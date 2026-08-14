Каир за один день: от пирамид до Нила

Экскурсия в Каир из Хургады: посещение Египетского национального музея
Однодневная экскурсия по Каиру: посетите пирамиды в Гизе и Большой Египетский музей, познакомьтесь с традициями Египта и завершите день прогулкой на фелуке по Нилу (по желанию). Погрузитесь в древнюю историю и современный колорит страны!
5
89 отзывов
Каир за один день: от пирамид до Нила
Каир за один день: от пирамид до Нила
Каир за один день: от пирамид до Нила

Описание трансфер

Каир: первое знакомство Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Каиру. У нас будет 1 день, чтобы познакомиться с историей Древнего Египта и посетить все главные достопримечательности. По истории Древнего Египта Нашей первой остановкой станут Пирамиды в Гизе. Наверное, их вы не раз видели на фото из Египта. А теперь у вас есть возможность увидеть это чудо своими глазами! Далее мы отправимся в Большой Египетский музей. Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря множеству артефактов и сокровищ Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. В заключении дня, eсли ещё будут силы, будете кататься по Нилу на традиционной египетской фелуке. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

  • наличными USD, EUR, переводом на российскую карту.
  • Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке.
  • Отправимся в 03:00, закажите в вашем отеле завтрак с собой (сухой паёк), а также поздний ужин.
  • Дополнительная оплата за трансфер от/до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей — $15/машина, Нага Бей, Сума Бей, Сафага — $25/машина.
  • Дорога до Каира занимает 5-6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка и вторая если понадобится (15-20 минут — завтрак и туалет).
  • Экскурсия заканчивается в Каирe в 16:00, будем в Хургаде к 21:00, вас будет ждать поздний ужин в отеле.
  • По желанию группы, прогулку по Нилу на лодке можно включить в программу.
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины.
  • По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки.
  • Экскурсию в индивидуальном формате для вас и вашей компании до 8 человек проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды.

Eжедневно с в любое время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирамиды Гизы
  • Большой Египетский музей
Что включено
  • Частный трансфер
  • Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
  • Вход в Пирамиды Гизы и Сфинкс (16$)
  • Вход внутрь пирамиды Хеопса (30$) (по желанию)
  • Большой Египетский музей (32$) (Детям до 6 лет бесплатно, 6-11, 99 лет - 50% скидка)
  • Обед (10$)
  • Прогулка по Нилу (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно с в любое время суток
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличными USD, EUR, переводом на российскую карту
  • Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке
  • Отправимся в 03:00, закажите в вашем отеле завтрак с собой (сухой паёк), а также поздний ужин
  • Дополнительная оплата за трансфер от/до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей - $15/машина, Нага Бей, Сума Бей, Сафага - $25/машина
  • Дорога до Каира занимает 5-6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка и вторая если понадобится (15-20 минут - завтрак и туалет)
  • Экскурсия заканчивается в Каирe в 16:00, будем в Хургаде к 21:00, вас будет ждать поздний ужин в отеле
  • По желанию группы, прогулку по Нилу на лодке можно включить в программу
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
  • Экскурсию в индивидуальном формате для вас и вашей компании до 8 человек проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Остались очень довольны экскурсией! За одну поездку удалось увидеть сразу несколько главных достопримечательностей Каира — Каирский музей, пирамиды Гизы и совершить круиз по Нилу.

Особенно впечатлили пирамиды — увидеть их своими
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глазами совершенно не то же самое, что на фотографиях. В музее тоже очень интересно, а прогулка по Нилу стала приятным завершением дня и позволила немного отдохнуть после насыщенной экскурсионной программы.

Отдельное спасибо нашему гиду Саше! Он отлично знает историю, интересно всё рассказывал, отвечал на вопросы и в целом сделал поездку намного приятнее. С ним было легко и комфортно на протяжении всей экскурсии.

Также хочется поблагодарить организатора Мухамеда — связь с ним была с самого момента бронирования, все вопросы быстро решались, поэтому никаких проблем с организацией не возникло.

Спасибо всей команде за прекрасный день! Если будем снова в Египте, с удовольствием обратимся ещё раз. Однозначно рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет за один день познакомиться с главными символами Каира и получить яркие впечатления.

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E
Привет изучающим отзывы 😊 Если вы ищите того, с кем отправится на знакомство с Египтом, смело могу рекомендовать этого агента. Было множество страхов по поводу брони экскурсии на стороне, отчасти
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навязанные отдельным гидом, однако они быстро растворились. С момента брони Мохамед был на связи, отвечал полно, вежливо и быстро. За сутки до экскурсии была предоставлена отличная навигация (куда идти, что брать, как общаться). В оговоренный час около отеля нас встретил водитель Резк. Мы бронировали персональную экскурсию на троих, так что отправлялись в Каир на машине. Авто было в идеальном состоянии (дома так чисто не всегда бывает), кондиционер работал хорошо. Резк максимально аккуратно вел, насколько аккуратным может быть вождение в Египте. На месте нас встретил экскурсовод Ашраф. О, как он влюблен в свою страну! С какой искренностью и эмоциями он рассказывал об истории Каира! С такими увлеченными людьми очень приятно иметь дело. Перед основной экскурсией мы отправились на прогулку по Нилу, затем к Пирамидам и в Новый музей. Экскурсия, несмотря на жару, прошла легко и позитивно, в постоянном живом диалоге. Спасибо огромное Ашрафу и Резку за настроение, дружелюбие и снятию стереотипов🌷

