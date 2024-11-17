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Сокровища моря и земли в Хургаде
Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
«Рыбный рынок, где продают свежий улов из Красного моря»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
85$60 за человека
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3.5 часа
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Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
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«Посетите популярные торговые центры»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
11$9 за человека
3.5 часа
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Хургада - жизнь других
Заглянуть на рыбный рынок и в кружевную мечеть и выяснить, как живут местные
«Рыбный рынок — запах может быть не самым манящим, но обидно пропустить эту знаковую достопримечательность Хургады»
Завтра в 09:30
10 дек в 10:00
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ммария17 ноября 2024Организация экскурсии на высоте: списались, изменили время на удобное нам, перед экскурсией каждому предложили бутылочку воды и сок. Сама экскурсия
- ЕЕкатерина4 ноября 2024Уже 2 раз пользуемся услугой Руби как гида. Замечательно передает информацию, являясь египтянкой, отлично владеет русским языком. Охотно отвечает на все возникающие
- ССергей23 июля 2024Завезли в сувенирную лавку и фабрику масел где цены в несколько раз выше, чем на рынке сувениры и масло чем в аптеке
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
- ААнна29 апреля 2024Покатали по магазинам и на набережную , большего ожидать не стоит))
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Шопинг»
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