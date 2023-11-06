Мечтаете о подводных приключениях? Индивидуальный курс PADI Open Water Diver в Хургаде поможет вам стать сертифицированным дайвером всего за несколько дней.
Вы получите все необходимые знания и навыки, чтобы безопасно погружаться в воду и наслаждаться красотами подводного мира.
Сертификат, который вы получите, признаётся во всём мире, открывая для вас двери к новым дайвинг-приключениям
Вы получите все необходимые знания и навыки, чтобы безопасно погружаться в воду и наслаждаться красотами подводного мира.
Сертификат, который вы получите, признаётся во всём мире, открывая для вас двери к новым дайвинг-приключениям
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Получите международный сертификат дайвера
- 🏅 Обучение с профессиональными инструкторами
- 🛠 Освоение навыков безопасного погружения
- 📚 Теоретические и практические занятия
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌍 Возможность дайвинга по всему миру
Что можно увидеть
- Подводный мир Красного моря
Описание экскурсии
Что даст обучение с нами?
Мы подстраиваемся под ваши потребности и особенности, чтобы вы смогли полноценно освоить все необходимые навыки подводного плавания. После нашего курса вы получите сертификат Open Water Diver и станете частью международного сообщества дайверов. Сертификат признан во всём мире, что открывает перед вами двери к невероятным дайвинг-приключениям в самых красивых местах планеты!
Чему мы научим?
- Наши профессиональные и опытные инструкторы дадут все необходимые теоретические знания и помогут быстро освоить принципы безопасного и уверенного погружения под воду.
- Вы научитесь собирать и настраивать снаряжение, контролировать давление и правильно дышать под водой.
- Изучите навыки безопасности в открытых водах, которые квалифицируют вас как дайвера с возможностью погружения с партнёром в тех же или похожих условиях, в которых вас обучали, на максимальную глубину 18 м.
Программа:
- Для получения сертификата PADI Open Water Diver вы пройдёте 5 тематических разделов и сдадите по ним экзамен.
- Выполните 5 погружений на мелководье для освоения навыков безопасного дайвинга, а затем примените эти навыки в глубокой воде на 4 открытых погружениях.
- После выполнения всех требований вы станете младшим дайвером PADI Open Water Diver.
- Дети 10-11 лет получат сертификат PADI Junior Open Water Diver. Максимальная глубина для детей 10-11 лет не превышает 12 м.
- С 12 лет вы можете погружаться до 18 м, но до 15 лет вас всё равно будут называть младшим дайвером PADI Open Water.
Кому подойдёт
Тем, кто соответствует следующим требованиям: умение плавать, возраст от 10 лет, медицинская пригодность. Если вы не умеете плавать, перед прохождением курса мы можем вас научить.
Организационные детали
- Продолжительность обучения — 3-4 дня
- Включено в стоимость: услуги профессионального инструктора, трансфер из отеля и обратно, дайвинг-снаряжение, обед и напитки
- Дополнительно оплачивается учебник + сертификация — €100
- Сопровождать вас буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Этот курс прошел мой сын (14 лет) На следующий день после прилета, начался курс по дайвингу. Курс продолжался 4 дня, и за это время сын прошел всю теорию и практику.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде»
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$17 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
9 авг в 04:00
10 авг в 04:00
от $342
$488 за всё до 8 чел.
Групповая
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная
Кайтcёрфинг в Хургаде
Три часа ярких эмоций, адреналина и полного погружения в мир водного спорта
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $120 за человека
от $550 за человека