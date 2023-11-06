Мечтаете о подводных приключениях? Индивидуальный курс PADI Open Water Diver в Хургаде поможет вам стать сертифицированным дайвером всего за несколько дней. Вы получите все необходимые знания и навыки, чтобы безопасно погружаться в воду и наслаждаться красотами подводного мира. Сертификат, который вы получите, признаётся во всём мире, открывая для вас двери к новым дайвинг-приключениям

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

Что даст обучение с нами?

Мы подстраиваемся под ваши потребности и особенности, чтобы вы смогли полноценно освоить все необходимые навыки подводного плавания. После нашего курса вы получите сертификат Open Water Diver и станете частью международного сообщества дайверов. Сертификат признан во всём мире, что открывает перед вами двери к невероятным дайвинг-приключениям в самых красивых местах планеты!

Чему мы научим?

Наши профессиональные и опытные инструкторы дадут все необходимые теоретические знания и помогут быстро освоить принципы безопасного и уверенного погружения под воду.

Вы научитесь собирать и настраивать снаряжение, контролировать давление и правильно дышать под водой.

Изучите навыки безопасности в открытых водах, которые квалифицируют вас как дайвера с возможностью погружения с партнёром в тех же или похожих условиях, в которых вас обучали, на максимальную глубину 18 м.

Программа:

Для получения сертификата PADI Open Water Diver вы пройдёте 5 тематических разделов и сдадите по ним экзамен.

Выполните 5 погружений на мелководье для освоения навыков безопасного дайвинга, а затем примените эти навыки в глубокой воде на 4 открытых погружениях.

После выполнения всех требований вы станете младшим дайвером PADI Open Water Diver.

Дети 10-11 лет получат сертификат PADI Junior Open Water Diver. Максимальная глубина для детей 10-11 лет не превышает 12 м.

С 12 лет вы можете погружаться до 18 м, но до 15 лет вас всё равно будут называть младшим дайвером PADI Open Water.

Кому подойдёт

Тем, кто соответствует следующим требованиям: умение плавать, возраст от 10 лет, медицинская пригодность. Если вы не умеете плавать, перед прохождением курса мы можем вас научить.

Организационные детали