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по отзывам экскурсию в Луксор и Дендеру у Мохамеда. Было очень много хороших отзывов и высокий рейтинг. Внесла предварительную сумму, после оплаты мне пришло оповещение, что все забронировано. Со мною достаточно быстро связался Мохамед. Это порадовало, он расписал, что нужно брать с собой и сколько еще доплатить. Утром машина пришла вовремя в 5:15, это был микроавтобус (чистый, не прокуренный!). Это очень важно, т. к. в Египте, как мне показалось, курят ВСЕ! На маршруте было два водителя. Мне не очень понравилась начальная коммуникация с гидом… Мол ехать далеко, сейчас отдыхайте и мне не мешайте. Он одел наушники и минут 30 смотрел/слушал что то. Я такое видела впервые на экскурсии. И считаю, что в начале надо к себе расположить людей, а потом ложится спать. Хотя бы минут 10-15 переговорить со своими гостями, ответить на вопросы в самом начале (как это делают другие гиды), а потом уже когда есть контакт с твоими гостями, спокойно заниматься своими делами… Мохамед сухо давал ответ и далее не стремился с нами общаться до Дендеры. Я читала в отзывах обратное.. Потом у нас была одна остановка, на которой мы перекусили свои пайки и сходили в туалет. Про цены и оснащение туалета, я тоже считаю надо предупреждать, т. к. не все знают, что при входе цена может резко меняться с 10 на 20 фунтов. И о том, что внутри нет бумаги, полотенец, а иногда и мыла. Когда мы подъезжали к Дендере, с нами начали разговаривать. Вернее вести уже экскурсию. Так же хочется отметить, что все организационные моменты желательно говорить заранее, когда начать одеваться/передаваться, собираться и т. д… Все вещи можно было оставить в машине и идти гулять, но для этого нужно так же говорить своим гостям о том, сколько времени будем находится на локации, как далеко идти до места и т. д.., Что бы можно было сориентироваться, что с собой взять для посещения. Для этого и есть индивидуальная экскурсия. За это и платят люди, за комфорт. Экскурсия началась в самой красивой локации, это был храм Хатхор. Экскурсия проходила так, Мохамед вел свой рассказ, мы ходили рядом осматривали и делали фото. Рассказывал про это место достаточно много. Потом было время, когда мы могли пройти посмотреть самостоятельно, но на мой взгляд Мохамед дал мало времени. Этот храм Хатхор самая красивая локация из всей экскурсии. А именно поэтому на ней нужно дать немного больше времени. Минут на 10-15 больше на самостоятельный осмотр. Мы быстро обошли храм, сделали фотографии и поехали на другие локации. Мохамед охотно делает фото с нами. Людей было не много, когда мы были в этом храме. Наверное это как раз потому, что мы брали индивидуальную экскурсию и приехали туда раньше чем автобусные туры. Дальше когда мы были на других локациях, людей уже было не мало. И тут я, не могу понять, почему мы должны были проходить по достопримечательностям в быстром темпе? Я брала эту экскурсию с тем, чтобы более менее в спокойном ритме посмотреть на интересные места Египта. Мне очень не понравилось, когда мы задавали/переспрашивали вопросы, то на многие был дан ответ "я же, уже это говорил"… Это было очень неприятно! . Перед гидом всего 4 человека и не так много внимания нам нужно было уделить. Человек вполне может отвлечься на осмотр чего либо или просто задуматься, это нормально на экскурсии… И опять, я для этого брала индивидуальную экскурсию. Потом мы были в долине Царей, Храм Хатшесут, Колоссы Мемнона, обед и Прогулка по Нилу. На всех этих объектах прошлись в хорошем темпе, на долине царей нам уже дали больше свободного времени. Где мы посетили 3 гробницы. Одна из самых красивых была гробница Рамзеса 2го (вроде так). Про ресторан скажу, что там еда была получше чем на общей (автобусной) экскурсии. Есть нормальный туалет, вид на Нил и на другой берег реки. Очень красиво! Прогулку по Нилу хотелось, бы побольше послушать про эту реку, про здания которые мы видели по берегам реки (в общих словах). А сложилось впечатление, что на этом этапе экскурсия уже закончилась. Так же хотелось дать совет, что бы своих гостей предупреждали как вести с продавцами, что стоит покупать или не покупать из сувениров и в каких местах. Я думаю, что об этом как раз Мохамед должен был проговорить в самом начале экскурсии. По итогу, на вторую экскурсию в Каир мы не поехали с ним. Остался осадок от общения с гидом. Приехали мы в отель в 19.00, что не плохо, но ели бы мы приехали на 30-40 минут позже, то было бы тоже нормально. Но при этом, мы бы не так спешили на осмотре достопримечательностей. Хочу отметить, что Мохамед ОЧЕНЬ хорошо говорит на русском языке и вероятно много знает. И я думаю, что смог бы дать нам больше информации про Египет, его традиции и особенности. 17 февраля мы с Мохамедом ездили на шопинг в Хургаду из отеля. Вот тут, как будто был другой человек. Договорились также о встрече по WhatsApp. Машина приехала вовремя, мы за 30 минут добрались до Хургады. Там Мохамед нас забрал и провез по нашим желанным местам. Вот тут, мне казалось, что этот человек делает все с желанием и с удовольствием. Он нас отвез в аптеку, где с удовольствием помог нам купит лекарства, и там где не было его он провез дальше в другие аптеки, всегда уточнял, «все ли мы купили?» Дальше мы были в магазине, где можно купить масло черного тмина. А так же в магазине сувениров. Вот тут прям отдельное ему СПАСИБО! Этот магазин предлагал товары по нормальным ценам. К примеру я хотела шкатулку, мне ее предлагали в другом месте за 20$ долларов, а в этом магазине я ее купила за 6$. Там фиксированные цены. Прям советую! Потом он нас на своем автомобиле отвез до отеля, где мы ехали разговаривали и он с удовольствием нам отвечал на все вопросы. У меня сложилось впечатление, что это были два разных человека. Поэтому за Дендеру и Люксор ставлю ему 4.