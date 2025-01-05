Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не любите огромные групповые туры,
Описание экскурсииДавайте на один день оставим курорты и отправимся в путешествие по истории Древнего Египта. Нашей главной целью станет Каир. Эта экскурсия для тех, кто не любит огромные групповые туры. С нами путешествует группа до 9 человек. По истории Древнего Египта Как только мы доберемся до Каира, мы отправимся на прогулку по залам Национального египетского музея. Здесь хранятся более 150 тысяч экспонатов — древние мумии, вещи из гробницы Тутанхамона, маска юного фараона и не только. А далее мы отправимся в Гизу. Вы увидите главный символ Египта — Пирамиды и Сфинкс. Об этих постройках ходят множество легенд. До сих пор неизвестно, как они были построены! Если у вас останутся силы, вы сможете отправиться на прогулку по Нилу. Варианты программы • Все включено — программа рассчитана на 19 часов с дорогой. Все входные билеты входят в стоимость.
• Без входных билетов — программа рассчитана на 22 часа с дорогой. Помимо пирамид и Египетского музея вас ждет экскурсия по музею папируса. Входные билеты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой:
- Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
- Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
- Сообщите Организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции.
Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$80
|Детский от 6 до 11 лет
|$40
|Детский до 5 лет
|$30
|Взрослый
|$85
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Каир
Что включено
- Входные билеты во все достопримечательности по программе
- Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
- Обед в ресторане в Каире
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна и Сафага за доплату
- Водная прогулка по реке Нил - 10 $/чел.
- Напитки в ресторане во время обеда
- Осмотр внутренних помещений пирамид
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Экскурсия длится около 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек
- Не забудьте взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки
- Обязательно сообщить гиду номер комнаты и обязательно прислать фотографию паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 66 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
5 янв 2025
Экскурсия просто супер. За 1 день увидете пирамиды и самые интересные экспонаты музея. Гида зовут Мустафа - он отлично все рассказывает и его реально интересно слушать. Не накидывает нформации, и
В
Виктория
2 июн 2024
Очень здорово, красиво и интересно, детей точно не стоит брать, дорога тяжело переносится.
З
ЗиминаАоександра
1 апр 2024
Очень хорошая, комфортная экскурсия! От начала до конца только позитивные эмоции! Спасибо гиду Хакиму за суперскую экскурсию и очень внимательный подход к каждому туристу! Рекомендую!
Т
Татьяна
10 янв 2024
Экскурсия понравилась, я бы конечно исключила из нее заезд в магазин папируса и масел, лучше больше времени в Каирском музее провести. Но в остальном было все супер. Водители забрали из отеля во время, гид был очень внимательный и показывал локации где меньше туристов и лучше фотографии. Однозначно стоит своих денег.
Я
Яна
28 ноя 2023
Ездили в Каир из Хургады 26.11.23.
К трансферу, гиду, программе вопросов нет. Организация хорошая, все четко и слаженно. Переезд для меня был тяжелый (долгий) туда и обратно,
Гид Хаким отличный гид. Показал самые топовые места для фото, сфотографировал. В общем, экскурсию рекомендую!
К трансферу, гиду, программе вопросов нет. Организация хорошая, все четко и слаженно. Переезд для меня был тяжелый (долгий) туда и обратно,
Гид Хаким отличный гид. Показал самые топовые места для фото, сфотографировал. В общем, экскурсию рекомендую!
А
Алёна
22 ноя 2023
Считаю, что отдыхать в Египте и не посетить пирамиды -это преступление. Эта экскурсия является важным дополнение в знакомстве с древнеегипетской культурой. Экскурсия началась с посещения каирского музея. Большой музей, много
Е
Евгений
13 окт 2023
H
Hohel240
9 окт 2023
Очень благодарна организаторам экскурсии. . Да, дорога по времени очень долгая, до Каира и обратно примерно 14 час. На комфортабельном микроавтобусе. Остановки были длительные, долго ждали водителей… Главное началось в
Ю
Юрий
11 сен 2023
Экскурсия очень понравилась! Отличный гид Хаким. Рассказывает все интересно, отвечает на все вопросы, ничего лишнего, все по делу, ничего не навязывает. Профессионал и как человек приятный. Из недочётов - слишком много времени уделено магазинам. На два магазина уходит где то полтора часа. Лучше это время уделить какой нибудь достопримечательности!
Н
Надежда
30 авг 2023
Спасибо, нашему прекрасному гиду Хакиму. Очень интересно и подробно все нам рассказывал, очень внимательный и классный. Очень удобно небольшой группой ездить, не нужно ждать пока 30 человек в туалет сходят, сувениры купят и тд. Автобус удобный, кондер работал отлично и не слишком холодно и не жарко, было 2 водителя, они менялись. Вобщем все отлично.
Е
Евгений
2 авг 2023
В целом всё понравилось. Гид Хаким - молодец, всё подсказал как надо.
Водители опоздали на 50 минут, всё это время мы сидели на ресепшн в неведении, так как менеджер Ирина не
Водители опоздали на 50 минут, всё это время мы сидели на ресепшн в неведении, так как менеджер Ирина не
N
Nikoran22
28 июл 2023
Огромная благодарность гиду Хасиму, он присоединился к нам в Каире. Интересно рассказывал в музее и на пирамидах, показывал выгодные ракурсы для фото. Из Хургады добирались на микроавтобусе, все туристы были
D
D.v.ryzh
17 июл 2023
Экскурсия отличная, спасибо Хасиму за сопровождение и рассказы! Всё четко, стоит своих денег. Спасибо водителю что вернул оставленный в микроавтобусе телефон! И вообще он крутой)
Из минусов: привозят в непонятные магазины
Из минусов: привозят в непонятные магазины
С
Светлана
5 июл 2023
Это, конечно, тяжелая экскурсия в плане длительности, но впечатлений море, увидеть историю своими глазами - это бесценно. Замечательный гид Хаким, он рассказывает все очень интересно и грамотно. Всем советую!
A
Anastasiia
3 июл 2023
В целом неплохо. Менеджер Ирина быстро связалась, всю информацию предоставила, забрали из отеля в 2:15, обратно приехали около 22:00. В группе было 8 человек, 4 русских и 4 француза. Плюс
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