:00
$80 за человека
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Однодневная поездка из Хургады в Каир подарит вам встречу с древними пирамидами, загадочным Сфинксом и богатствами Каирского музея
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
от $315 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $395 за всё до 2 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
На автобусе
13 часов
24 отзыва
Групповая
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 01:00
Завтра в 01:00
12 июл в 01:00
$68 за человека
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
Уникальная возможность посетить Каир из Хургады всего за один день! Пирамиды, Сфинкс и музей ждут вас без утомительных поездок на автобусе
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
11 июл в 04:30
от $900 за всё до 2 чел.
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
11 июл в 02:30
от $950 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
$320 за человека
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Уникальная возможность посетить величественные пирамиды и древние некрополи. Узнайте о жизни фараонов и насладитесь историей Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $480 за всё до 8 чел.
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Отправляйтесь в захватывающее двухдневное путешествие из Хургады, чтобы увидеть величественные пирамиды, древние катакомбы и другие чудеса Египта
Завтра в 01:30
11 июл в 01:30
от $900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Экскурсия отличная, все безопасно, и очень познавательно интересно, гид Бассимо молодец, всё очень интересно рассказывает, ребята организаторы тоже молодцы каждый
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делает свою работу, всё слаженно, много локаций очень понравилась церковь Георгия победоносца с его чудотворной иконой и орудия которыми его пытали так же там есть позорный столб к которому его привязывали и пещера девы Марии и Иисуса где они укрывались от Ирода, музей в Каире тоже очень интересно, Нил тоже неплохо прокатится, Пирамиды и сфинкс конечно впечатляют, всем советую обязательно посетить экскурсию!

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Ирина
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу все совпадает. Обязательно возьмите
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заранее с собой покушать из отеля. Питание будет у вас после обеда разнообразное но без напитков. По секрету можно оставить водичку в автобусе и потом попить чтобы не переплачивать за напитки. Замечательный гид с историческим образованием. Великолепная подача материала очень интересная программа. Однозначно всем рекомендую если вы первый раз в Египте то данные экскурсии позволит вам поближе познакомиться с этой страной. Была мечта увидеть пирамиды из сфинкса. Очень рады что осуществили это через Тристер. Всегда гарантировано никаких переплат. Спасибо большое всем

Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу+6
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу
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Сергей
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Все было очень хорошо. По маршруту были временные нестыковки, но успели на все! Гид очень располагает, много интересного рассказал. Можно рекомендовать))
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Ольга
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Очень долгая была дорога для нас, но для одного раза пойдет. Было очень интересно слушать, узнать что то новое. Гиды были отличные, прям было все отлично) Устали конечно сильно, но все понравилось)
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Юлия
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Все было по программе, все хорошо)
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Р
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Экскурсия очень понравилась. Качество ресторана оставляет желать лучшего. Гид хорош, но по своему. Всем добра
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Э
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С нами был Бассимо! Как приятно видеть, что человек настолько искренне переживает и одновременно
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гордится своей страной, все это было вложено с душой в рассказы. Очень интересный формат проведения экскурсии! Выбирайте гида- Бассимо, очень рекомендуем!

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Никита
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
водили по всяким аптекам и базарам, у гида, видимо процент от покупок
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Жанна
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Посетила экскурсию 17 марта 2026 года. Очень рада что выбрала именно ее а не новый музей, так как после ночи
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в автобусе целый день ходить по таким интересным местам тяжело, и на музей отводится всего час, это для старого то мало, а для нового тем более. Но все равно при условии такой долгой дороги это тяжело.
У нас был замечательный гид Бассимо, он отлично знает историю и очень любит свою страну и пытается донести это до нас простым языком. Может сначала показаться что он слишком громкий и напористый но потом привыкаешь. Ничего лишнего он не предлагает, рассказывает простым языком и приводит примеры так что все хорошо запонтманется. Активно общается со слушателями, экзаменирует и раздает призы. Ничего не навязывает, маршрут не предполагает никаких фабрик и магазинов. Но в конце после пирамид будет время пройти по торговым рядам.
Так же особенно хочется отметить помощника гида Мухамеда! Он красавчик! Большой ему привет из альбатрос макади и лайк!
Обед в нашем случае был после пирамид только в три часа поэтому стоит запастись быстрым и удобным перекусом чтобы можно было поесть в автобусе. Либо ещё будет такая возможность на прогулке по Нилу, но она длится буквально 10 минут.
Про кафе в котором организовано питание особо хорошего сказать нечего. Очень скромный выбор после шведских столов в отелях, очень душно и тесно. Если у организатора есть возможность то может лучше поискать другое место.
В целом для тех кто ищет бюджетный вариант съездить на пирамиды это самое то. Но конечно Каир, пирамиды и музеи заслуживают отдельного путешествия не на один день.

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Надежда
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Экскурсия прошла отлично. В Катре не в первый раз. Команда работает от души. Спасибо за экскурсию. Рекомендую
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Всего 739 отзывов в Хургаде в категории "Александрия"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Александрия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды;
  2. Каир и пирамиды Гизы (из Хургады);
  3. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов;
  4. Из Хургады - в древний и многоликий Каир;
  5. Сфинкс зовёт.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
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  6. Эль-Гуна;
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