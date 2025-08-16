Мои заказы

От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде

Погрузитесь в атмосферу Хургады, узнав её историю и современность. Посетите уникальные места, которые не увидите в групповых турах
Хургада - это не только отели, но и город с богатой историей и культурой.

На этой индивидуальной экскурсии гости увидят первый отель «Шератон», набережную с панорамными видами, порт с яхтами, крупнейшую
мечеть Эль-Мина и другие интересные места. Гид расскажет о развитии города, британских нефтяниках и строительстве военной базы.

Туристы смогут попробовать блюда из свежих морепродуктов на рыбном рынке и окунуться в местный колорит на фруктовом рынке. Это уникальная возможность увидеть Хургаду с другой стороны

5
30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальный взгляд на Хургаду
  • 🚗 Комфортная поездка на авто
  • 🕌 Посещение крупнейшей мечети
  • ⛪ Коптская церковь Святого Шенуды
  • 🍽️ Свежие морепродукты на рынке
  • 📜 Истории о прошлом и настоящем

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Хургаде - с октября по февраль. В это время температура комфортная, а влажность минимальна, что делает прогулки приятными. В марте и апреле также можно насладиться поездкой, но стоит учесть, что температура начинает повышаться. Ноябрь особенно хорош, так как туристов меньше, а погода всё ещё отличная для экскурсий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде© Ваэль
От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде© Ваэль
От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде© Ваэль
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Первый отель Хургады «Шератон»
  • Набережная
  • Порт
  • Мечеть Эль-Мина
  • Рыбный рынок
  • Церковь Святого Шенуды
  • Фруктовый рынок

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • первый отель Хургады «Шератон» — необычное здание в форме шара. Отель закрыт с 1997 года.
  • набережную — отсюда открывается панорама города.
  • порт — с роскошными яхтами.
  • мечеть Эль-Мина — крупнейшую в Хургаде.
  • рыбный рынок — тут вам приготовят блюда из свежих морепродуктов.
  • церковь Святого Шенуды — коптскую православную церковь.
  • фруктовый рынок — с местным восточным колоритом.

Гид расскажет:

  • об истории и этапах развития Хургады.
  • временах, когда на её территории жили британские нефтяники.
  • строительстве военной базы совместно с армией Советского Союза.
  • религиях Египта, местных обычаях и традициях.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Accent (если вас 1–3 человека) или Toyota Hiace (если вас 3–10 человек).
  • Заберём вас из отелей в Сахл-Хашиш, Макади и Эль Гуна за дополнительную плату $20 (1-3 чел.), $30 (4-10 чел.); из отелей в Сафаге — $30 (1-3 чел.), $40 (4-10 чел.).
  • Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 178 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Ольга)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Ольга)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Ольга)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Ольга)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Ольга)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Ольга)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Марина)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Марина)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Марина)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Марина)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Маргарита)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Маргарита)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Гузель)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Гузель)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Анастасия)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Анастасия)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Анастасия)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Анастасия)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Виктория)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Виктория)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Виктория)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Виктория)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Виктория)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Мария)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Мария)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Александр)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Александр)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Александр)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Александр)От рыбацкого посёлка до туристического курорта: обзорная экскурсия по Хургаде (Александр)
И
Иван
16 авг 2025
Ездили вдвоем с сыном. После этой экскурсии решил по возможности всегда брать индивидуальные. Гид Екатерина - очень интеллигентная и приятная в общении. Без спешки, суеты, в комфортном автомобиле с кондиционером
посетили основные знаковые места Хургады - набережную, мечеть, старый город, христианский храм. Посмотрели рыбный и мясной рынки, куда сами мы бы никогда не догадались сходить - а посмотреть там есть на что, и не обязательно что-то покупать. Получили много информации о местном быте, как живут и местные и приезжие и т.п.
Нисколько не устали. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Екатерине огромный респект и искренняя благодарность!!!

