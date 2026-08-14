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чувствовать себя в безопасности, знать, что все продумано и организовано. С момента оформления заказа менеджер Мухамед подробно отвечал на все вопросы и дал даже больше информации, чем наш туроператор.

С первых минут встречи с нашим водителем Мохамедом, мы расслабились и перестали беспокоиться. Он все подробно рассказал о дороге и остановках, безопасно вел автомобиль и интересовался комфортно ли нам в машине. Долгий путь еще никогда не был таким спокойным и незаметным! По приезде в Каир нас встретил гид Исам (Саша), который сразу покорил добротой, знаниями и профессионализмом. Он всегда уточнял, все ли нам комфортно, выбирал лучшие обзорные точки и прятал нас от палящего солнца. Мы узнали много интересного об истории Египта, пирамидах и новом музее и его экспозициях. Отдельное спасибо за возможность посетить сувенирный магазин и помощь с обменом денег!

Хотим выразить огромную благодарность всей команде -Мухамеду, Мохамеду и Исаму! На протяжении всей экскурсии чувствовалось, что люди выполняют свою работу не только с огромными знаниями и ответственностью, но и с душой, с любовью к своему делу и искренней заботой о людях. Мы по-настоящему отдохнули и смогли познакомиться с этим городом и чудом света без страха стресса и переживаний! Спасибо за такие эмоции обязательно вернемся!