Хургада - это не только отели, но и город с богатой историей и культурой.
На этой индивидуальной экскурсии гости увидят первый отель «Шератон», набережную с панорамными видами, порт с яхтами, крупнейшую
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальный взгляд на Хургаду
- 🚗 Комфортная поездка на авто
- 🕌 Посещение крупнейшей мечети
- ⛪ Коптская церковь Святого Шенуды
- 🍽️ Свежие морепродукты на рынке
- 📜 Истории о прошлом и настоящем
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Хургаде - с октября по февраль. В это время температура комфортная, а влажность минимальна, что делает прогулки приятными. В марте и апреле также можно насладиться поездкой, но стоит учесть, что температура начинает повышаться. Ноябрь особенно хорош, так как туристов меньше, а погода всё ещё отличная для экскурсий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Первый отель Хургады «Шератон»
- Набережная
- Порт
- Мечеть Эль-Мина
- Рыбный рынок
- Церковь Святого Шенуды
- Фруктовый рынок
Описание экскурсии
Вы увидите:
- первый отель Хургады «Шератон» — необычное здание в форме шара. Отель закрыт с 1997 года.
- набережную — отсюда открывается панорама города.
- порт — с роскошными яхтами.
- мечеть Эль-Мина — крупнейшую в Хургаде.
- рыбный рынок — тут вам приготовят блюда из свежих морепродуктов.
- церковь Святого Шенуды — коптскую православную церковь.
- фруктовый рынок — с местным восточным колоритом.
Гид расскажет:
- об истории и этапах развития Хургады.
- временах, когда на её территории жили британские нефтяники.
- строительстве военной базы совместно с армией Советского Союза.
- религиях Египта, местных обычаях и традициях.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Accent (если вас 1–3 человека) или Toyota Hiace (если вас 3–10 человек).
- Заберём вас из отелей в Сахл-Хашиш, Макади и Эль Гуна за дополнительную плату $20 (1-3 чел.), $30 (4-10 чел.); из отелей в Сафаге — $30 (1-3 чел.), $40 (4-10 чел.).
- Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 178 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Иван
16 авг 2025
Ездили вдвоем с сыном. После этой экскурсии решил по возможности всегда брать индивидуальные. Гид Екатерина - очень интеллигентная и приятная в общении. Без спешки, суеты, в комфортном автомобиле с кондиционером
Дата посещения: 16 августа 2025
О
Ольга
31 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, там и реальную жизнь простых жителей. Особое впечатление произвел рыбный и фруктовый рынок. Екатерина, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию.
Р
Роман
24 окт 2025
Отличная экскурсия, чтобы разнообразить типичный отельный отдых в Хургаде. Гид Екатерина интересно рассказала про историю города, показала все его основные достопримечательности, спасибо ей ещё раз.
М
Марина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия по Хургаде с гидом Екатериной! Хургаду нельзя назвать красивым городом, но атмосфера здесь создается не красивыми фасадами, а колоритом, историей и уникальными мелочами. Спасибо Екатерине, что она это всё нам показала и рассказала!
Т
Татьяна
12 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия!)
Было интересно, ответили на все вопросы, дали рекомендации))
М
Маргарита
1 сен 2025
Отличная экскурсия, все очень хорошо и комфортно организовано. Много интересных локаций, которые позволили познакомиться, как протекает жизнь людей в Хургаде ❤️
Г
Гузель
30 авг 2025
Спасибо Екатерине за такую замечательную экскурсию по Хургаде,всем рекомендую,очень много узнали интересного,и еще в первый раз в жизни попробовала кактусы,такое в отеле не подают 😃
О
Ольга
10 авг 2025
Экскурсия и гид Екатерина очень понравилась, ожидание и реальность совпала, время пролетело незаметно.
Анастасия
6 авг 2025
Экскурсию проводила Екатерина - прекрасный гид и очень приятный собеседник ☺️ Организованно все отлично: с нами сразу связывались и оперативно отвечали на все вопросы. Маршрут действительно интересный: от самых красивых мест до традиционной жизни. Благодаря перемещению на машине между точками жара переносилась легко, все прошло очень комфортно.
Очень рекомендую.
О
Ольга
25 июл 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Кате. Лаконично, интересно, понятно, ненапряжно… Увидели все самые значимые места Хургады. Впечатление о жизни города сложилось. Ездили втроем, автомобиль-миниавтобус. Приятная атмосфера, кондиционер, замечательный водитель. На рынке купили фрукты. Просто божественный вкус! Спасибо за помощь в выборе.
Я
Яна
24 июл 2025
В части организации все отлично: нам оперативно отвечали, по нашей просьбе сменили дату / скорректировали
Приехали к отелю и забрали вовремя, провезли по всем заявленным местам.
Всю поездку сопровождала гид Екатерина.
Но за
Ваэль
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания в части информационного наполнения.
Мы стремимся делать
В
Виктория
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали по значимым местам Хургады. Гид Екатерина и Ваэль рассказывали очень интересно, экскурсия полностью на русском языке. Мы остались очень довольны, никаких навязчивых магазинов от гидов, только исторические места. Все как мы и хотели😍Спасибо большое!
Ольга
2 июл 2025
Екатерина - приятная, деликатная в общении женщина. Экскурсия отличная. Посмотрели город, окунулись в его атмосферу.
Получили много любопытной информации: исторические сведения, житейские особенности. Спасибо 🌸
Получили много любопытной информации: исторические сведения, житейские особенности. Спасибо 🌸
Мария
22 июн 2025
Спасибо большое Кате и Ваэлю. Отлично провели время, посмотрели город, сделали красивые фотографии. Очень приятные комфортные люди. Были в портах, погуляли в Марине, заехали на рынки и в мечеть. Отличное семейное времяпрепровождение. Все спокойно, в своем темпе, гораздо лучше чем с автобусом туристов. Очень советуем.
О
Ольга
22 июн 2025
Отличный гид, комфорт и масса интересного! Отличная экскурсия для всей семьи.
Остались в полном восторге от индивидуальной экскурсии по Хургаде! Всё было организовано просто прекрасно. Нас комфортно возили на микроавтобусе с
