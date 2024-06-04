Экскурсии в город Мертвых из Хургады

Найдено 7 экскурсий в категории «Город мертвых» в Хургаде, цены от €45, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем. Забронировали по рекомендации друзей, теперь передадим эстафету и тоже будем рекомендовать другим отдыхающим.
    Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
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    даже не верится)) в храме есть скарабей! Если обойти его 7 раз против часовой- исполнится самое заветное желание! хорошо что выбрали мин-группу а не автобус…. Это было лучшее решение, всё таки пустыня, там очень и очень жарко! Когда маленькая группа всё проходит быстро, комфортно, без лишних пауз. Отличная организация! Комфортная машина. Остались довольны. Но очень жарко, это надо понимать, иногда было даже трудно делать фото, но когда вернулись и смотрели их, как же всё таки красиво 😍

  • М
    Мартирос
    1 мая 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид всеБольшое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид всеБольшое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все
  • А
    Антон
    13 апреля 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Банановый остров - явно лишний, но экскурсия групповая и в группе были люди которые хотели на банановый остров. На мой
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    взгляд, смотреть там совершенно нечего. Мне лично не хватило долины цариц. Я бы даже доплатил, но времени не хватило… В остальном все отлично. Хороший микроавтобус, небольшая группа. Достаточно быстро везли. К ужину мы успели 😀

  • Е
    Елена
    22 февраля 2024
    Дендера и Луксор за 1 день
    Хочу оставить правдивый отзыв по экскурсии, которую мы посетили 13 февраля 2024г. Экскурсию я нашла на этом сайте по рекомендации знакомых. Выбрала
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    по отзывам экскурсию в Луксор и Дендеру у Мохамеда. Было очень много хороших отзывов и высокий рейтинг. Внесла предварительную сумму, после оплаты мне пришло оповещение, что все забронировано. Со мною достаточно быстро связался Мохамед. Это порадовало, он расписал, что нужно брать с собой и сколько еще доплатить. Утром машина пришла вовремя в 5:15, это был микроавтобус (чистый, не прокуренный!). Это очень важно, т. к. в Египте, как мне показалось, курят ВСЕ! На маршруте было два водителя. Мне не очень понравилась начальная коммуникация с гидом… Мол ехать далеко, сейчас отдыхайте и мне не мешайте. Он одел наушники и минут 30 смотрел/слушал что то. Я такое видела впервые на экскурсии. И считаю, что в начале надо к себе расположить людей, а потом ложится спать. Хотя бы минут 10-15 переговорить со своими гостями, ответить на вопросы в самом начале (как это делают другие гиды), а потом уже когда есть контакт с твоими гостями, спокойно заниматься своими делами… Мохамед сухо давал ответ и далее не стремился с нами общаться до Дендеры. Я читала в отзывах обратное.. Потом у нас была одна остановка, на которой мы перекусили свои пайки и сходили в туалет. Про цены и оснащение туалета, я тоже считаю надо предупреждать, т. к. не все знают, что при входе цена может резко меняться с 10 на 20 фунтов. И о том, что внутри нет бумаги, полотенец, а иногда и мыла. Когда мы подъезжали к Дендере, с нами начали разговаривать. Вернее вести уже экскурсию. Так же хочется отметить, что все организационные моменты желательно говорить заранее, когда начать одеваться/передаваться, собираться и т. д… Все вещи можно было оставить в машине и идти гулять, но для этого нужно так же говорить своим гостям о том, сколько времени будем находится на локации, как далеко идти до места и т. д.., Что бы можно было сориентироваться, что с собой взять для посещения. Для этого и есть индивидуальная экскурсия. За это и платят люди, за комфорт. Экскурсия началась в самой красивой локации, это был храм Хатхор. Экскурсия проходила так, Мохамед вел свой рассказ, мы ходили рядом осматривали и делали фото. Рассказывал про это место достаточно много. Потом было время, когда мы могли пройти посмотреть самостоятельно, но на мой взгляд Мохамед дал мало времени. Этот храм Хатхор самая красивая локация из всей экскурсии. А именно поэтому на ней нужно дать немного больше времени. Минут на 10-15 больше на самостоятельный осмотр. Мы быстро обошли храм, сделали фотографии и поехали на другие локации. Мохамед охотно делает фото с нами. Людей было не много, когда мы были в этом храме. Наверное это как раз потому, что мы брали индивидуальную экскурсию и приехали туда раньше чем автобусные туры. Дальше когда мы были на других локациях, людей уже было не мало. И тут я, не могу понять, почему мы должны были проходить по достопримечательностям в быстром темпе? Я брала эту экскурсию с тем, чтобы более менее в спокойном ритме посмотреть на интересные места Египта. Мне очень не понравилось, когда мы задавали/переспрашивали вопросы, то на многие был дан ответ "я же, уже это говорил"… Это было очень неприятно! . Перед гидом всего 4 человека и не так много внимания нам нужно было уделить. Человек вполне может отвлечься на осмотр чего либо или просто задуматься, это нормально на экскурсии… И опять, я для этого брала индивидуальную экскурсию. Потом мы были в долине Царей, Храм Хатшесут, Колоссы Мемнона, обед и Прогулка по Нилу. На всех этих объектах прошлись в хорошем темпе, на долине царей нам уже дали больше свободного времени. Где мы посетили 3 гробницы. Одна из самых красивых была гробница Рамзеса 2го (вроде так). Про ресторан скажу, что там еда была получше чем на общей (автобусной) экскурсии. Есть нормальный туалет, вид на Нил и на другой берег реки. Очень красиво! Прогулку по Нилу хотелось, бы побольше послушать про эту реку, про здания которые мы видели по берегам реки (в общих словах). А сложилось впечатление, что на этом этапе экскурсия уже закончилась. Так же хотелось дать совет, что бы своих гостей предупреждали как вести с продавцами, что стоит покупать или не покупать из сувениров и в каких местах. Я думаю, что об этом как раз Мохамед должен был проговорить в самом начале экскурсии. По итогу, на вторую экскурсию в Каир мы не поехали с ним. Остался осадок от общения с гидом. Приехали мы в отель в 19.00, что не плохо, но ели бы мы приехали на 30-40 минут позже, то было бы тоже нормально. Но при этом, мы бы не так спешили на осмотре достопримечательностей. Хочу отметить, что Мохамед ОЧЕНЬ хорошо говорит на русском языке и вероятно много знает. И я думаю, что смог бы дать нам больше информации про Египет, его традиции и особенности. 17 февраля мы с Мохамедом ездили на шопинг в Хургаду из отеля. Вот тут, как будто был другой человек. Договорились также о встрече по WhatsApp. Машина приехала вовремя, мы за 30 минут добрались до Хургады. Там Мохамед нас забрал и провез по нашим желанным местам. Вот тут, мне казалось, что этот человек делает все с желанием и с удовольствием. Он нас отвез в аптеку, где с удовольствием помог нам купит лекарства, и там где не было его он провез дальше в другие аптеки, всегда уточнял, «все ли мы купили?» Дальше мы были в магазине, где можно купить масло черного тмина. А так же в магазине сувениров. Вот тут прям отдельное ему СПАСИБО! Этот магазин предлагал товары по нормальным ценам. К примеру я хотела шкатулку, мне ее предлагали в другом месте за 20$ долларов, а в этом магазине я ее купила за 6$. Там фиксированные цены. Прям советую! Потом он нас на своем автомобиле отвез до отеля, где мы ехали разговаривали и он с удовольствием нам отвечал на все вопросы. У меня сложилось впечатление, что это были два разных человека. Поэтому за Дендеру и Люксор ставлю ему 4.

