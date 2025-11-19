Во времена Древнего Египта здесь был город Фивы, где правили многие фараоны.
Вы посетите археологический памятник под открытым небом, пройдёте по аллеям Карнакского храма и увидите, где упокоились особы царских кровей, а также жрецы и вельможи. А ещё пообедаете на берегу Нила и по желанию отправитесь на Банановый остров.
Описание экскурсии
5:00 — выезд из Хургады
8:30–10:30 — Карнакский храм — грандиозный комплекс с колоннами и аллеей сфинксов
11:45 — прогулка по Нилу на лодке, по желанию посещение Бананового острова (за доплату)
11:45–12:30 — шведский стол в ресторане на берегу Нила
13:00 — Колоссы Мемнона — две гигантские статуи-стража
13:30–14:30 — Долина цариц — гробницы жён и детей фараонов 18–20 династий
14:30–15:00 — фабрика алебастра
15:05–16:00 — храм царицы Хатшепсут — монументальное святилище у подножия скал
20:00 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены и питьевую воду. Не забудьте заказать завтрак с собой в отеле
- Дополнительные расходы: прогулка по Нилу — $15, Банановый остров — $10
- Прогулка по Нилу проходит на лодке с мотором, есть спасательные жилеты
- С вами в поездке будет русскоговорящий гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 102 туристов
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
19 ноя 2025
Потрясающие впечатления, очень красива природа рядом с Нилом. Древние сооружения вызывают восторг.
Гид понравился, рассказывал все структурировано и не забывал шутить.
