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Коралловые рифы и снорклинг на острове Парадайз - это возможность насладиться уникальной природой и тёплым морем. Водная прогулка начинается с трансфера из отеля, а затем на корабле вы отправитесь к острову. На пляже Хула-Хула можно загорать и купаться, наслаждаясь тишиной. После обеда на корабле вас ждёт ещё один снорклинг у живописных рифов. Возвращение в отель завершит этот незабываемый день

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