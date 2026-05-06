10:00 — плато Гиза. Осмотрим Большого сфинкса и пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина. Раскроем тайны инженерной мысли, символизм и сакральный смысл сооружений, их связь с астрономией и верованиями
13:00 — обед
13:30 — Большой Египетский музей. Увидим колоссальную статую Рамзеса II, Стеклянный обелиск и шедевры древнего искусства в высокотехнологичном оформлении. Проследим развитие египетской цивилизации через артефакты, новейшие археологические находки и научные теории
17:00 — Каир (опционально). За доплату можно покататься на фелюке по Нилу или погулять по Старому городу (улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили)
19:00-2:00 — обратная дорога
Организационные детали
С вами будет гид-египтолог из нашей команды.
В стоимость включено:
• Трансфер на современном автомобиле с кондиционером • Вода и лёгкие закуски (снеки) в течение всей поездки
Дополнительно оплачивается:
• Входной билет в музей — $31 за чел. • Входной билет на Пирамиды — $16 за чел. • Обед в ресторане у Пирамид (по желанию) — $20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 95 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте.
Мы с моими коллегами поможем читать дальшеуменьшить
вам не просто увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажем не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажем истории, которые не пишут в путеводителях, и поможем понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города.
Для нас важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Ксения
Это была самая лучшая поездка в Каир! Сначала мы очень переживали из-за долгой дороги из Хургады около 6 часов, но благодаря Ахмеду всё прошло идеально. Машина была настолько комфортной, что читать дальшеуменьшить
мы даже не заметили, как пролетело время. Мы ездили всей семьей и чувствовали себя в полной безопасности и заботе каждую минуту. В Каире нас встретила замечательный гид Ясмин. Она настоящий профессионал, с ней было очень интересно и легко. Пирамиды, невероятные виды, потрясающие фотографии и отличный музей, мы в восторге! Отдельное спасибо за обед в ресторане на крыше с видом на Пирамиды. Египетская кухня там просто божественная, совсем другой уровень, чем в отелях. Если ехать в Каир, то только с Ахмедом! Всё организовано на высшем уровне, четко и с душой 🤗
Ахмед
Ответ организатора:
Ксения, огромное спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Нам безумно приятно знать, что долгий путь из Хургады пролетел незаметно, читать дальшеуменьшить
а Каир оставил такие яркие впечатления. Комфорт и спокойствие наших гостей, это наш главный приоритет, и мы рады, что вы чувствовали себя в полной безопасности. Ясмин обязательно передам ваши слова, она будет счастлива! Мы всегда стараемся выбирать лучшие места, такие как тот ресторан с видом, чтобы вы могли прочувствовать истинный вкус Египта. Будем счастливы видеть вас снова! 🙏🏽
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Диана
Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за замечательного гида. Ясмин очень душевный человек и прекрасный гид. А наш водитель Мохамед самый тактичный в мире, профессионал своего дела!) Для меня было огромным счастьем отметить свой день рождения в кругу таких людей!) 💓
Ахмед
Ответ организатора:
Диана, здравствуйте! Большое спасибо за отзыв и доверие! 💝 Нам очень приятно, что вы провели свой день рождения с нами. Рады, что экскурсия, работа Ясмин и Мохамеда оставили такие тёплые воспоминания. С прошедшим праздником! Всегда ждём вас снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Из Хургады навстречу вечности: пирамиды Гизы, Сфинкс и Большой Египетский музей»