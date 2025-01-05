читать дальше

даёт время походить и посмотреть самостоятельно.

Что не понравилось: в описании тура я не нашел, что мы будем заезжать в магазины, а мы заезжали и потратили на них в сумме час. Один магазин с парпирусами, есть заезд на базар и магазин эфирных масел. Там везде злой ценник для туриста. Ещё прогулка по реке есть в программе - она занимает минут 15, стоит 10 долларов. Мне кажется, того не стоит, ничего интересного не увидите.

А вот если не катались на верблюдах, то гид предложит прокатиться (предложит гид, сами с местными не договаривайтесь никогда!). Поездка на верблюде по пустыне вдоль пирамид очень атмосферная получилась, мне понравилось. Стоит 10 долларов.

Дорога в одну сторону будет минимум 7 часов со всеми остановками (забрать всех из отелей, полицейские посты и туалет).

В общем, несмотря на нюансы, экскурсия, которую нам провел Мустафа, нам очень понравилась и мы остались под хорошим впечатлением.