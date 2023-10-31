Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде

Освоить главные навыки, получить сертификат и погрузиться в мир подводных приключений

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Хотите стать профессиональным дайвером? Курс PADI Open Water Diver — отличный шаг в этом направлении! Совмещая обучение и удовольствие от подводного плавания, вы за 3-4 дня освоите необходимые навыки безопасного погружения и получите сертификат дайвера, признаваемый во всём мире. А это значит, перед вами откроется невероятный мир — во всей подводной красоте и глубине!
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что даст обучение с нами?

Мы подстраиваемся под ваши потребности и особенности, чтобы вы смогли полноценно освоить все необходимые навыки подводного плавания. После нашего курса вы получите сертификат Open Water Diver и станете частью международного сообщества дайверов. Сертификат признан во всём мире, что открывает перед вами двери к невероятным дайвинг-приключениям в самых красивых местах планеты!

Чему мы научим?

  • Наши профессиональные и опытные инструкторы дадут все необходимые теоретические знания и помогут быстро освоить принципы безопасного и уверенного погружения под воду.
  • Вы научитесь собирать и настраивать снаряжение, контролировать давление и правильно дышать под водой.
  • Изучите навыки безопасности в открытых водах, которые квалифицируют вас как дайвера с возможностью погружения с партнёром в тех же или похожих условиях, в которых вас обучали, на максимальную глубину 18 м.

Программа:

  • Для получения сертификата PADI Open Water Diver вы пройдёте 5 тематических разделов и сдадите по ним экзамен.
  • Выполните 5 погружений на мелководье для освоения навыков безопасного дайвинга, а затем примените эти навыки в глубокой воде на 4 открытых погружениях.
  • После выполнения всех требований вы станете младшим дайвером PADI Open Water Diver.
  • Дети 10-11 лет получат сертификат PADI Junior Open Water Diver. Максимальная глубина для детей 10-11 лет не превышает 12 м.
  • С 12 лет вы можете погружаться до 18 м, но до 15 лет вас всё равно будут называть младшим дайвером PADI Open Water.

Кому подойдёт

Тем, кто соответствует следующим требованиям: умение плавать, возраст от 10 лет, медицинская пригодность. Если вы не умеете плавать, перед прохождением курса мы можем вас научить.

Организационные детали

  • Продолжительность обучения — 3-4 дня
  • Включено в стоимость: услуги профессионального инструктора, трансфер из отеля и обратно, дайвинг-снаряжение, обед и напитки
  • Дополнительно оплачивается учебник + сертификация — €100
  • Сопровождать вас буду я или один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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