Дата посещения: 16 августа 2025
О
Ольга
31 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, там и реальную жизнь простых жителей. Особое впечатление произвел рыбный и фруктовый рынок. Екатерина, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию.
Нам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, тамНам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, тамНам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, тамНам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, тамНам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, тамНам очень понравилась экскурсия по Хургаде. Аутентично и очень колоритно. Можно увидеть как дорогие районы, там
Р
Роман
24 окт 2025
Отличная экскурсия, чтобы разнообразить типичный отельный отдых в Хургаде. Гид Екатерина интересно рассказала про историю города, показала все его основные достопримечательности, спасибо ей ещё раз.
М
Марина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия по Хургаде с гидом Екатериной! Хургаду нельзя назвать красивым городом, но атмосфера здесь создается не красивыми фасадами, а колоритом, историей и уникальными мелочами. Спасибо Екатерине, что она это всё нам показала и рассказала!
Замечательная экскурсия по Хургаде с гидом Екатериной! Хургаду нельзя назвать красивым городом, но атмосфера здесь создаетсяЗамечательная экскурсия по Хургаде с гидом Екатериной! Хургаду нельзя назвать красивым городом, но атмосфера здесь создаетсяЗамечательная экскурсия по Хургаде с гидом Екатериной! Хургаду нельзя назвать красивым городом, но атмосфера здесь создаетсяЗамечательная экскурсия по Хургаде с гидом Екатериной! Хургаду нельзя назвать красивым городом, но атмосфера здесь создается
Т
Татьяна
12 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия!)
Было интересно, ответили на все вопросы, дали рекомендации))
М
Маргарита
1 сен 2025
Отличная экскурсия, все очень хорошо и комфортно организовано. Много интересных локаций, которые позволили познакомиться, как протекает жизнь людей в Хургаде ❤️
Отличная экскурсия, все очень хорошо и комфортно организовано. Много интересных локаций, которые позволили познакомиться, как протекаетОтличная экскурсия, все очень хорошо и комфортно организовано. Много интересных локаций, которые позволили познакомиться, как протекает
Г
Гузель
30 авг 2025
Спасибо Екатерине за такую замечательную экскурсию по Хургаде,всем рекомендую,очень много узнали интересного,и еще в первый раз в жизни попробовала кактусы,такое в отеле не подают 😃
Спасибо Екатерине за такую замечательную экскурсию по Хургаде,всем рекомендую,очень много узнали интересного,и еще в первый разСпасибо Екатерине за такую замечательную экскурсию по Хургаде,всем рекомендую,очень много узнали интересного,и еще в первый раз
О
Ольга
10 авг 2025
Экскурсия и гид Екатерина очень понравилась, ожидание и реальность совпала, время пролетело незаметно.
Анастасия
Анастасия
6 авг 2025
Экскурсию проводила Екатерина - прекрасный гид и очень приятный собеседник ☺️ Организованно все отлично: с нами сразу связывались и оперативно отвечали на все вопросы. Маршрут действительно интересный: от самых красивых мест до традиционной жизни. Благодаря перемещению на машине между точками жара переносилась легко, все прошло очень комфортно.
Очень рекомендую.
Экскурсию проводила Екатерина - прекрасный гид и очень приятный собеседник ☺️ Организованно все отлично: с намиЭкскурсию проводила Екатерина - прекрасный гид и очень приятный собеседник ☺️ Организованно все отлично: с намиЭкскурсию проводила Екатерина - прекрасный гид и очень приятный собеседник ☺️ Организованно все отлично: с намиЭкскурсию проводила Екатерина - прекрасный гид и очень приятный собеседник ☺️ Организованно все отлично: с нами
О
Ольга
25 июл 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Кате. Лаконично, интересно, понятно, ненапряжно… Увидели все самые значимые места Хургады. Впечатление о жизни города сложилось. Ездили втроем, автомобиль-миниавтобус. Приятная атмосфера, кондиционер, замечательный водитель. На рынке купили фрукты. Просто божественный вкус! Спасибо за помощь в выборе.
Я
Яна
24 июл 2025
В части организации все отлично: нам оперативно отвечали, по нашей просьбе сменили дату / скорректировали
Приехали к отелю и забрали вовремя, провезли по всем заявленным местам.
Всю поездку сопровождала гид Екатерина.
Но за
экскурсию мы ничего особо не узнали о Хургаде, ее истории и обычаях, даже о том, что указано в экскурсии:
об истории и этапах развития Хургады
временах, когда на её территории жили британские нефтяники
строительстве военной базы совместно с армией Советского Союза
религиях Египта, местных обычаях и традициях)
Когда брали экскурсию, с учетом того что 2 человека из нас были в Египте впервые, ожидали больше рассказа о городе и стране, приходя к мечети/храму- о его истории и религии, а его не было(
получилось, что нам приходилось больше спрашивать, чтоб хоть какие-то факты узнавать.

