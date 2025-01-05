Поездка в Каир в мини-группе

Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не любите огромные групповые туры,
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то эта экскурсия для вас. С нами путешествует группа до 9 человек.

За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе.

4.7
66 отзывов
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Поездка в Каир в мини-группе
Ближайшие даты:
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Время начала: 01:30, 02:00

Описание экскурсии

Давайте на один день оставим курорты и отправимся в путешествие по истории Древнего Египта. Нашей главной целью станет Каир. Эта экскурсия для тех, кто не любит огромные групповые туры. С нами путешествует группа до 9 человек. По истории Древнего Египта Как только мы доберемся до Каира, мы отправимся на прогулку по залам Национального египетского музея. Здесь хранятся более 150 тысяч экспонатов — древние мумии, вещи из гробницы Тутанхамона, маска юного фараона и не только. А далее мы отправимся в Гизу. Вы увидите главный символ Египта — Пирамиды и Сфинкс. Об этих постройках ходят множество легенд. До сих пор неизвестно, как они были построены! Если у вас останутся силы, вы сможете отправиться на прогулку по Нилу. Варианты программы • Все включено — программа рассчитана на 19 часов с дорогой. Все входные билеты входят в стоимость.

• Без входных билетов — программа рассчитана на 22 часа с дорогой. Помимо пирамид и Египетского музея вас ждет экскурсия по музею папируса. Входные билеты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой:

  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
  • Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
  • Сообщите Организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции.

Воскресенье, вторник и четверг в 02:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$80
Детский от 6 до 11 лет$40
Детский до 5 лет$30
Взрослый$85
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Египетский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс
  • Каир
Что включено
  • Входные билеты во все достопримечательности по программе
  • Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире
  • Страхование жизни
Что не входит в цену
  • Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна и Сафага за доплату
  • Водная прогулка по реке Нил - 10 $/чел.
  • Напитки в ресторане во время обеда
  • Осмотр внутренних помещений пирамид
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Экскурсия длится около 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек
  • Не забудьте взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки
  • Обязательно сообщить гиду номер комнаты и обязательно прислать фотографию паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 66 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
5 янв 2025
Экскурсия просто супер. За 1 день увидете пирамиды и самые интересные экспонаты музея. Гида зовут Мустафа - он отлично все рассказывает и его реально интересно слушать. Не накидывает нформации, и
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даёт время походить и посмотреть самостоятельно.
Что не понравилось: в описании тура я не нашел, что мы будем заезжать в магазины, а мы заезжали и потратили на них в сумме час. Один магазин с парпирусами, есть заезд на базар и магазин эфирных масел. Там везде злой ценник для туриста. Ещё прогулка по реке есть в программе - она занимает минут 15, стоит 10 долларов. Мне кажется, того не стоит, ничего интересного не увидите.
А вот если не катались на верблюдах, то гид предложит прокатиться (предложит гид, сами с местными не договаривайтесь никогда!). Поездка на верблюде по пустыне вдоль пирамид очень атмосферная получилась, мне понравилось. Стоит 10 долларов.
Дорога в одну сторону будет минимум 7 часов со всеми остановками (забрать всех из отелей, полицейские посты и туалет).
В общем, несмотря на нюансы, экскурсия, которую нам провел Мустафа, нам очень понравилась и мы остались под хорошим впечатлением.

В
2 июн 2024
Очень здорово, красиво и интересно, детей точно не стоит брать, дорога тяжело переносится.
З
1 апр 2024
Очень хорошая, комфортная экскурсия! От начала до конца только позитивные эмоции! Спасибо гиду Хакиму за суперскую экскурсию и очень внимательный подход к каждому туристу! Рекомендую!
Т
10 янв 2024
Экскурсия понравилась, я бы конечно исключила из нее заезд в магазин папируса и масел, лучше больше времени в Каирском музее провести. Но в остальном было все супер. Водители забрали из отеля во время, гид был очень внимательный и показывал локации где меньше туристов и лучше фотографии. Однозначно стоит своих денег.
Я
28 ноя 2023
Ездили в Каир из Хургады 26.11.23.
К трансферу, гиду, программе вопросов нет. Организация хорошая, все четко и слаженно. Переезд для меня был тяжелый (долгий) туда и обратно,
Гид Хаким отличный гид. Показал самые топовые места для фото, сфотографировал. В общем, экскурсию рекомендую!
А
22 ноя 2023
Считаю, что отдыхать в Египте и не посетить пирамиды -это преступление. Эта экскурсия является важным дополнение в знакомстве с древнеегипетской культурой. Экскурсия началась с посещения каирского музея. Большой музей, много
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экспонатов. Особенно поразила коллекция антиквариата из гробницы Тутанхамона. Думаю люди,далекие от истории, будут в шоке от этих артефактов и как они сохранились. Чуткий и приятный гид Хаким рассказал много интересных фактов о жизни фараонов. После музея нас повезли в Гизу к пирамидам. И это непередаваемое впечатление. Прошу Вас, обязательно зайдите внутрь пирамиды Хеопса. Такого вы нигде больше не увидите. Тайник, в гигантской парамиде, который был нетронутым более 3000 лет. Это потрясает воображение, несмотря на то, что внутри ничего нет и даже мумия самого Хеопса там никогда не находили. После пирамид и сфинкса нам показали, как изготавливают папирус. Было интересно это узнать. Спасибо организаторам за такую сбалансированную, полезную и интересную программу.

