Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 2 в 1: музей и пирамиды
Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
Начало: В вашем отеле
Завтра в 15:00
11 июл в 02:00
от $325 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
11 июл в 02:00
от $360
$600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
11 июл в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $323 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сфинкс зовёт
Из Хургады перенестись в мир пирамид, увидеть церкви и Египетский музей - на минивэне
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $300 за всё до 3 чел.
Групповая
Каир сквозь века - пирамиды, храмы, музей и прогулка по Нилу (ночной выезд из Хургады)
Понять, как здесь бок о бок существуют разные эпохи и религии, и ощутить ритм города
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник, среду и субботу в 01:00
11 июл в 01:00
14 июл в 01:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Однодневная поездка из Хургады в Каир подарит вам встречу с древними пирамидами, загадочным Сфинксом и богатствами Каирского музея
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
от $315 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $395 за всё до 2 чел.
Групповая
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 01:00
Завтра в 01:00
12 июл в 01:00
$68 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
Уникальная возможность посетить Каир из Хургады всего за один день! Пирамиды, Сфинкс и музей ждут вас без утомительных поездок на автобусе
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
11 июл в 04:30
от $900 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
11 июл в 02:30
от $950 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
$320 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Уникальная возможность посетить величественные пирамиды и древние некрополи. Узнайте о жизни фараонов и насладитесь историей Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $480 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Отправляйтесь в захватывающее двухдневное путешествие из Хургады, чтобы увидеть величественные пирамиды, древние катакомбы и другие чудеса Египта
Завтра в 01:30
11 июл в 01:30
от $900 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия отличная, все безопасно, и очень познавательно интересно, гид Бассимо молодец, всё очень интересно рассказывает, ребята организаторы тоже молодцы каждый
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Доброго дня. Прекрасная и замечательная организация. Заранее с вами свяжутся и никого не забудут. По таймингу все совпадает. Обязательно возьмите
+6
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Все было очень хорошо. По маршруту были временные нестыковки, но успели на все! Гид очень располагает, много интересного рассказал. Можно рекомендовать))
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Очень долгая была дорога для нас, но для одного раза пойдет. Было очень интересно слушать, узнать что то новое. Гиды были отличные, прям было все отлично) Устали конечно сильно, но все понравилось)
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Все было по программе, все хорошо)
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Р
Экскурсия очень понравилась. Качество ресторана оставляет желать лучшего. Гид хорош, но по своему. Всем добра
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Э
не пожалели, что выбрали эту экскурсию! С нами был Бассимо! Как приятно видеть, что человек настолько искренне переживает и одновременно
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водили по всяким аптекам и базарам, у гида, видимо процент от покупок
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Посетила экскурсию 17 марта 2026 года. Очень рада что выбрала именно ее а не новый музей, так как после ночи
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Экскурсия прошла отлично. В Катре не в первый раз. Команда работает от души. Спасибо за экскурсию. Рекомендую
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Всего 739 отзывов в Хургаде в категории "Александрия"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Александрия»
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