Ваэль
Ваэль
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания в части информационного наполнения.

Мы стремимся делать
каждую поездку интересной и познавательной, и ваш комментарий помогает нам становиться лучше. Мы уже взяли ваше замечание в работу и будем стремиться усилить акцент на исторических и культурных фактах в ходе экскурсии.
Нам очень важно, чтобы каждый гость получил максимум впечатлений и полезной информации.

В
Виктория
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали по значимым местам Хургады. Гид Екатерина и Ваэль рассказывали очень интересно, экскурсия полностью на русском языке. Мы остались очень довольны, никаких навязчивых магазинов от гидов, только исторические места. Все как мы и хотели😍Спасибо большое!
Прекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали поПрекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали поПрекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали поПрекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали поПрекрасная экскурсия. Ездили 2взр и 2 детей. Нас забрали из отеля на комфортном авто, проехали по
Ольга
Ольга
2 июл 2025
Екатерина - приятная, деликатная в общении женщина. Экскурсия отличная. Посмотрели город, окунулись в его атмосферу.
Получили много любопытной информации: исторические сведения, житейские особенности. Спасибо 🌸
Мария
Мария
22 июн 2025
Спасибо большое Кате и Ваэлю. Отлично провели время, посмотрели город, сделали красивые фотографии. Очень приятные комфортные люди. Были в портах, погуляли в Марине, заехали на рынки и в мечеть. Отличное семейное времяпрепровождение. Все спокойно, в своем темпе, гораздо лучше чем с автобусом туристов. Очень советуем.
Спасибо большое Кате и Ваэлю. Отлично провели время, посмотрели город, сделали красивые фотографии. Очень приятные комфортныеСпасибо большое Кате и Ваэлю. Отлично провели время, посмотрели город, сделали красивые фотографии. Очень приятные комфортные
О
Ольга
22 июн 2025
Отличный гид, комфорт и масса интересного! Отличная экскурсия для всей семьи.

Остались в полном восторге от индивидуальной экскурсии по Хургаде! Всё было организовано просто прекрасно. Нас комфортно возили на микроавтобусе с
отличным кондиционером – в египетскую жару это было настоящим спасением. Наш гид был замечательным: очень добрый, внимательный и интересный рассказчик. Особенно хочется отметить его чуткое отношение к детям – он уделял им внимание, рассказывал понятно и увлекательно, что сделало экскурсию комфортной для всей семьи. Видно, что гид отлично знает и искренне любит Египет. Он поделился массой увлекательных фактов о Хургаде, Красном море, местных традициях и природе страны. Особенно нас впечатлила посещенная мечеть. Отлично провели время на фруктовом рынке – гид лично помог выбрать самые вкусные и спелые фрукты. Благодаря ему мы узнали очень много нового! Всем, особенно семьям с детьми, кто хочет увидеть настоящую Хургаду и узнать о Египте гораздо больше, чем на пляже, настоятельно рекомендуем эту экскурсию. Комфортно, познавательно и без всякой суеты.

Входит в следующие категории Хургады