Е
13 окт 2023
H
9 окт 2023
Очень благодарна организаторам экскурсии. . Да, дорога по времени очень долгая, до Каира и обратно примерно 14 час. На комфортабельном микроавтобусе. Остановки были длительные, долго ждали водителей… Главное началось в
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Каире, когда мы встретились с гидом Хакимом. Это прекрасный знаток истории своей страны. Чудесный экскурсовод, лёгкий в общении, умеющий шутить и понимающий юмор… Хаким был всегда рядом в течение всего дня. Спасибо Вам, Хаким!

Ю
11 сен 2023
Экскурсия очень понравилась! Отличный гид Хаким. Рассказывает все интересно, отвечает на все вопросы, ничего лишнего, все по делу, ничего не навязывает. Профессионал и как человек приятный. Из недочётов - слишком много времени уделено магазинам. На два магазина уходит где то полтора часа. Лучше это время уделить какой нибудь достопримечательности!
Н
30 авг 2023
Спасибо, нашему прекрасному гиду Хакиму. Очень интересно и подробно все нам рассказывал, очень внимательный и классный. Очень удобно небольшой группой ездить, не нужно ждать пока 30 человек в туалет сходят, сувениры купят и тд. Автобус удобный, кондер работал отлично и не слишком холодно и не жарко, было 2 водителя, они менялись. Вобщем все отлично.
Е
2 авг 2023
В целом всё понравилось. Гид Хаким - молодец, всё подсказал как надо.
Водители опоздали на 50 минут, всё это время мы сидели на ресепшн в неведении, так как менеджер Ирина не
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брала трубку и не отвечала на сообщения в WhatsApp. Этот момент не хило подпортил впечатление о сервисе. Так же не понял для чего мы своей мини группой ждали водителей целый час в кафе на обратном пути, когда нам всем нужно было лишь сходить в туалет. Ровно из за этого мы опоздали на ужин в отеле (всего на 10мин).

N
28 июл 2023
Огромная благодарность гиду Хасиму, он присоединился к нам в Каире. Интересно рассказывал в музее и на пирамидах, показывал выгодные ракурсы для фото. Из Хургады добирались на микроавтобусе, все туристы были
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русские, а оба водителя нет. Это не очень удобно, часто в дороге мы оставались в неведении, так как до Каира есть несколько остановок на постах и мы просто стояли, не понимая что происходит. Зная это заранее, было бы гораздо спокойнее!

D
17 июл 2023
Экскурсия отличная, спасибо Хасиму за сопровождение и рассказы! Всё четко, стоит своих денег. Спасибо водителю что вернул оставленный в микроавтобусе телефон! И вообще он крутой)
Из минусов: привозят в непонятные магазины
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масел и папируса - чувство развода. Организаторы при этом говорят прямо и не навязывают. Лучше бы завозили в норм торговые центры с норм сувенирами. Обед такой себе, можно сделать лучше - газировка по 3$ это бред. Дайте больше времени в сувенирной лавке в музее, она норм.

С
5 июл 2023
Это, конечно, тяжелая экскурсия в плане длительности, но впечатлений море, увидеть историю своими глазами - это бесценно. Замечательный гид Хаким, он рассказывает все очень интересно и грамотно. Всем советую!
A
3 июл 2023
В целом неплохо. Менеджер Ирина быстро связалась, всю информацию предоставила, забрали из отеля в 2:15, обратно приехали около 22:00. В группе было 8 человек, 4 русских и 4 француза. Плюс
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2 водителя, которые менялись (кстати, манера вождения не всегда была безопасной, но, возможно, поэтому мы достаточно быстро добирались до точек, также не совсем понравилась очень громкая музыка в автобусе), автобус не очень очень комфортный, лучше брать с собой подушку, маску. Была вода бесплатно.

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