Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Приглашаем Вас в увлекательное морское путешествие на райский остров Paradise!

У Вас будет около 2х часов свободного времени, чтобы насладиться восхитительным лазурным морем и мягким белым песком. Пляж на острове оборудован зонтиками и лежаками (бесплатное пользование).

По пути на остров будут сделаны остановки для снорклинга и дайвинга (за доплату, см. ниже в форме бронирования). Любителям снорклинга рекомендуем иметь маски с трубкой с собой.

Во время прогулки Вас также ждет катание на надувном банане и таблетке.

Обед на яхте и безалкогольные напитки - включены в стоимость экскурсии.