Освоить главные навыки, получить сертификат и погрузиться в мир подводных приключений
Хотите стать профессиональным дайвером? Курс PADI Open Water Diver — отличный шаг в этом направлении! Совмещая обучение и удовольствие от подводного плавания, вы за 3-4 дня освоите необходимые навыки безопасного погружения и получите сертификат дайвера, признаваемый во всём мире. А это значит, перед вами откроется невероятный мир — во всей подводной красоте и глубине!
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Что даст обучение с нами?
Мы подстраиваемся под ваши потребности и особенности, чтобы вы смогли полноценно освоить все необходимые навыки подводного плавания. После нашего курса вы получите сертификат Open Water Diver и станете частью международного сообщества дайверов. Сертификат признан во всём мире, что открывает перед вами двери к невероятным дайвинг-приключениям в самых красивых местах планеты!
Чему мы научим?
- Наши профессиональные и опытные инструкторы дадут все необходимые теоретические знания и помогут быстро освоить принципы безопасного и уверенного погружения под воду.
- Вы научитесь собирать и настраивать снаряжение, контролировать давление и правильно дышать под водой.
- Изучите навыки безопасности в открытых водах, которые квалифицируют вас как дайвера с возможностью погружения с партнёром в тех же или похожих условиях, в которых вас обучали, на максимальную глубину 18 м.
Программа:
- Для получения сертификата PADI Open Water Diver вы пройдёте 5 тематических разделов и сдадите по ним экзамен.
- Выполните 5 погружений на мелководье для освоения навыков безопасного дайвинга, а затем примените эти навыки в глубокой воде на 4 открытых погружениях.
- После выполнения всех требований вы станете младшим дайвером PADI Open Water Diver.
- Дети 10-11 лет получат сертификат PADI Junior Open Water Diver. Максимальная глубина для детей 10-11 лет не превышает 12 м.
- С 12 лет вы можете погружаться до 18 м, но до 15 лет вас всё равно будут называть младшим дайвером PADI Open Water.
Кому подойдёт
Тем, кто соответствует следующим требованиям: умение плавать, возраст от 10 лет, медицинская пригодность. Если вы не умеете плавать, перед прохождением курса мы можем вас научить.
Организационные детали
- Продолжительность обучения — 3-4 дня
- Включено в стоимость: услуги профессионального инструктора, трансфер из отеля и обратно, дайвинг-снаряжение, обед и напитки
- Дополнительно оплачивается учебник + сертификация — €100
- Сопровождать вас буду я или один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 276 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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