Пройдите путь древнеегипетской архитектуры от первых ступенчатых пирамид Джоссера в Саккаре до чудес света Гизы! Вы увидите подземный Серапеум, раскроете тайны пирамид Унаса и насладитесь панорамами Гизы. А гид расскажет о строительстве чудес света, загробной жизни, символах и верованиях.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

1:30–2:00 — выезд из Хургады

Комфортный минивэн с кондиционером и опытный гид, который настроит вас на день открытий и поделится тайнами Древнего Египта.

7:30–11:30 — Саккара

Ступенчатая пирамида Джоссера — первый каменный монумент в истории человечества

Пирамида Унаса — с текстами на стенах

Серапеум — подземный некрополь со священными быками Аписами

11:30–12:30 — переезд в Гизу

Гид расскажет о переходе от первых ступенчатых пирамид к величественным пирамидам Гизы.

12:30–13:30 — обед

14:00–16:00 — пирамиды Гизы и Великий Сфинкс

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — инженерное чудо Древнего Египта

Великий Сфинкс — хранитель тысячелетних тайн

Панорамная площадка — лучшие виды и фотографии

16:00–21:30 — возвращение в Хургаду

Вы узнаете:

Зачем фараоны изменяли форму гробниц: от мастаб и ступеней — к идеальной пирамиде

Почему в пирамиде Унаса оставили древние тексты — и что они означают

Для чего был построен таинственный Серапеум и какие загадки до сих пор не разгаданы

Как египтяне перемещали и устанавливали многотонные блоки

Что символизируют пирамиды и Сфинкс — и почему эти образы живут до сих пор

Как менялись верования и представления о загробной жизни вместе с архитектурой пирамид

Организационные детали

Поедем на микроавтобусе с кондиционером и двумя водителями

Никаких остановок по магазинам — только история и памятники

За день до экскурсии нам понадобятся фотографии ваших паспортов, чтобы получить разрешение на выезд из Хургады

Возьмите с собой завтрак из отеля

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы