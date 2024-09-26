Знакомьтесь, Хургада

Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Хургада — это не только пляжи, отели и бирюзовое море. Приглашаем вас съездить на несколько часов в исторический центр города.

Вы осмотрите мечеть Эль-Мина и коптскую церковь, погуляете по восточным рынкам и набережной с яхтами. А ещё увидите самый первый отель курорта, построенный в невероятно живописном месте.
Знакомьтесь, Хургада
Знакомьтесь, Хургада
Знакомьтесь, Хургада
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

За 4 часа вы:

  • увидите старейший отель Хургады, построенный прямо на краю мыса
  • оцените современную пристань для яхт
  • заглянете на колоритные рыбный и фруктовый рынки
  • оцените современную мечеть Эль-Мина
  • зайдете в коптскую православную церковь Святой Шенуды

А также узнаете много интересного о прошлом и настоящем Хургады!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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