Экскурсии по мечетям и соборам Хургады

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических
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    мест. Посетили новый исторический музей в Хургаде - очень неплохой, не супер богатая коллекция - но достойная, учитывая, что это все-таки Хургада, а не Каир! Гуляли по набережной, были на рыбном и фруктовом рынках (must have), пили настоящий кофе, посетили мечеть, очень довольны выбором экскурсии! Настоятельно рекомендую!

    Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых
  • Г
    Геля
    16 апреля 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не хотелось. Отдых набирал свою
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    силу, мысли приходили в порядок) Подумала, что без представления о городе, впечатления будут не полными. Очень поздно забронировала экскурсию и гид оперативно подтвердил. Экскурсия индивидуальная, время и маршрут могут быть подстроены под ваши пожелания. Мохамед отлично говорит по русски, глубоко владеет материалом. Хургада - скромный городок, основные же локации мы посетили, представление о городе есть! Впечатления только положительные!

    В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего неВ Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего неВ Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего неВ Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не
  • А
    Александра
    2 апреля 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    Отличная короткая, но познавательная экскурсия. Приятный интеллигентный гид - рекомендую!
  • А
    Анастасия
    5 мая 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме
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    вас никого больше забирать не будут, наверное, не стоит ездить на групповые Из отеля нас забрал представитель на машине, довез до места встречи автобуса, посадил - все супер 😊 Автобусы комфортабельные экскурсионные, с кондиционером и кучей места для ног даже высоким парням Экскурсовод крутой, на все вопросы отвечал Хотелось бы, конечно, больше сопровождения по храмам и больше информации что тут, что там Но вполне понятно, что время ограничено, так что претензий нет Имейте ввиду, что все достопримечательности под открытым небом и 27 апреля жара уже была +38С, одевайтесь закрыто и обязательно на голову что-то Я мечтала увидеть Тутанхамона и мы взяли доп вход в его гробницу 15$ на человека Она самая небогатая, но я шла из-за мумии Помимо него вход еще в гробницы Рамзесов I, IV, IX ❗️Единственный нюанс - я понимаю, что это специально, но это не очень приятно. Экскурсия на Банановый остров вклинивают между экскурсиями как бы и если ты отказываешься - сиди в автобусе на парковке где-то час Мы ездили, но восторга нет: банановые деревья, деревья апельсина, манго. Кормили теми же фруктами, что есть в отеле И только жалость вызывает крокодил в небольшом резервуаре и бедные обезьянки в клетке Лучше вообще убрать это Банановый остров из экскурсии

  • И
    Ирина
    7 апреля 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Апрель 2023 года. Экскурсия насыщенная, детям до 10 лет сложно, погода в Люксоре в это время 30+, берите крем от
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    загара или одежду с длинным рукавом. Гид- Джордан, очень веселый. Группу называл: Джоржева группа, облико морали🙂. Берите с собой мелкие доллары.

  • M
    Maxim
    10 февраля 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Всё прошло ок. Логистика топ, несмотря на сборы туристов, пересадки, рассадки по разным автобусам и длинные перегоны. Экскурсовод топ, отработал на 146%

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Мечети и Соборы»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 72. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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