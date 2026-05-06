Индивидуальные Квадро ждали с нами, и поехали так же рядом, просто иногда обгоняя нас или наоборот мы читать дальше уменьшить их, так что не рекомендую переплачивать

Дополнительные расходы: 2 доллара за очки от пыли, но можно обойтись без них

Фотосессия: 20 долларов, фото не очень

Плюсы:

Безопасность, исправный квадроцикл, тормоза хорошие

Красивая настоящая пустыня, бескрайний песок

Покатали на верблюде 2 минуты

Походили по горе песчаной, увидели панораму гор и пустыни

Сразу поехали обратно

Вернулись, 5 минут на туалет и сразу поехали домой в отель Приехали, и ждали ещё минут 40, пока все подпишут документы и соберутся, группа большая.Индивидуальные Квадро ждали с нами, и поехали так же рядом, просто иногда обгоняя нас или наоборот мы

Раньше пользовались приложением только в России. И рискнули в Египте. Не пожалеет. Во-первых намного дешевле, чем у гидов. И приехала легковая машин забрали читать дальше уменьшить из отеля. И так же привезли. Водители мододци и музыку поставили какую мы выбрали, на обратном пути водитель купил нам фрукты. Само катание на квадриках тоже понравилось, в пустыне на верблюдах ещё прокатились. Ни за что не нужно доплачивать.

Спасибо большое, буду советовать знакомым!!! Огромное спасибо за шикарную поездку! Все чётко организованно.

A Alexey Очень четко все организовано, прислали отдельную машину в удаленный от Хургады отель. Сама поездка на квадроциклах тоже отлично - 25 км по пустыне туда и 25 обратно, накататься можно вдоволь. Но надо иметь в виду, что это не расслабленная поездка на машинках в парке аттракционов - скорость поддерживается приличная по местами довольно неровной дороге - действительно экстрим.

С Светлана Были компанией из 7 человек, в т. ч. и дети и все-все-все остались в восторге. Времени на поездку вдоволь, была возможность и на скорости проехаться и потрястись медленно на кочках. На верблюдах тоже прокатились, чистых и ухоженных. Ничего лишнего, растягивающего экскурсию, не было. Лайки всем!

Д Дмитрий Все понравилось, очень круто. Незабываемые 50 км по пустыне. Ощущение, что поучаствовали в ралли заезде.