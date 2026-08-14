Однодневная экскурсия по Каиру: посетите пирамиды в Гизе и Большой Египетский музей, познакомьтесь с традициями Египта и завершите день прогулкой на фелуке по Нилу (по желанию). Погрузитесь в древнюю историю и современный колорит страны!
Описание трансферКаир: первое знакомство Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Каиру. У нас будет 1 день, чтобы познакомиться с историей Древнего Египта и посетить все главные достопримечательности. По истории Древнего Египта Нашей первой остановкой станут Пирамиды в Гизе. Наверное, их вы не раз видели на фото из Египта. А теперь у вас есть возможность увидеть это чудо своими глазами! Далее мы отправимся в Большой Египетский музей. Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря множеству артефактов и сокровищ Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. В заключении дня, eсли ещё будут силы, будете кататься по Нилу на традиционной египетской фелуке. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
- наличными USD, EUR, переводом на российскую карту.
- Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке.
- Отправимся в 03:00, закажите в вашем отеле завтрак с собой (сухой паёк), а также поздний ужин.
- Дополнительная оплата за трансфер от/до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей — $15/машина, Нага Бей, Сума Бей, Сафага — $25/машина.
- Дорога до Каира занимает 5-6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка и вторая если понадобится (15-20 минут — завтрак и туалет).
- Экскурсия заканчивается в Каирe в 16:00, будем в Хургаде к 21:00, вас будет ждать поздний ужин в отеле.
- По желанию группы, прогулку по Нилу на лодке можно включить в программу.
- В программе не предусмотрены заезды в магазины.
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки.
- Экскурсию в индивидуальном формате для вас и вашей компании до 8 человек проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды.
Eжедневно с в любое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы
- Большой Египетский музей
Что включено
- Частный трансфер
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Вход в Пирамиды Гизы и Сфинкс (16$)
- Вход внутрь пирамиды Хеопса (30$) (по желанию)
- Большой Египетский музей (32$) (Детям до 6 лет бесплатно, 6-11, 99 лет - 50% скидка)
- Обед (10$)
- Прогулка по Нилу (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно с в любое время суток
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, переводом на российскую карту
- Возможно проведение для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace 2025 года. Подробности уточняйте в переписке
- Отправимся в 03:00, закажите в вашем отеле завтрак с собой (сухой паёк), а также поздний ужин
- Дополнительная оплата за трансфер от/до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей - $15/машина, Нага Бей, Сума Бей, Сафага - $25/машина
- Дорога до Каира занимает 5-6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка и вторая если понадобится (15-20 минут - завтрак и туалет)
- Экскурсия заканчивается в Каирe в 16:00, будем в Хургаде к 21:00, вас будет ждать поздний ужин в отеле
- По желанию группы, прогулку по Нилу на лодке можно включить в программу
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
- Экскурсию в индивидуальном формате для вас и вашей компании до 8 человек проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-историков нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Остались очень довольны экскурсией! За одну поездку удалось увидеть сразу несколько главных достопримечательностей Каира — Каирский музей, пирамиды Гизы и совершить круиз по Нилу.
Особенно впечатлили пирамиды — увидеть их своими
Особенно впечатлили пирамиды — увидеть их своими
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E
Привет изучающим отзывы 😊 Если вы ищите того, с кем отправится на знакомство с Египтом, смело могу рекомендовать этого агента. Было множество страхов по поводу брони экскурсии на стороне, отчасти
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А
Безумно счастливы, что выбрали именно эту экскурсию — мы получили незабываемые эмоции и остались в полном восторге от поездки! Это 1000/10!
Мы впервые путешествовали по Египту, и для нас было важно
Мы впервые путешествовали по Египту, и для нас было важно
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Е
Трансфер и экскурсия организованы отлично.
Удобная, хорошая машина, все четко и по плану. Водитель, Резк- очень аккуратный и внимательный.
В Каире гид Инас, все подробно рассказала, совместно определили маршпут: сначала пирамиды, потом
Удобная, хорошая машина, все четко и по плану. Водитель, Резк- очень аккуратный и внимательный.
В Каире гид Инас, все подробно рассказала, совместно определили маршпут: сначала пирамиды, потом
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R
Выбирала тур на агрегаторе спутник 8.com. По отзывам понравился тур в Каир с посещением пирамид и большого (нового) музея на персональном транспорте. Внимательно читайте описание экскурсии, что включено, что нет,
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Е
Мы путешествовали с водителем Мохамедом, отличный водитель с комфортом домчал нас туда и обратно, дочка проспала всю дорогу, устроившись на заднем сидении с подушкой из отеля) отдельное спасибо ему за
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Входит в следующие категории Хургады
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