Едем в Луксор, чтобы увидеть Карнакский храм с его величественными колоннами, царственный Луксорский храм, гигантские статуи Мемнона, изящный храм Хатшепсут и Долину царей, где покоятся фараоны. За этот день вы прикоснётесь к богатому прошлому Египта — и почувствуете его масштаб.
Описание экскурсии
Выезд из Хургады — около 4:00–5:00. Время в пути — 4 часа. По пути сделаем остановку для завтрака.
Карнакский храм — самый большой храмовый комплекс Древнего Египта. Вы увидите более 130 гигантских колонн, священное озеро, обелиски.
Луксорский храм — здесь изображены сцены коронации фараонов. Храм связан с Карнакским 3-километровой аллеей сфинксов.
Обед в ресторане — по желанию.
Колоссы Мемнона — остатки гигантских статуй фараона Аменхотепа III.
Храм Хатшепсут, вырезанный в скале у подножия гора. Один из уникальных архитектурный памятников Египта.
Долина царей. Вы оцените некрополь фараонов Нового царства и посетите две-три гробницы. Если захотите, зайдём в гробницу Тутанхамона.
Выезд из Луксора — около 16:00–17:00. В Хургаде будем в 20:00–21:00.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или автобусе, питьевая вода в пути
- Дополнительные расходы: Карнакский храм — $10 за чел., Луксорский храм — $15 за чел., храм Хатшепсут — $7–9 за чел., Долина царей — $15 за чел., гробница Тутанхамона — $14–15 за чел. (по желанию), завтрак и обед — по меню
- Возьмите с собой паспорт и наличные деньги для личных покупок
- Экскурсию проведу я или другой гид-египтолог из нашей команды
