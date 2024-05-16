1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- ААлександра8 мая 2024Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических
- ГГеля16 апреля 2024В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не хотелось. Отдых набирал свою
- ААлександра2 апреля 2024Отличная короткая, но познавательная экскурсия. Приятный интеллигентный гид - рекомендую!
- ААнастасия5 мая 2023Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме
- ИИрина7 апреля 2023Апрель 2023 года. Экскурсия насыщенная, детям до 10 лет сложно, погода в Люксоре в это время 30+, берите крем от
- MMaxim10 февраля 2023Всё прошло ок. Логистика топ, несмотря на сборы туристов, пересадки, рассадки по разным автобусам и длинные перегоны. Экскурсовод топ, отработал на 146%
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Мечети и Соборы»
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