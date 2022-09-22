Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water

Вы изучите основы дайвинга, включая водолазное снаряжение и методы

Вы изучите основы дайвинга, включая водолазное снаряжение и методы на теоретических занятиях, уроках в защищенной воде и практических занятиях в открытой воде.

У вас будет возможность попробовать различные специальности, набираясь опыта под руководством вашего инструктора ПАДИ. Этот курс является промежуточным этапом для получения сертификата дайвера в открытой воде.
Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water
Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water
Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water
Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water
Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water
Курс по дайвингу в Хургаде начальный уровень PADI Open Water
Ближайшие даты:
24
сен
26
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Курс открытой воды ПАДИ

Это самый известный в мире курс дайвинга. Если вы можете посвятить 2 дня своему отдыху в Египте, вы можете получить лицензию на погружение с другом в любом месте на максимальную глубину погружения 18 метров, и вы узнаете основы дайвинга, включая работу с оборудованием, выравнивание давления, снятие маски и поддержание нейтральной плавучести.
Получив опыт работы под руководством инструктора ПАДИ, у вас будет возможность попробовать различные специальности, изучить некоторые из них, и исследовать одни из самых красивых мест для дайвинга в мире: коралловые рифы, кораблекрушения, подводные пещеры.

Максимальная глубина: 18 метров

Минимальный возраст: 12 лет

Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель туда и обратно на автомобиле с кондиционером
  • Профессиональный инструктор
  • Снаряжение для дайвинга
  • Учебник к курсу PADI Open Water Diver & и от 7 до 8 погружений
  • Дайверский сертификата начального уровня – PADI Open Water Diver
  • Безалкогольные напитки и обед
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
  • Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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