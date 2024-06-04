1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€80 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем. Забронировали по рекомендации друзей, теперь передадим эстафету и тоже будем рекомендовать другим отдыхающим.
- ООльга11 мая 2024Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
- ММартирос1 мая 2024Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
- ААнтон13 апреля 2024Банановый остров - явно лишний, но экскурсия групповая и в группе были люди которые хотели на банановый остров. На мой
- ЕЕлена22 февраля 2024Хочу оставить правдивый отзыв по экскурсии, которую мы посетили 13 февраля 2024г. Экскурсию я нашла на этом сайте по рекомендации знакомых. Выбрала
- ТТимофей6 февраля 2024Если хотите, чтобы ваша поездка была больше похожа на кино, чем на экскурсию в душном автобусе с заездами во все
- ООльга31 января 2024Всё привет из январской Эль-Гуны! Брали экскурсию 30 января 2024 года. Мы остались очень довольны, замечаний нет! Ребята большие молодцы-
- SSvetlana15 июля 2023Начну по порядку: Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Город мертвых»
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