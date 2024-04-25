1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Разведем костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Катание на квадроциклах: сквозь пески пустыни вы помчитесь к деревне бедуинов (25-30 км), наслаждаясь эмоциями от поездки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«На джипах мы повезем вас по пустыне в гости к ее коренным жителям — бедуинам»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина25 апреля 2024Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
- ААлександра9 апреля 2024Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
- ЮЮлия4 апреля 2024Это было незабываемо! Спасибо Ирине за такое увлекательное приключение! Я поддерживаю все написанные ранее отзывы. Сразу видно, когда человек проводит мероприятие от души и с любовью! Было интересно и увлекательно! А еще Ирина очень приятный собеседник!
- ММаргарита10 ноября 2023Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
- ЮЮлия7 августа 2023Как уже писали ранее, это не экскурсия, а активный отдых! К этому нужно быть готовыми. В сторону деревни бедуинов проехали
- RRoman15 июня 2023Рекомендую, все очень понравилось!
- ДДарья9 декабря 2022Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
- MMarina Bespalova11 ноября 2022Трехчасовое катание на квадроциклах к бедуинамПоездка на квадроцикле до деревни бедуинов и обратно на высокой скорости по бездорожью- организация на хорошем уровне: инструктаж, шлемы, пробный
- ТТатьяна4 октября 2022Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Бедуины»
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