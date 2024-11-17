Шопинг в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Хургаде, цены от $9, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Сокровища моря и земли в Хургаде
На машине
скидка
29%
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища моря и земли в Хургаде
Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
«Рыбный рынок, где продают свежий улов из Красного моря»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
85$60 за человека
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
На машине
скидка
18%
4 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Посетите популярные торговые центры»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
11$9 за человека
Хургада - жизнь других
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Хургада - жизнь других
Заглянуть на рыбный рынок и в кружевную мечеть и выяснить, как живут местные
«Рыбный рынок — запах может быть не самым манящим, но обидно пропустить эту знаковую достопримечательность Хургады»
Завтра в 09:30
10 дек в 10:00
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    мария
    17 ноября 2024
    Сокровища моря и земли в Хургаде
    Организация экскурсии на высоте: списались, изменили время на удобное нам, перед экскурсией каждому предложили бутылочку воды и сок. Сама экскурсия
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    очень понравилась, прошла в неспешном комфортном для нас темпе. Гид Ахмед все очень интересно и подробно нам рассказал, ответил на все вопросы и учел наши пожелания, отдельное спасибо ему за угощение изумительным соком из тросника.

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2024
    Сокровища моря и земли в Хургаде
    Уже 2 раз пользуемся услугой Руби как гида. Замечательно передает информацию, являясь египтянкой, отлично владеет русским языком. Охотно отвечает на все возникающие
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    вопросы и исторические и вопросы менталитета и особенности организации обычной жизни населения. Грамотно и последовательно составлены экскурсии. Объясняет имеет ли смысл посещение дополнительных экскурсионных мест встречающихся на пути. С любовью относиться к своей профессии. Работает по всем знаковым достопримечательностям страны Египет. Добра, вежлива, отзывчива, корректна. Рекомендую!

  • С
    Сергей
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Завезли в сувенирную лавку и фабрику масел где цены в несколько раз выше, чем на рынке сувениры и масло чем в аптеке
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
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  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Покатали по магазинам и на набережную , большего ожидать не стоит))

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища моря и земли в Хургаде
  2. Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
  3. Хургада - жизнь других
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в декабре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 60 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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