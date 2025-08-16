Хургада - это не только отели, но и город с богатой историей и культурой.На этой индивидуальной экскурсии гости увидят первый отель «Шератон», набережную с панорамными видами, порт с яхтами, крупнейшую

мечеть Эль-Мина и другие интересные места. Гид расскажет о развитии города, британских нефтяниках и строительстве военной базы. Туристы смогут попробовать блюда из свежих морепродуктов на рыбном рынке и окунуться в местный колорит на фруктовом рынке. Это уникальная возможность увидеть Хургаду с другой стороны

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для экскурсии по Хургаде - с октября по февраль. В это время температура комфортная, а влажность минимальна, что делает прогулки приятными. В марте и апреле также можно насладиться поездкой, но стоит учесть, что температура начинает повышаться. Ноябрь особенно хорош, так как туристов меньше, а погода всё ещё отличная для экскурсий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.