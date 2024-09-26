Хургада — это не только пляжи, отели и бирюзовое море. Приглашаем вас съездить на несколько часов в исторический центр города.
Вы осмотрите мечеть Эль-Мина и коптскую церковь, погуляете по восточным рынкам и набережной с яхтами. А ещё увидите самый первый отель курорта, построенный в невероятно живописном месте.
Вы осмотрите мечеть Эль-Мина и коптскую церковь, погуляете по восточным рынкам и набережной с яхтами. А ещё увидите самый первый отель курорта, построенный в невероятно живописном месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
За 4 часа вы:
- увидите старейший отель Хургады, построенный прямо на краю мыса
- оцените современную пристань для яхт
- заглянете на колоритные рыбный и фруктовый рынки
- оцените современную мечеть Эль-Мина
- зайдете в коптскую православную церковь Святой Шенуды
А также узнаете много интересного о прошлом и настоящем Хургады!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Хургаде
Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления страны. У нас большая команда, специализирующаяся на обеспечении всех поездок в Египет и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!Задать вопрос
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