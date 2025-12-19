Пройдите путь древнеегипетской архитектуры от первых ступенчатых пирамид Джоссера в Саккаре до чудес света Гизы! Вы увидите подземный Серапеум, раскроете тайны пирамид Унаса и насладитесь панорамами Гизы. А гид расскажет о строительстве чудес света, загробной жизни, символах и верованиях.
Описание экскурсии
1:30–2:00 — выезд из Хургады
Комфортный минивэн с кондиционером и опытный гид, который настроит вас на день открытий и поделится тайнами Древнего Египта.
7:30–11:30 — Саккара
- Ступенчатая пирамида Джоссера — первый каменный монумент в истории человечества
- Пирамида Унаса — с текстами на стенах
- Серапеум — подземный некрополь со священными быками Аписами
11:30–12:30 — переезд в Гизу
Гид расскажет о переходе от первых ступенчатых пирамид к величественным пирамидам Гизы.
12:30–13:30 — обед
14:00–16:00 — пирамиды Гизы и Великий Сфинкс
- Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — инженерное чудо Древнего Египта
- Великий Сфинкс — хранитель тысячелетних тайн
- Панорамная площадка — лучшие виды и фотографии
16:00–21:30 — возвращение в Хургаду
Вы узнаете:
- Зачем фараоны изменяли форму гробниц: от мастаб и ступеней — к идеальной пирамиде
- Почему в пирамиде Унаса оставили древние тексты — и что они означают
- Для чего был построен таинственный Серапеум и какие загадки до сих пор не разгаданы
- Как египтяне перемещали и устанавливали многотонные блоки
- Что символизируют пирамиды и Сфинкс — и почему эти образы живут до сих пор
- Как менялись верования и представления о загробной жизни вместе с архитектурой пирамид
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе с кондиционером и двумя водителями
- Никаких остановок по магазинам — только история и памятники
- За день до экскурсии нам понадобятся фотографии ваших паспортов, чтобы получить разрешение на выезд из Хургады
- Возьмите с собой завтрак из отеля
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Саккара (Джосер + Унас + Серапеум) — ~$22
- Пирамиды Гизы — ~$12
- Вход внутрь пирамиды Хеопса — $20 (по желанию)
- Вход внутрь пирамид Хефрена или Микерина — $6 взрослый, $3 — детский 4–11 лет, до 4 лет бесплатно
- Обед — $7–10 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 225 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
Да, придётся пожертвовать сном, но как иначе увидеть легендарные Гизу, Саккару и Дахшур?
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:00
$370
$435 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады
Уникальная возможность посетить Каир из Хургады всего за один день! Пирамиды, Сфинкс и музей ждут вас без утомительных поездок на автобусе
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 05:30
Завтра в 04:30
от $900 за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 2 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы - из Хургады
Увидеть главное, узнать о самом важном
Начало: Из любой точки Хургады
Сегодня в 06:00
Завтра в 08:00
$385
$550 за всё до 2 чел.