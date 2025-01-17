Коралловые рифы и снорклинг на острове Парадайз - это возможность насладиться уникальной природой и тёплым морем. Водная прогулка начинается с трансфера из отеля, а затем на корабле вы отправитесь к острову. На пляже Хула-Хула можно загорать и купаться, наслаждаясь тишиной. После обеда на корабле вас ждёт ещё один снорклинг у живописных рифов. Возвращение в отель завершит этот незабываемый день
6 причин купить эту прогулку
- 🏝️ Остров Парадайз
- 🤿 Снорклинг на рифах
- 🍽️ Обед на корабле
- 🚐 Удобный трансфер
- 🌊 Тёплое море
- 🏖️ Пляж Хула-Хула
Что можно увидеть
- Остров Парадайз
- Пляж Хула-Хула
Описание водной прогулки
- Около 8:00 заберём вас из отеля (время приблизительное и зависит от вашего местоположения).
- В 9:00 отправимся на корабле с пристани.
- 30–40 минут займёт морская прогулка до первой остановки на снорклинг.
- Высадимся на острове. Вы проведёте там 1,5–2 часа. Будете загорать, купаться и наслаждаться тишиной и спокойствием.
- Вернёмся на корабль и пообедаем.
- На обратном пути остановимся у живописных коралловых рифов ещё на один снорклинг.
- К 16:00 вернёмся на пристань и отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость программы включены водная прогулка, сопровождение русскоговорящего гида, трансфер из отелей Хургады на минивэне Toyota Hiace, аренда снаряжения для снорклинга, обед и безалкогольные напитки на корабле.
- Дополнительно оплачиваются напитки в баре на пляже острова и трансфер из отдалённых районов: из Макади, Сахл-Хашиша — 3$ за человека, из Сафаги — 5$ за человека.
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 182 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
17 янв 2025
Прекрасная, лёгкая экскурсия. Трансфер забрал из отеля во время, привезли на причал, где встречал гид, показал куда проходить. Красивые, чистая яхта. Отличная, весёлая команда. Все прошло отлично!
Наталия
1 янв 2025
Потрясающая команда яхты. Вообще было неожиданно, что и представили весь экипаж и проинструктировали,рассказали и все были открыты для любых вопросов. (обычно- загрузили на яхту, высадили на остров, забрали и довезли
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