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А
Безумно счастливы, что выбрали именно эту экскурсию — мы получили незабываемые эмоции и остались в полном восторге от поездки! Это 1000/10!
Мы впервые путешествовали по Египту, и для нас было важно
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чувствовать себя в безопасности, знать, что все продумано и организовано. С момента оформления заказа менеджер Мухамед подробно отвечал на все вопросы и дал даже больше информации, чем наш туроператор.
С первых минут встречи с нашим водителем Мохамедом, мы расслабились и перестали беспокоиться. Он все подробно рассказал о дороге и остановках, безопасно вел автомобиль и интересовался комфортно ли нам в машине. Долгий путь еще никогда не был таким спокойным и незаметным! По приезде в Каир нас встретил гид Исам (Саша), который сразу покорил добротой, знаниями и профессионализмом. Он всегда уточнял, все ли нам комфортно, выбирал лучшие обзорные точки и прятал нас от палящего солнца. Мы узнали много интересного об истории Египта, пирамидах и новом музее и его экспозициях. Отдельное спасибо за возможность посетить сувенирный магазин и помощь с обменом денег!
Хотим выразить огромную благодарность всей команде -Мухамеду, Мохамеду и Исаму! На протяжении всей экскурсии чувствовалось, что люди выполняют свою работу не только с огромными знаниями и ответственностью, но и с душой, с любовью к своему делу и искренней заботой о людях. Мы по-настоящему отдохнули и смогли познакомиться с этим городом и чудом света без страха стресса и переживаний! Спасибо за такие эмоции обязательно вернемся!

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Е
Трансфер и экскурсия организованы отлично.
Удобная, хорошая машина, все четко и по плану. Водитель, Резк- очень аккуратный и внимательный.
В Каире гид Инас, все подробно рассказала, совместно определили маршпут: сначала пирамиды, потом
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музей, чтобы избежать жары.
Рассказ интересный, познавательный, много фактов. Гид рассказал про действительно интересные сувениры, замечательная девушка! Очень увлеченная своим делом!
Однозначно рекомендую и гида и компанию. Мы получили качественный, индивидуальный сервис.
Отдельно хочу отметить, что организатор Мухамед Реда, все время на связи. Дал дельные советы, заранее предупредил и напомнил обо всех ньюансах. Это очень помогает соориентироваться.
Благодарю за прекрасный отдых и массу впечатлений!!!

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R
Выбирала тур на агрегаторе спутник 8.com. По отзывам понравился тур в Каир с посещением пирамид и большого (нового) музея на персональном транспорте. Внимательно читайте описание экскурсии, что включено, что нет,
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чтобы позже не огорчаться по поводу значимо возросшей цены за экскурсию. После бронирования, предоплаты, Мухамед был все время на связи, согласовывал нюансы поездки в вацап. Водитель Мохамед приехал в назначенное время, выезжали из Хургады в 02.30. Автомобиль Мицубиси икспандер, новый, чистый, водитель профессионально управлял машиной, в том числе и в пробках Каира. К09.00 мы были на месте, на площадке возле пирамид. Встретил нас гид Саша, ждать не пришлось. Саша в 90-е закончил Ленинградский университет, прекрасно владеет языком, по существу передавал информацию. Чувствуется любовь к стране, изучаемой теме. С большим уважением относится к России. Внимательный, ненавязчивый. Было очень комфортно. Порадовало преображение Гизы, стало вокруг пирамид чисто, туристические автобусы на месте доставляли к историческим объектам, появились комфортные чистые туалеты, места приема пищи. Больше всего поразил большой Египетский музей своей архитектурой, содержимым, масштабом. Спасибо Саше, несмотря на то, что музей только около года назад открылся, Саша прекрасно владел информацией о музее, объектах музея. Экскурсия прошла в доброжелательной, приятной обстановке. Спасибо организаторам, гиду Саше, водителю Мохамеду. Однозначно рекомендую экскурсию.

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Е
Мы путешествовали с водителем Мохамедом, отличный водитель с комфортом домчал нас туда и обратно, дочка проспала всю дорогу, устроившись на заднем сидении с подушкой из отеля) отдельное спасибо ему за
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остановку в макдональдс - ребенок был сыт и доволен. Гид Саша, что встретил нас в Каире, очень интересно все рассказывал, видно что он любит свое дело и историю Египта. Старался всегда найти тенек, пока рассказывал нам что то интересное, чтобы мы не зажарились на солнце. Хотя, к слову сказать, в Гизе в тот день было достаточно комфортно, тк был ветерок. Очень понравился новый музей в Гизе, все классно и интересно сделано, жаль все не успели осмотреть, тк он очень большой! Машина у нас была Мицубиси с тремя рядами сидений, для двух взрослых и ребенка вообще супер! Очень комфортно. Рекомендую 100%!

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