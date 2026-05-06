Почувствуйте настоящий драйв и свободу, отправившись в квадро-сафари по бескрайним просторам Аравийской пустыни. Маршрут проходит по живописным песчаным дюнам с остановками для отдыха и эффектных фотографий.
Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж, поэтому поездка подойдёт как для новичков, так и для уверенных райдеров.
Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж, поэтому поездка подойдёт как для новичков, так и для уверенных райдеров.
Описание экскурсииНезабываемое приключение в пустыне Мощные квадроциклы, золотые барханы и ветер навстречу — это приключение подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления. В программе — посещение традиционной бедуинской деревни. Здесь вы сможете ближе познакомиться с культурой пустыни, прокатиться на верблюде, попробовать ароматный бедуинский чай и сделать атмосферные снимки. На протяжении всей экскурсии вас сопровождает русскоговорящий гид, а техника находится в отличном состоянии и регулярно проходит обслуживание. Продуманный маршрут, поддержка команды и захватывающая езда делают это сафари идеальным выбором для любителей активного отдыха и необычных впечатлений. Важная информация: Организационные детали:
- Для двоих на одном квадроцикле разрешен общий вес до 150 кг.
- Наша техника исправна, за ней следят.
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, очки от солнца/пыли, воду.
- Свяжитесь с нами в мессенджерах после бронирования и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.
- Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!
Ежедневно в 08:30 или 14:00 (время примерное, зависит от отеля)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня - песчаные барханы и безграничное пространство
- Бедуинская деревня
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Инструктаж и 1, 5 часа захватывающей езды по пустыне
- Остановка в бедуинской деревне: катание на верблюде, чаепитие, фото
- Русскоговорящий гид и полная поддержка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Эль-Гуна, Макади, Сафага, Сома бей (5$/с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30 или 14:00 (время примерное, зависит от отеля)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- Для двоих на одном квадроцикле разрешен общий вес до 150 кг
- Наша техника исправна, за ней следят
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, очки от солнца/пыли, воду
- Свяжитесь с нами в мессенджерах после бронирования и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер
- Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Приехали, и ждали ещё минут 40, пока все подпишут документы и соберутся, группа большая.
Индивидуальные Квадро ждали с нами, и поехали так же рядом, просто иногда обгоняя нас или наоборот мы
Индивидуальные Квадро ждали с нами, и поехали так же рядом, просто иногда обгоняя нас или наоборот мы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо за шикарную поездку! Все чётко организованно.
Раньше пользовались приложением только в России. И рискнули в Египте. Не пожалеет. Во-первых намного дешевле, чем у гидов. И приехала легковая машин забрали
Раньше пользовались приложением только в России. И рискнули в Египте. Не пожалеет. Во-первых намного дешевле, чем у гидов. И приехала легковая машин забрали
Вам был полезен этот отзыв?
A
Очень четко все организовано, прислали отдельную машину в удаленный от Хургады отель. Сама поездка на квадроциклах тоже отлично - 25 км по пустыне туда и 25 обратно, накататься можно вдоволь. Но надо иметь в виду, что это не расслабленная поездка на машинках в парке аттракционов - скорость поддерживается приличная по местами довольно неровной дороге - действительно экстрим.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Были компанией из 7 человек, в т. ч. и дети и все-все-все остались в восторге. Времени на поездку вдоволь, была возможность и на скорости проехаться и потрястись медленно на кочках. На верблюдах тоже прокатились, чистых и ухоженных. Ничего лишнего, растягивающего экскурсию, не было. Лайки всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все понравилось, очень круто. Незабываемые 50 км по пустыне. Ощущение, что поучаствовали в ралли заезде.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Все быстро, четко и вовремя. На выходе ваше фото за 1$. Бутылку воды берите с собой, там негде купить.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Квадро-сафари: деревня бедуинов»
-
19%
Групповая
Звёздная долина: астрономическое сафари в пустыне - из Хургады
Уникальная возможность провести вечер в пустыне, катаясь на квадроциклах и наблюдая за звёздами. Вкусный ужин и атмосферный закат сделают вечер незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:30
Сегодня в 14:30
29 мая в 14:30
$75
$93 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$26 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
29 мая в 12:00
$27 за человека
Групповая
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$21 за человека
$25 за человека