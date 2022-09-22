Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Курс открытой воды ПАДИ

Это самый известный в мире курс дайвинга. Если вы можете посвятить 2 дня своему отдыху в Египте, вы можете получить лицензию на погружение с другом в любом месте на максимальную глубину погружения 18 метров, и вы узнаете основы дайвинга, включая работу с оборудованием, выравнивание давления, снятие маски и поддержание нейтральной плавучести.

Получив опыт работы под руководством инструктора ПАДИ, у вас будет возможность попробовать различные специальности, изучить некоторые из них, и исследовать одни из самых красивых мест для дайвинга в мире: коралловые рифы, кораблекрушения, подводные пещеры.

Максимальная глубина: 18 метров

Минимальный возраст: 12 лет