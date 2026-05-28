Разнообразьте пляжный отдых катанием на лошади.
Маршрут ждёт живописный: вы начнёте на пляже Красного моря, а потом отправитесь в пустыню — бороздить песчаные горы. Опыт верховой езды не понадобится, инструктор всему научит и будет рядом, чтобы помочь.
Маршрут ждёт живописный: вы начнёте на пляже Красного моря, а потом отправитесь в пустыню — бороздить песчаные горы. Опыт верховой езды не понадобится, инструктор всему научит и будет рядом, чтобы помочь.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и отвезём на конюшню.
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и основам верховой езды, получите шлемы.
- Отправитесь в 2-часовую конную прогулку: сначала пройдёте по побережью Красного моря, а затем окажетесь в пустыне, среди бескрайних песчаных барханов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно и экипировка.
- Прогулка не подойдёт беременным на поздних сроках, людям с серьёзными проблемами со спиной или ограниченной подвижностью.
- Опыт верховой езды не нужен, инструкторы всё покажут и расскажут.
- В случае плохой погоды прогулка может быть перенесена или отменена.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$5
|Дети до 12 лет
|$8
|Стандартный
|$12
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид в Хургаде, увлечённый историей и культурой. Люблю делиться богатым наследием Египта и его главными достопримечательностями с гостями со всего мира. Моя цель — создать аутентичные, комфортные и незабываемые впечатления для каждого путешественника. Со мной вы не просто увидите Египет — вы его прочувствуете. Приезжайте как гость, а уезжайте как друг.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Прогулка верхом для новичков: от моря до пустыни (из Хургады)»
Индивидуальная
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$44 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$95 за человека
Индивидуальная
В Красном море верхом на лошади
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 16:00
30 мая в 08:00
$17 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
$305
$435 за всё до 4 чел.
$12 за человека