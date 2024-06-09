Хургада — великолепный и масштабный курорт. Даже многие местные жители не знакомы со всеми его интересными локациями. На нашей обзорной 5-часовой экскурсии мы посетим самые знаковые из них.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Панорама на фоне Хургады
- Старый город
- Рыбный рынок
- Мечеть Аль-Мина
- Колоритные овощной и фруктовый рынки
- Фабрика натуральных масел
- Сувенирная лавка
- Галереи папируса
Описание экскурсии
Наша увлекательная экскурсия стартует во второй половине дня — на комфортабельном авто за вами заедет русскоязычный гид и заберёт прямо от вашего отеля. Первым делом мы направимся на панорамную точку в городе Хургада. Оттуда открывается великолепный вид на всю местность. Затем в программе посещение величественной мечети Аль-Мина – самой большой в городе. Далее перемещаемся в живописный рыбацкий район, где, по желанию, можно будет заказать свежую рыбу. Продолжим маршрут через старый город – здесь вы почувствуете настоящий дух Хургады, увидите торговлю фруктами и овощами, ощутите каждодневную жизнь горожан. В заключение посетим Музей папируса, где узнаем о техниках создания папируса в древнем Египте. Также в программе предусмотрены посещения торгового центра, дворца масел и дома кожи, где у вас будет возможность для шопинга. Завершится путешествие возвращением в ваш отель. Экскурсия рассчитана на небольшие группы: до 10 человек в микроавтобусе; и до 2 человек в легковом автомобиле, что обеспечит комфорт и возможность индивидуального подхода к каждой группе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама на фоне Хургады
- Старый город
- Рыбный рынок
- Мечеть Аль-Мина
- Колоритные овощной и фруктовый рынки
- Фабрика натуральных масел
- Сувенирная лавка
- Галереи папируса
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный автомобиль (трансфер)
Что не входит в цену
- Трансфер из Макади за доплату 15$ из Сафаги - 20$
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Время экскурсии гибкое
- Меняем по подходящее вам время. Сопровождает русскоязычный гид. Увидите все интересные места в хургаде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
11 июня в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.