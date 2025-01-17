Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула

Проведите день на острове Парадайз, наслаждаясь коралловыми рифами и пляжем Хула-Хула. Снорклинг, обед на корабле и море впечатлений ждут вас
Коралловые рифы и снорклинг на острове Парадайз - это возможность насладиться уникальной природой и тёплым морем. Водная прогулка начинается с трансфера из отеля, а затем на корабле вы отправитесь к острову. На пляже Хула-Хула можно загорать и купаться, наслаждаясь тишиной. После обеда на корабле вас ждёт ещё один снорклинг у живописных рифов. Возвращение в отель завершит этот незабываемый день
5
2 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🏝️ Остров Парадайз
  • 🤿 Снорклинг на рифах
  • 🍽️ Обед на корабле
  • 🚐 Удобный трансфер
  • 🌊 Тёплое море
  • 🏖️ Пляж Хула-Хула
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Из Хургады - на райский остров Парадайз и пляж Хула-Хула
Ближайшие даты:
16
фев17
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фев
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Остров Парадайз
  • Пляж Хула-Хула

Описание водной прогулки

  • Около 8:00 заберём вас из отеля (время приблизительное и зависит от вашего местоположения).
  • В 9:00 отправимся на корабле с пристани.
  • 30–40 минут займёт морская прогулка до первой остановки на снорклинг.
  • Высадимся на острове. Вы проведёте там 1,5–2 часа. Будете загорать, купаться и наслаждаться тишиной и спокойствием.
  • Вернёмся на корабль и пообедаем.
  • На обратном пути остановимся у живописных коралловых рифов ещё на один снорклинг.
  • К 16:00 вернёмся на пристань и отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены водная прогулка, сопровождение русскоговорящего гида, трансфер из отелей Хургады на минивэне Toyota Hiace, аренда снаряжения для снорклинга, обед и безалкогольные напитки на корабле.
  • Дополнительно оплачиваются напитки в баре на пляже острова и трансфер из отдалённых районов: из Макади, Сахл-Хашиша — 3$ за человека, из Сафаги — 5$ за человека.
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
17 янв 2025
Прекрасная, лёгкая экскурсия. Трансфер забрал из отеля во время, привезли на причал, где встречал гид, показал куда проходить. Красивые, чистая яхта. Отличная, весёлая команда. Все прошло отлично!
Наталия
1 янв 2025
Потрясающая команда яхты. Вообще было неожиданно, что и представили весь экипаж и проинструктировали,рассказали и все были открыты для любых вопросов. (обычно- загрузили на яхту, высадили на остров, забрали и довезли
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обратно…) Особые впечатления сноркинг и чудо-фотографы. Ланч был так же выше похвал. Сам остров и пляж- интересная локация, с хорошим сервисом. Потрясающего ничего нет, но релакснуть можно. В общем остались только положительные эмоции от морской прогулки и пляжа!

Потрясающая команда яхты. Вообще было неожиданно, что и представили весь экипаж и проинструктировали,рассказали и все былиПотрясающая команда яхты. Вообще было неожиданно, что и представили весь экипаж и проинструктировали,рассказали и все былиПотрясающая команда яхты. Вообще было неожиданно, что и представили весь экипаж и проинструктировали,рассказали и все былиПотрясающая команда яхты. Вообще было неожиданно, что и представили весь экипаж и проинструктировали,рассказали и все были

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