Экскурсии к бедуинам из Хургады

Найдено 3 экскурсии в категории «Бедуины» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Разведем костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Катание на квадроциклах: сквозь пески пустыни вы помчитесь к деревне бедуинов (25-30 км), наслаждаясь эмоциями от поездки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«На джипах мы повезем вас по пустыне в гости к ее коренным жителям — бедуинам»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    25 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
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    пустыни, пройти довольно долгий путь по ней на верблюде, днём - под голубым небом, ночью - под красивыми звездами и яркой луной. В Ваше путешествие входит: трансфер от вашего отеля до места назначения, откуда Вы поедете на верблюде до точки отдыха, не смотрела сколько по времени, но довольно долго, так, что с непривычки будут побаливать кости😂 Вам сделают отличные фотографии, напоят чаем или кофе, угостят огромной тарелкой со свежими фруктами. Если Вы едете одни, то составят компанию в беседе. Также ближе к вечеру разожгут костер, у которого можно погреться, по вашему желанию могут взять кальян. Прогулка по пустыни является именно прогулкой верхом на верблюдах. Вы никуда не будете спешить, будете только наслаждаться атмосферой. В моей поездке также была колонка и отличная музыка,которая делала поездку веселее. Очень советую данную экскурсию, если Вы желаете отдохнуть, никуда не спешить и просто наслаждаться видами и поездкой на верблюдах.

  • А
    Александра
    9 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Это было незабываемо! Спасибо Ирине за такое увлекательное приключение! Я поддерживаю все написанные ранее отзывы. Сразу видно, когда человек проводит мероприятие от души и с любовью! Было интересно и увлекательно! А еще Ирина очень приятный собеседник!
    Это было незабываемо!
  • М
    Маргарита
    10 ноября 2023
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
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    - прекрасны! В конце было замечательное шоу. Совет - одевайтесь в закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе. Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.

  • Ю
    Юлия
    7 августа 2023
    Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
    Как уже писали ранее, это не экскурсия, а активный отдых! К этому нужно быть готовыми. В сторону деревни бедуинов проехали
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    20 км с одной остановкой достаточно комфортно. В обратную, честно скажу, было сложнее, на руках мозоли. Но эмоции испытали классные. В деревне напоили чаем и прокатили на верблюде, кальяна не было, но и не до него было. Квадроцикл очень жарит ноги, мужу в носках и кроссовках было удобно, мне в сандалиях не очень, имейте это в виду. Спасибо за классный опыт организаторам!

  • R
    Roman
    15 июня 2023
    Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
    Рекомендую, все очень понравилось!
    Рекомендую, все очень понравилось!
  • Д
    Дарья
    9 декабря 2022
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
  • M
    Marina Bespalova
    11 ноября 2022
    Трехчасовое катание на квадроциклах к бедуинам
    Поездка на квадроцикле до деревни бедуинов и обратно на высокой скорости по бездорожью- организация на хорошем уровне: инструктаж, шлемы, пробный
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    прокат, очки на прокат выдают, арафатку можно купить. На трассе постоянный контроль за группой. Отличные впечатления, но трасса не прогулочная, держит в напряжении на всём маршруте.

  • Т
    Татьяна
    4 октября 2022
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Бедуины»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Бедуины" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 90. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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