Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Райский остров Paradise

Прогулка на яхте, с возможностью дайвинга. Отдых на пляже

Прогулка на яхте, с возможностью дайвинга. Отдых на пляже.
Райский остров Paradise
Райский остров Paradise
Райский остров Paradise
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Описание

Приглашаем Вас в увлекательное морское путешествие на райский остров Paradise!

У Вас будет около 2х часов свободного времени, чтобы насладиться восхитительным лазурным морем и мягким белым песком. Пляж на острове оборудован зонтиками и лежаками (бесплатное пользование).

По пути на остров будут сделаны остановки для снорклинга и дайвинга (за доплату, см. ниже в форме бронирования). Любителям снорклинга рекомендуем иметь маски с трубкой с собой.

Во время прогулки Вас также ждет катание на надувном банане и таблетке.

Обед на яхте и безалкогольные напитки - включены в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Прогулка на яхте. Отдых на райском острове. Обед на яхте
  • Включая безалкогольные напитки. Катание на надувном банане и таблетке
Что не входит
  • Погружение с аквалангом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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