  • Т
    Тимофей
    6 февраля 2024
    Дендера и Луксор за 1 день
    Если хотите, чтобы ваша поездка была больше похожа на кино, чем на экскурсию в душном автобусе с заездами во все
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    магазины, обязательно пишите Мохамеду! Погружение стопроцентное. Рассветная пустыня по дороге, древние храмы, барельефы с фресками, увлекательные истории, как с history chanel, прогулка по Нилу,всё топ) С историей Египта знакомил очень доступно и интересно, русским языком владеет отлично, всегда следит, чтобы никто не обманул, фотографирует и знает что, где и как лучше сделать) Машина комфортная, водитель профи, на египетских дорогах с ним можно быть спокойным. Отлично провели время, огромное спасибо, с нетерпением ждём следующих поездок!

    Если хотите, чтобы ваша поездка была больше похожа на кино, чем на экскурсию в душном автобусеЕсли хотите, чтобы ваша поездка была больше похожа на кино, чем на экскурсию в душном автобусеЕсли хотите, чтобы ваша поездка была больше похожа на кино, чем на экскурсию в душном автобусеЕсли хотите, чтобы ваша поездка была больше похожа на кино, чем на экскурсию в душном автобусе
  • О
    Ольга
    31 января 2024
    Дендера и Луксор за 1 день
    Всё привет из январской Эль-Гуны! Брали экскурсию 30 января 2024 года. Мы остались очень довольны, замечаний нет! Ребята большие молодцы-
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    и гид, и водитель. Машина комфортная, чистая, дали плед. Гид всё рассказал, показал, билеты везде купил, накормил, по Нилу в лодке прокатились потрясающе (втроем- мы с мужем и гид, а не орущей группой) Дендера впечатлила, я потом в интернете много читала! Кто хочет без шума и пыли (без пыли, правда, в Египте не получится) то наш рекомендасьен! Желаем вам успехов и процветания!

  • S
    Svetlana
    15 июля 2023
    Из Хургады в древний Луксор
    Начну по порядку: Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который
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    сразу предупредил, что гид будет только в Луксоре. Для меня это не минус, так как дорога долгая и ранняя, поэтому можно спокойно поспать и посмотреть кино. От Дорога заняла примерно 4.5 часа. Была 1 остановка с платным туалетом (10 египетских фунтов), можно платить долларами и евро, сдачу дают местными деньгами. В Луксоре познакомилась с гидом. У нас была гид- женщина, как она сама сказала: единственный гид - женщина. Я забыла её настоящее имя, по-русски просто Нина)) Мне понравился её рассказ, достаточно лаконично, самое главное. Для меня такой формат вполне приемлем, так как я люблю смотреть больше сама: не стоять там, где не зацепило и провести больше времени там, где понравилось. Следует опасаться местных продавцов, которые зазывают тем, что у них всё по 1 доллару, а на самом деле 11, 12, 15)) Тут главное не останавливаться, идти мимо. В этом случае, цепляются по минимуму. После Карнакского храма наша экскурсия поделилась временно на 2 группы: те, кто пошёл в долину Царей и Долину Цариц. (Это не входит в базовую стоимость, доплачивали отдельно-15 дол с человека, обсудили это сразу до экскурсии). По итогу смотрели долины параллельно, никто никого не ждал в автобусе, все встретились в назначенное время. В целом всё исторические достопримечательности стоят того, чтобы их увидеть. Их всей программы мне не зашёл только банановый остров, но опять таки субъективные мнение. Плюс животные в клетках-это точно не то, что я хочу смотреть. В целом, отмечу, что организация прошла хорошо, мы двигались в тайминге, но и группа попалась организованная, все возвращались вовремя. Как итог - мы выехали домой на 40 минут раньше. Из минусов: жара, но на неё трудно повлиять, банановый остров.

    Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Город мертвых»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
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