Квадро-сафари: деревня бедуинов

Почувствуйте настоящий драйв и свободу, отправившись в квадро-сафари по бескрайним просторам Аравийской пустыни. Маршрут проходит по живописным песчаным дюнам с остановками для отдыха и эффектных фотографий.

Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж, поэтому поездка подойдёт как для новичков, так и для уверенных райдеров.
Описание экскурсии

Незабываемое приключение в пустыне Мощные квадроциклы, золотые барханы и ветер навстречу — это приключение подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления. В программе — посещение традиционной бедуинской деревни. Здесь вы сможете ближе познакомиться с культурой пустыни, прокатиться на верблюде, попробовать ароматный бедуинский чай и сделать атмосферные снимки. На протяжении всей экскурсии вас сопровождает русскоговорящий гид, а техника находится в отличном состоянии и регулярно проходит обслуживание. Продуманный маршрут, поддержка команды и захватывающая езда делают это сафари идеальным выбором для любителей активного отдыха и необычных впечатлений. Важная информация: Организационные детали:
  • Для двоих на одном квадроцикле разрешен общий вес до 150 кг.
  • Наша техника исправна, за ней следят.
  • Что взять с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, очки от солнца/пыли, воду.
  • Свяжитесь с нами в мессенджерах после бронирования и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.
  • Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!

Ежедневно в 08:30 или 14:00 (время примерное, зависит от отеля)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пустыня - песчаные барханы и безграничное пространство
  • Бедуинская деревня
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Инструктаж и 1, 5 часа захватывающей езды по пустыне
  • Остановка в бедуинской деревне: катание на верблюде, чаепитие, фото
  • Русскоговорящий гид и полная поддержка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Эль-Гуна, Макади, Сафага, Сома бей (5$/с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30 или 14:00 (время примерное, зависит от отеля)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приехали, и ждали ещё минут 40, пока все подпишут документы и соберутся, группа большая.
Индивидуальные Квадро ждали с нами, и поехали так же рядом, просто иногда обгоняя нас или наоборот мы
их, так что не рекомендую переплачивать
Дополнительные расходы: 2 доллара за очки от пыли, но можно обойтись без них
Фотосессия: 20 долларов, фото не очень
Плюсы:
Безопасность, исправный квадроцикл, тормоза хорошие
Красивая настоящая пустыня, бескрайний песок
Покатали на верблюде 2 минуты
Походили по горе песчаной, увидели панораму гор и пустыни
Сразу поехали обратно
Вернулись, 5 минут на туалет и сразу поехали домой в отель

А
Огромное спасибо за шикарную поездку! Все чётко организованно.
Раньше пользовались приложением только в России. И рискнули в Египте. Не пожалеет. Во-первых намного дешевле, чем у гидов. И приехала легковая машин забрали
из отеля. И так же привезли. Водители мододци и музыку поставили какую мы выбрали, на обратном пути водитель купил нам фрукты. Само катание на квадриках тоже понравилось, в пустыне на верблюдах ещё прокатились. Ни за что не нужно доплачивать.
Спасибо большое, буду советовать знакомым!!!

A
Очень четко все организовано, прислали отдельную машину в удаленный от Хургады отель. Сама поездка на квадроциклах тоже отлично - 25 км по пустыне туда и 25 обратно, накататься можно вдоволь. Но надо иметь в виду, что это не расслабленная поездка на машинках в парке аттракционов - скорость поддерживается приличная по местами довольно неровной дороге - действительно экстрим.
С
Были компанией из 7 человек, в т. ч. и дети и все-все-все остались в восторге. Времени на поездку вдоволь, была возможность и на скорости проехаться и потрястись медленно на кочках. На верблюдах тоже прокатились, чистых и ухоженных. Ничего лишнего, растягивающего экскурсию, не было. Лайки всем!
Д
Все понравилось, очень круто. Незабываемые 50 км по пустыне. Ощущение, что поучаствовали в ралли заезде.
I
Все быстро, четко и вовремя. На выходе ваше фото за 1$. Бутылку воды берите с собой, там негде купить.
